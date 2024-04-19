Чешские пенсионеры четверть пенсии тратят на еду и проводят на пенсии 20 лет
22 апреля 2024
15:00
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Стареющая Чехия ломает голову над тем, как создать устойчивую пенсионную систему. С начала тысячелетия баланс пенсионных накоплений в стране находится в минусе на половину миллиарда крон. Старение населения является проблемой большинства континентов.
Экономическое положение пенсионеров и устойчивость пенсионной системы вновь вызывают резонанс в общественных дискуссиях. Часто проводятся сравнения с другими странами.
Однако в каждой стране существует своя система поддержки пенсионеров, и абсолютный размер пенсий не является показательной величиной. Поэтому, если мы хотим сравнить жизнь пенсионеров, стоит обратить внимание на то, сколько они тратят на базовые нужды. Например на питание.
Согласно последним измерениям компании Picodi, в 2022 году чешские пенсионеры тратили на это около пятой части своего дохода. Это больше, чем, например, у пенсионеров Греции или Италии.
Пенсионеры на юге Европы могут похвастаться еще одним фактом, продолжительностью жизни, которую они проводят вне трудового коллектива. Например, согласно последним данным ОЭСР за 2020 год, греки наслаждаются своей пенсией в среднем на пять лет дольше.
Чехи также значительно улучшили свои показатели в этой области. Если в 1970 году мужчины проводили на пенсии в среднем 12,6 года, то в начале нынешнего десятилетия этот показатель превысил 18 лет. Женщины увеличили время выхода на пенсию на пять лет. Свою роль здесь играет продолжительность жизни, которая растет быстрее, чем возраст выхода на пенсию. Для сравнения: пенсионный возраст в 65 лет был утвержден правительством в 2008 году.
Министерства финансов по всему миру ломают голову над тем, где взять деньги, чтобы люди могли дольше жить на пенсии. «Эта распределительная система может быть скорректирована с помощью всего трех основных параметров. И один из них — это пенсионный возраст, который, с моей точки зрения, просто должен объективно расти, — сказал Ян Павел, член Национального бюджетного совета. — Конечно, с точки зрения долгосрочной стабильности системы не самое лучшее решение — проталкивать что-то силой. Но трудно обойтись без корректировки этого параметра».
Согласно центральному прогнозу Чешского статистического управления, число пожилых людей будет расти. Если сейчас они составляют примерно пятую часть населения — 2,21 миллиона человек, то прогноз на 2050 год предусматривает 3,07 миллиона чехов старше 65 лет. Это составит чуть менее 29% населения.
Таким образом, количество людей, получающих пенсию в Чехии, растет уже долгое время. Более того, растет и размер пенсии: с начала тысячелетия средняя пенсия выросла более чем в три раза. В результате пенсии выиграли мнимый скачок расходов за последние пять лет — в период с 2019 по 2024 год расходы на них увеличатся на 234 миллиарда крон. Для сравнения, увеличение расходов на армию составляет 83 миллиарда.
Между тем доходы от страховых взносов не могут покрыть растущие расходы. Только в прошлом году баланс был отрицательным более чем на 70 миллиардов крон; с начала тысячелетия баланс был отрицательным на сумму в половину миллиарда.
Старение населения — не чисто чешский феномен. В 2022 году люди старше 65 лет будут составлять менее десятой части населения мира. К 2050 году эта цифра вырастет до 16%, а к 2100 году, по прогнозам ООН, почти каждый четвертый будет пожилым.
В Албании, например, пожилым будет почти каждый второй житель, а в Южной Корее — 44,44% населения. Только в двух странах, по прогнозам аналитиков, доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше составит менее 10%. Это Нигер и Чад.
Африка — единственный континент, где молодые люди — 15 лет и младше — составили в прошлом году более четверти населения. Здесь также меньше всего людей старше 65 лет. Европа, напротив, является единственным регионом, где пожилые люди составляют большую часть населения.
Однако в каждой стране существует своя система поддержки пенсионеров, и абсолютный размер пенсий не является показательной величиной. Поэтому, если мы хотим сравнить жизнь пенсионеров, стоит обратить внимание на то, сколько они тратят на базовые нужды. Например на питание.
Согласно последним измерениям компании Picodi, в 2022 году чешские пенсионеры тратили на это около пятой части своего дохода. Это больше, чем, например, у пенсионеров Греции или Италии.
Пенсионеры на юге Европы могут похвастаться еще одним фактом, продолжительностью жизни, которую они проводят вне трудового коллектива. Например, согласно последним данным ОЭСР за 2020 год, греки наслаждаются своей пенсией в среднем на пять лет дольше.
Министерства финансов по всему миру ломают голову над тем, где взять деньги, чтобы люди могли дольше жить на пенсии. «Эта распределительная система может быть скорректирована с помощью всего трех основных параметров. И один из них — это пенсионный возраст, который, с моей точки зрения, просто должен объективно расти, — сказал Ян Павел, член Национального бюджетного совета. — Конечно, с точки зрения долгосрочной стабильности системы не самое лучшее решение — проталкивать что-то силой. Но трудно обойтись без корректировки этого параметра».
Согласно центральному прогнозу Чешского статистического управления, число пожилых людей будет расти. Если сейчас они составляют примерно пятую часть населения — 2,21 миллиона человек, то прогноз на 2050 год предусматривает 3,07 миллиона чехов старше 65 лет. Это составит чуть менее 29% населения.
Таким образом, количество людей, получающих пенсию в Чехии, растет уже долгое время. Более того, растет и размер пенсии: с начала тысячелетия средняя пенсия выросла более чем в три раза. В результате пенсии выиграли мнимый скачок расходов за последние пять лет — в период с 2019 по 2024 год расходы на них увеличатся на 234 миллиарда крон. Для сравнения, увеличение расходов на армию составляет 83 миллиарда.
Старение населения — не чисто чешский феномен. В 2022 году люди старше 65 лет будут составлять менее десятой части населения мира. К 2050 году эта цифра вырастет до 16%, а к 2100 году, по прогнозам ООН, почти каждый четвертый будет пожилым.
В Албании, например, пожилым будет почти каждый второй житель, а в Южной Корее — 44,44% населения. Только в двух странах, по прогнозам аналитиков, доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше составит менее 10%. Это Нигер и Чад.
Африка — единственный континент, где молодые люди — 15 лет и младше — составили в прошлом году более четверти населения. Здесь также меньше всего людей старше 65 лет. Европа, напротив, является единственным регионом, где пожилые люди составляют большую часть населения.
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