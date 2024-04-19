Неумеющие парковаться футбольные фанаты получали по заслугам. Полиция эвакуировала машины прямо во время матча
22 апреля 2024
19:30
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Полицейские рассматривают до 100 правонарушений, связанных с неправильной парковкой во время мероприятий на стадионе Fortuna Arena. У Праги 10 закончилось терпение, и с воскресенья она начала принимать меры.
Десятки тысяч людей стекаются на стадион Fortuna Arena во Вршовице, когда Slavia проводит домашний матч. Впрочем, не только фанаты в красно-белой форме осложняют жизнь жителям Праги 10, которые живут рядом со стадионом. В дни матчей особую проблему представляет Eden: некоторые болельщики приезжают в последний момент на машинах и бросают свои автомобили на тротуаре или у входа во двор. Это касается и посетителей культурных мероприятий, проводимых на стадионе. У Праги 10 закончилось терпение, и она стала эвакуировать неправильно припаркованные автомобили прямо во время матча между Slavia и Sigma Olomouc в эти выходные.
Водителям это обходится почти в 2 000 крон, причем сумма будет расти в зависимости от того, как долго машина остается на стоянке.
«Мы рады, что Slavia играет в нашем районе, но, с другой стороны, мы должны защищать наших граждан и жителей. Поэтому мы будем строго наказывать безрассудных водителей, которые не соблюдают правила и паркуются на тротуарах или на перекрестках», — объясняет Микулаш Побуда, советник Праги 10 по транспорту.
Этому решению предшествовало несколько профилактических акций, проведенных муниципальной полицией и Slavia. Перед последним домашним матчем с пражским Bohemians клуб развесил листовки на лобовых стеклах неправильно припаркованных автомобилей, чтобы предупредить их владельцев не только о том, что они паркуются в запрещенном месте, но и о том, что им вовсе не обязательно ехать на матч на авто.
«В последний год мы хорошо сотрудничаем с Чешскими железными дорогами и пражской транспортной компанией. Было ускорено железнодорожное сообщение с вокзалом Прага-Эден, которым на каждом матче пользуются тысячи посетителей», — говорит Ярослав Тврдик, председатель правления пражской SK Slavia.
По его словам, клуб также ведет переговоры о том, чтобы увеличить количество маршрутов общественного транспорта до и после матчей. «В то же время мы добавили автобусы-шаттлы Slavia Expres, которые курсируют между Зличином и Черным Мостом», — сказал Тврдик.
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