Неумеющие парковаться футбольные фанаты получали по заслугам. Полиция эвакуировала машины прямо во время матча

Десятки тысяч людей стекаются на стадион Fortuna Arena во Вршовице, когда Slavia проводит домашний матч. Впрочем, не только фанаты в красно-белой форме осложняют жизнь жителям Праги 10, которые живут рядом со стадионом. В дни матчей особую проблему представляет Eden: некоторые болельщики приезжают в последний момент на машинах и бросают свои автомобили на тротуаре или у входа во двор. Это касается и посетителей культурных мероприятий, проводимых на стадионе. У Праги 10 закончилось терпение, и она стала эвакуировать неправильно припаркованные автомобили прямо во время матча между Slavia и Sigma Olomouc в эти выходные.Водителям это обходится почти в 2 000 крон, причем сумма будет расти в зависимости от того, как долго машина остается на стоянке.«Мы рады, что Slavia играет в нашем районе, но, с другой стороны, мы должны защищать наших граждан и жителей. Поэтому мы будем строго наказывать безрассудных водителей, которые не соблюдают правила и паркуются на тротуарах или на перекрестках», — объясняет Микулаш Побуда, советник Праги 10 по транспорту.Этому решению предшествовало несколько профилактических акций, проведенных муниципальной полицией и Slavia. Перед последним домашним матчем с пражским Bohemians клуб развесил листовки на лобовых стеклах неправильно припаркованных автомобилей, чтобы предупредить их владельцев не только о том, что они паркуются в запрещенном месте, но и о том, что им вовсе не обязательно ехать на матч на авто.«В последний год мы хорошо сотрудничаем с Чешскими железными дорогами и пражской транспортной компанией. Было ускорено железнодорожное сообщение с вокзалом Прага-Эден, которым на каждом матче пользуются тысячи посетителей», — говорит Ярослав Тврдик, председатель правления пражской SK Slavia.По его словам, клуб также ведет переговоры о том, чтобы увеличить количество маршрутов общественного транспорта до и после матчей. «В то же время мы добавили автобусы-шаттлы Slavia Expres, которые курсируют между Зличином и Черным Мостом», — сказал Тврдик.