Взрывы в Врбетице координировали российские шпионы с чешским гражданством

Николай и Елена Шапошниковы получили статус беженцев в Чехии в начале 90-х годов. При этом они уже долгое время жили в Греции, где купили роскошную виллу. Но в доме на полуострове Халкидики, примерно в часе езды от Салоник, жили в основном сотрудники российской военной секретной службы ГРУ, сообщает The Insider. Оттуда Шапошниковы собирали информацию о военных поставках и помогали сотрудникам российской разведки проводить диверсионные операции, такие как взрывы складов боеприпасов в Чехии и Болгарии и отравление болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.





В понедельник криминалисты чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) объявили, что они завершили расследование дела о взрывах складов боеприпасов в Врбетице. Полицейские считают доказанным, что взрывы были совершены сотрудниками ГРУ, которые хотели помешать доставке боеприпасов в районы, где Россия ведет военные действия.





Склад №16 в Врбетице был взорван 16 октября 2014 года, а второй склад №12 — 3 декабря того же года. В результате инцидента погибли два человека. Оба склада арендовала остравская компания Imex Group, в которой работал Николай Шапошников. Во время взрывов он находился в Чехии.





«Всем заправлял Шапошников»





По данным The Insider, чешские следователи установили, что Шапошникова была вовлечена в связь с российской секретной службой ГРУ, или «она все контролировала», говорится в русскоязычной версии сайта. Среди прочего она поддерживала связь с генералом ГРУ Андреем Аверьяновым, которому, например, отправляла по электронной почте «важную информацию о предстоящих сделках по продаже оружия». По меньшей мере в трех случаях пара — предположительно с помощью руководителя Imex Group Питера Бернатика-младшего, согласно данным сервера, — предоставляла физический доступ к сейфам, чтобы сотрудники ГРУ могли установить детонаторы с дистанционным управлением, сообщает The Insider.





Газета приводит и другие примеры сотрудничества супругов с российскими спецслужбами, указывая, что пара также организовала посещение склада боеприпасов в Врбетице для агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги, которые, по версии чешского следствия, ответственны за взрывы. Эти же люди подозреваются в отравлении в 2018 году бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.





Шапошниковы подали заявление на получение статуса беженцев, а затем и чешского гражданства вскоре после разделения Чехословакии, но их заявления содержали множество ошибок, искажений и поддельных документов, сообщает The Insider. Например, Шапошников скрыл, что был военным и служил в советской армии в качестве командира в Афганистане. Его жена в свою очередь утверждала, что отказалась от украинского паспорта, хотя продолжала использовать его для поездок в Россию и Украину. Пара также подделала свидетельство о рождении Павла, сына Елены от первого брака, чтобы создать впечатление, что Николай является его биологическим отцом.





Чешский паспорт после шести попыток





Шапошников получил чешский паспорт в 1999 году, а его жена — только в 2004 году, после как минимум шести попыток. Издание утверждает, что ей помогло участие тогдашнего министра внутренних дел Чехии Станислава Гросса и других неназванных чиновников.





Пара подверглась нескольким допросам, которые проводились через доверенных лиц греческих и болгарских властей, поскольку пара отказалась ехать в Чехию. Они неоднократно меняли свои показания, пытаясь объяснить новые, полученные независимым путем доказательства, с которыми им пришлось столкнуться, сообщает The Insider. Шапошниковы также обвинили чешские власти в политическом преследовании из-за своего российского происхождения.





Из утечки данных из российских баз The Insider выяснил, что Елена Шапошникова тайно имела российский паспорт, причем номер ее паспорта относился к серии номеров, зарезервированных за членами элитного подразделения ГРУ 29155, в которое входили генералы Аверьянов, Чепига и Мишкин.





По данным Чешского радио, Николай Шапошников умер в этом году в Греции.