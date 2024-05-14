ЕС и НАТО призывают Грузию отменить закон об иностранных агентах
16 мая 2024
15:00
385
Европейский союз и НАТО призвали Грузию отозвать свой спорный закон об иностранных агентах, который был окончательно утвержден парламентом во вторник, несмотря на протесты десятков тысяч людей на улицах. С принятием этого закона, по мнению ЕС и НАТО, Тбилиси сбился с пути к вступлению в эти организации.
«Решение о дальнейших шагах находится в руках самой Грузии. Мы призываем власти страны отозвать закон», — цитирует Reuters заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Представитель НАТО сделал аналогичное заявление, также призвав Грузию от имени альянса «изменить курс и уважать право на мирный протест».
Критики правительства называют эту меру «российским законом», принятым по образцу России, где подобное законодательство позволило Кремлю подавить оппозицию и заставить замолчать независимые СМИ. По мнению правящей партии «Грузинская мечта», готовящаяся норма призвана навести порядок в финансировании НПО. Закон требует, чтобы организация, получающая более пятой части своего бюджета из-за рубежа, регистрировалась как «организация, проводящая интересы иностранной державы». Сенат Грузии отозвал аналогичное предложение в прошлом году после широких протестов, но несколько недель назад объявил, что несколько изменил проект, и вновь представил его в парламент.
С тех пор в Тбилиси прошли масштабные демонстрации, и лидеры оппозиции пообещали не останавливаться на достигнутом, когда закон будет одобрен парламентом. Секретарь президента Саломе Зурабишвили заявил, что глава государства наложит вето на закон, но в сенате Грузии достаточно депутатов, чтобы преодолеть вето.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также высказался против этой меры. По его мнению, закон «нанесет ущерб грузинскому гражданскому обществу и, следовательно, грузинской демократии и верховенству закона». «Грузинское правительство этим шагом и рядом заявлений представителей правящей партии начало отходить от членства в ЕС по собственному выбору», — заявил чешский министр, осудив насилие в отношении демонстрантов.
Критики правительства называют эту меру «российским законом», принятым по образцу России, где подобное законодательство позволило Кремлю подавить оппозицию и заставить замолчать независимые СМИ. По мнению правящей партии «Грузинская мечта», готовящаяся норма призвана навести порядок в финансировании НПО. Закон требует, чтобы организация, получающая более пятой части своего бюджета из-за рубежа, регистрировалась как «организация, проводящая интересы иностранной державы». Сенат Грузии отозвал аналогичное предложение в прошлом году после широких протестов, но несколько недель назад объявил, что несколько изменил проект, и вновь представил его в парламент.
С тех пор в Тбилиси прошли масштабные демонстрации, и лидеры оппозиции пообещали не останавливаться на достигнутом, когда закон будет одобрен парламентом. Секретарь президента Саломе Зурабишвили заявил, что глава государства наложит вето на закон, но в сенате Грузии достаточно депутатов, чтобы преодолеть вето.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также высказался против этой меры. По его мнению, закон «нанесет ущерб грузинскому гражданскому обществу и, следовательно, грузинской демократии и верховенству закона». «Грузинское правительство этим шагом и рядом заявлений представителей правящей партии начало отходить от членства в ЕС по собственному выбору», — заявил чешский министр, осудив насилие в отношении демонстрантов.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
16 МАЯ 2024
258
В украинском обществе существует мнение, что мобилизация не совсем справедлива и что ее можно избежать, заявил посол Чехии в Украине Радек Пех, который был гостем подкаста «Ненужная война» в Киеве...
16:30
16 МАЯ 2024
1001
36-летний мужчина из Украины, которого судят в Пльзене за попытку убийства жены, признался, что в сентябре прошлого года поджег петарду во влагалище своей жены. Но он утверждает, что это было не...
14:00
16 МАЯ 2024
665
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенесет еще одну операцию на тазобедренном суставе, сообщает словацкая газета Pravda. Pravda также сообщила, что кровотечение в брюшной полости уже...
09:00
16 МАЯ 2024
1018
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СЛОВАКИИ РОБЕРТА ФИЦО ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
Заместитель премьер-министра Словакии и министр окружающей среды Томаш Тараба считает, что Роберт Фицо переживет покушение. «На данный момент его состояние стабилизировано, его жизни ничего не...
21:00
15 МАЯ 2024
1675
Министерство финансов США направило в Raiffeisen Bank International (RBI) письмо, в котором предупредило, что компания может потерять доступ к американской финансовой системе, а значит, и к...
20:05
15 МАЯ 2024
3628
Следите за развитием событий в режиме онлайн. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу на вертолете. Пресс-секретарь Министерства...
19:30
15 МАЯ 2024
5258
Во вторник правительство одобрило помощь беженцам, которые хотят вернуться домой в Украину по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. В рамках пилотной программы помощь получат 430...
16:30
15 МАЯ 2024
1102
Показания сына Шапошниковых, которые являются одними из главных подозреваемых: сын не верит, что его родители сотрудничали с Россией. «Они были беженцами, мы жили в нищете», — говорит он.
15:00
15 МАЯ 2024
3526
Армия планирует цифровую революцию. По закону она должна быть готова мобилизовать население и технику в случае военного кризиса, но сейчас ей не хватает данных для эффективного призыва нужных людей...
14:00
15 МАЯ 2024
685
СНАЧАЛА ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ ВОЙНА, ПОТОМ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ ВОПРОС О ВСТУПЛЕНИИ УКРАИНЫ В НАТО, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ
Пока в регионе идет война и нет мира, невозможно принять Украину в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, было бы наивно полагать, что...
09:30
15 МАЯ 2024
1496
ДЕЛО УКРАИНЦА, ОСУЖДЕННОГО ЗА ПОПЫТКУ УБИЙСТВА ДЕВУШКИ, НАКАЛЯЕТ СТРАСТИ. 15 ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОММЕНТАРИИ, РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ
Дело 19-летнего украинского юноши Виктора Веселовского, которого в прошлом месяце суд приговорил к 19 годам лишения свободы за изнасилование и попытку убийства несовершеннолетней девушки,...
22:00
14 МАЯ 2024
1831
Страны — члены ЕС на встрече в Брюсселе 14 мая окончательно одобрили ранее согласованный миграционный пакет. Пакет состоит из десяти пунктов, причем представители Чехии воздержались по всем из них....
21:00
14 МАЯ 2024
1041
БАНДИТЫ С БАЛКАН ВОЗГЛАВЛЯЮТ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКУЮ ТОРГОВЛЮ КОКАИНОМ, ПРЕВРАЩАЯ ЕВРОПУ В КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ РЫНОК
Сербский контрабандист кокаина Слободан Костовски в 2018 году сбежал из бразильской тюрьмы и вернулся в Европу по поддельному паспорту. Впоследствии этот пожилой человек вернулся к своей...
19:30
14 МАЯ 2024
574
Двухместный самолет разбился сегодня днем недалеко от Луки-над-Йиглавоу. Погиб человек — по предварительной информации, это был пилот. По всей видимости, он летел в самолете один.
18:00
14 МАЯ 2024
554
Краевой суд в Усти-над-Лабем в четверг откроет дело о крупнейшем в истории Чехии лесном пожаре, который произошел летом 2022 года в национальном парке «Чешская Швейцария». Прокуратура обвиняет...