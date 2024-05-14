ЕС и НАТО призывают Грузию отменить закон об иностранных агентах

«Решение о дальнейших шагах находится в руках самой Грузии. Мы призываем власти страны отозвать закон», — цитирует Reuters заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Представитель НАТО сделал аналогичное заявление, также призвав Грузию от имени альянса «изменить курс и уважать право на мирный протест».



Критики правительства называют эту меру «российским законом», принятым по образцу России, где подобное законодательство позволило Кремлю подавить оппозицию и заставить замолчать независимые СМИ. По мнению правящей партии «Грузинская мечта», готовящаяся норма призвана навести порядок в финансировании НПО. Закон требует, чтобы организация, получающая более пятой части своего бюджета из-за рубежа, регистрировалась как «организация, проводящая интересы иностранной державы». Сенат Грузии отозвал аналогичное предложение в прошлом году после широких протестов, но несколько недель назад объявил, что несколько изменил проект, и вновь представил его в парламент.



С тех пор в Тбилиси прошли масштабные демонстрации, и лидеры оппозиции пообещали не останавливаться на достигнутом, когда закон будет одобрен парламентом. Секретарь президента Саломе Зурабишвили заявил, что глава государства наложит вето на закон, но в сенате Грузии достаточно депутатов, чтобы преодолеть вето.



Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также высказался против этой меры. По его мнению, закон «нанесет ущерб грузинскому гражданскому обществу и, следовательно, грузинской демократии и верховенству закона». «Грузинское правительство этим шагом и рядом заявлений представителей правящей партии начало отходить от членства в ЕС по собственному выбору», — заявил чешский министр, осудив насилие в отношении демонстрантов.