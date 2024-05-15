Обвиняемый в поджоге в «Чешской Швейцарии» психически нездоров, предположил судья
17 мая 2024
18:00
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Региональный суд в Усти-над-Лабем сегодня снова отложил основной процесс по делу Иржи Лоботки, обвиняемого в поджоге национального парка «Чешская Швейцария». До сих пор неясно, понимает ли он, что происходит на основном процессе. Поэтому суд запросит психиатрическую экспертизу. Слушания продолжатся 27 мая.
В четверг обвиняемый признал, что разводил небольшие костры в районе Дечина, но отрицает, что стал причиной самого крупного пожара в истории страны. Судья Роман Фельцманн пока не принял решение по поводу его признания вины по делу о других пожарах, поскольку подсудимый, похоже, сбит с толку. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за создание опасности для окружающих и нанесение ущерба чужому имуществу.
После слушаний в понедельник судья запросил у тюремной службы медицинское заключение о состоянии Лоботки. В частности, ему предстоит оценить, способен ли он понимать ход уголовного процесса и суть признания вины. По словам Фельцмана, из отчета следовало, что обвиняемый принимает лекарства в максимальных дозах. По мнению врачей, это не похоже на стабилизированное психическое заболевание. Поэтому врачи не смогли прокомментировать, насколько адекватно Лоботка способен воспринимать судебный процесс. Его не было на экспертизе, и врачи опирались на имеющуюся у них документацию. «В этом заключении не рассматривается вопрос, по которому оно было запрошено», — сказал Фельцманн, добавив, что ситуация осталась такой же, как и в четверг. По его словам, процесс не может продолжаться до тех пор, пока этот вопрос не будет прояснен.
В прошлом Лоботка неоднократно отрицал, что стал причиной пожара в «Чешской Швейцарии». Согласно обвинительному заключению, он предположительно стал причиной еще нескольких небольших пожаров, например, прошлогоднего пожара на смотровой башне на Волчьей горе в предгорьях Шлукнова или на смотровых вышках. Его адвокат Вит Павко заявил в понедельник, что его подзащитный, который находится под стражей уже почти год, возможно, не совсем здоров.
Прокурор обвиняет мужчину в том, что в ночь на 24 июля 2022 года, в период продолжительной засухи, очень высоких температур и несмотря на неоднократные предупреждения метеорологов об опасности пожаров, он устроил пожар в населенном пункте Малиновы дул в Грженско.
В результате пожар распространился почти на 1100 гектаров. По данным прокуратуры, пламя уничтожило около 11 зданий, в основном в поселке Мезна. Из-за пожара были эвакуированы 532 человека. Прокурор напомнил, что сложная операция по тушению продолжалось 21 день и нанесла ущерб на сумму около 270 миллионов крон, но заявленный ущерб выше.
После слушаний в понедельник судья запросил у тюремной службы медицинское заключение о состоянии Лоботки. В частности, ему предстоит оценить, способен ли он понимать ход уголовного процесса и суть признания вины. По словам Фельцмана, из отчета следовало, что обвиняемый принимает лекарства в максимальных дозах. По мнению врачей, это не похоже на стабилизированное психическое заболевание. Поэтому врачи не смогли прокомментировать, насколько адекватно Лоботка способен воспринимать судебный процесс. Его не было на экспертизе, и врачи опирались на имеющуюся у них документацию. «В этом заключении не рассматривается вопрос, по которому оно было запрошено», — сказал Фельцманн, добавив, что ситуация осталась такой же, как и в четверг. По его словам, процесс не может продолжаться до тех пор, пока этот вопрос не будет прояснен.
В прошлом Лоботка неоднократно отрицал, что стал причиной пожара в «Чешской Швейцарии». Согласно обвинительному заключению, он предположительно стал причиной еще нескольких небольших пожаров, например, прошлогоднего пожара на смотровой башне на Волчьей горе в предгорьях Шлукнова или на смотровых вышках. Его адвокат Вит Павко заявил в понедельник, что его подзащитный, который находится под стражей уже почти год, возможно, не совсем здоров.
Прокурор обвиняет мужчину в том, что в ночь на 24 июля 2022 года, в период продолжительной засухи, очень высоких температур и несмотря на неоднократные предупреждения метеорологов об опасности пожаров, он устроил пожар в населенном пункте Малиновы дул в Грженско.
В результате пожар распространился почти на 1100 гектаров. По данным прокуратуры, пламя уничтожило около 11 зданий, в основном в поселке Мезна. Из-за пожара были эвакуированы 532 человека. Прокурор напомнил, что сложная операция по тушению продолжалось 21 день и нанесла ущерб на сумму около 270 миллионов крон, но заявленный ущерб выше.
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