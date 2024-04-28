Руководитель чешской страховой компании VZP получает больше, чем президент

Финансовая премия была утверждена советом директоров и является самой высокой суммой, которая когда-либо выплачивалась ему за почти 12-летний срок пребывания на посту главы страховой компании VZP.





Пресс-секретарь VZP Виктория Пливова подтвердила изданию Seznam Zprávy, что Зденек Кабатек получит эту сумму, поскольку выполнил 85% поставленных перед ним задач.





«Размер вознаграждения был согласован советом директоров VZP ČR на основании выполнения установленных критериев, среди которых в основном были хорошие экономические результаты страховой компании, а также, например, активная договорная политика в области лекарств, улучшение обслуживания застрахованных в связи с оцифровкой услуг и т.д.», — сказала Пливова.





В этом году Кабатек также получил рекордную премию, потому что его зарплата выросла. Как уже сообщал Seznam Zprávy, его зарплата теперь составляет не 225 000, а 355 000 чешских крон. Для сравнения, зарплата президента Петра Павела составляет около 341 000 крон в месяц, а премьер-министр Петра Фиала получает около 274 000 крон.





Однако директору страховой компании VZP все равно полагается упомянутый выше годовой бонус, который может достигать шести месячных зарплат. Это означает до 2,13 миллиона крон.





Когда утверждались параметры, согласно которым Кабатек теперь получает годовое вознаграждение в размере 1 810 500 крон, некоторые члены совета директоров критиковали их за то, что критерии слишком расплывчаты.





Зденек Кабатек возглавляет VZP с декабря 2012 года. Этой осенью истекает его очередной четырехлетний срок полномочий.