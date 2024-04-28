Из-за жары и ветра большая часть Чехии до пятницы находится под угрозой пожаров

В некоторых районах из-за риска возникновения пожаров уже введен запрет на разведение костров, а национальный парк «Чешская Швейцария» ограничил вход туристов в лес в ночное время, чтобы предотвратить пожары, связанные с незаконной ночевкой и разведением костров. «Из-за высоких температур и усиления ветра риск возникновения пожаров сохранится до пятницы, 3 мая, на большей части территории Чехии, за исключением Злинского, Оломоуцкого, Моравско-Силезского краев и крайней юго-западной части Чехии», — сообщили сегодня метеорологи, добавив, что прояснят ситуацию в четверг, когда в некоторых районах также ожидается сильный ветер.



Сегодняшние температуры в Чехии составят от 17 до 22 градусов, но из-за ветра, по словам метеорологов, ощущаемая температура будет примерно на три-пять градусов ниже. В среду и четверг ожидается до 24 или 25 градусов тепла. В пятницу температура должна быть ниже, максимум 22 градуса, на большей части территории пройдут дожди.