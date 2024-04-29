Seznam Zprávy обнародовали подробности расследования дела о взрывах в Врбетице

В понедельник представители полиции официально объявили о результатах трехлетнего расследования взрывов в Врбетице. Местные склады боеприпасов были взорваны Россией в 2014 году — ее военные агенты убили двух человек и нанесли ущерб на миллиарды крон.



Как свидетельствует непубличное постановление об отложении дела, полученное Seznam Zprávy, российская разведка могла положиться на команду мужа и жены Николая и Елены Шапошниковых для этой акции. Россияне с чешским гражданством, состоятельные люди без официального дохода, которые регулярно переписывались и встречались с видными офицерами российской военной разведки ГРУ.



Согласно выводам чешских и зарубежных детективов и спецслужб, Шапошниковы целенаправленно сливали российской разведке информацию о сделках группы Imex, чьи боеприпасы взорвались на складе во Врбице.



Получателем их сообщений был в основном генерал Андрей Владимирович Аверьянов, руководитель подразделения № 29155, стоявшего за взрывами во Врбицах. В перерывах между передачей секретной информации они поздравляли его, например, с днем рождения.



Шапошникова узнавала подробности сделок, будучи сотрудником группы компаний Imex, занимавшейся сделками в бывших советских республиках.



«Елена Шапошникова на протяжении длительного времени передавала генералу Аверьянову информацию о подготовленных и заключенных различными компаниями сделках с военными материалами, о которых Николай Шапошников узнал, работая торговцем оружием. Из сообщения следует, что они были направлены генералом Аверьяновым, действовали по его указаниям или ждали «указаний из Москвы», — написали полицейские в своем итоговом постановлении.



Из документа следует, что следователи были убеждены в возможной причастности Шапошниковых к трагедии во Врбетице. «Они сознательно оказывали содействие российской военной разведке — Главному управлению Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ), в том числе в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице», — добавляют следователи, ссылаясь на то, что в 2022 году в отношении супругов началось официальное расследование особо тяжкого преступления — шпионажа.



Однако этого оказалось недостаточно для предъявления обвинений. Более того, Николай Шапошников недавно скончался от остановки сердца.



Как «шпионы» стали чехами: помог министр Гросс



Николай Шапошников — бывший офицер советской армии. Перед самым переворотом он два года служил в Чехословакии. После вывода войск он вернулся на родину и был уволен из армии. Однако в 1991 году он вернулся в Чехословакию и попросил политического убежища. Год спустя приехала его жена Елена и их дети. Она тоже попросила политического убежища.



Оба супруга происходят из семей с военным прошлым. Елена выросла на базе советской армии в Германской Демократической Республике. Позже они оба получили гражданство в Чехии. Шапошников — в 1999 году, его жена — пять лет спустя.



Полиция отмечает, что в своем заявлении Шапошников указал ложные сведения. Например, он написал, что происходит из семьи государственных служащих, и представил фальшивое свидетельство о рождении сына. Гражданство ему было предоставлено только со второго раза. Заявление его жены отклонялось властями не менее шести раз, потому что она тоже лгала. Наконец она получила его при странных обстоятельствах.



По словам следователей, это произошло только после решения тогдашнего министра внутренних дел Станислава Гросса. Как говорится в полицейском документе, «секретарь, обрабатывавшая дела о гражданстве, приложила к делу рукописную записку, в которой выразила свои внутренние оговорки: Через всю процедуру подачи заявления красной нитью проходило ощущение, что постоянно кто-то пытается различными способами вмешаться в процесс, чтобы заявление было рассмотрено положительно».



По данным полиции, Елена Шапошникова напрямую общалась с руководителем специального подразделения российской военной разведки.



Этот эксперт по советскому оружию, бывший военнослужащий Советской армии и ветеран войны в Афганистане, имел минимальную зарплату в группе компаний Imex. В 2012 году он получал 15 000 крон брутто, а в 2021 году ему повысили зарплату на 200 крон.



Однако, по мнению следователей, Шапошниковы жили не бедно. В 2008 году они переехали в Грецию, на привлекательный полуостров Халкидики. Там они купили большой участок земли с двухэтажным домом почти за 6,5 млн крон, который дорого отремонтировали и переделали под апартаменты для туристов.



Полиция утверждает, что они продали дом за 71 миллион крон через агентство недвижимости в январе 2022 года.



«Что они использовали для финансирования своей жизни и покупки недвижимости, отследить не удалось. Чешский счет, на который они получали зарплату, использовался для некоторых платежей, официального дохода не хватало на повседневные нужды (легальный доход в некоторые месяцы покрывал только счет за телефон), а банковский счет регулярно пополнялся наличными», — заявили полицейские, которые отследили несколько счетов в Чехии, Греции и Швейцарии — все на имя Елены Шапошниковой. На допросах детективы рассказали, что деньги на дом в Греции она частично получила от родителей, а остальные заработала на своем бизнесе за пределами Европейского союза.



Взрыв в Болгарии: ГРУ и его чешский связной на месте происшествия



Полицейские составляют схему дела, аналогичного тому, что было в Врбетице, в резолюции. И они показывают, что в нем участвуют те же люди и тот же состав. Включая причастность Шапошниковых.



Это произошло в Болгарии за четыре года до взрывов в Чехии. Боеприпасы для советского оружия тогда находились на складах группы компаний Imex, откуда должны были отправиться к болгарскому бизнесмену Эмилиану Христо Гебреве. Его компания была конкурентом российских производителей и имела дело в Индии.



В то время Шапошников приехал на машине из Греции в октябре 2011 года (полиция утверждает, что он не полетел по состоянию здоровья) во Врбетице, чтобы лично досмотреть груз. Чешские криминалисты — видимо, пользуясь оперативной информацией — утверждают, что в октябре в Братиславу из Москвы прибыли два офицера ГРУ, Алексей Капинос и Николай Ежов. Через несколько дней к ним присоединились еще двое, в том числе Александр Чепига, которого сейчас называют исполнителем взрывов во Врбице в 2014 году).



Поставки в Болгарию также были одинаковыми: в начале декабря первоначально упакованные боеприпасы прибыли на склад в Ловнидоле. Восемь дней спустя склад взорвался, и взрывы продолжались еще десять дней. Затем следователи обнаружили на месте взрыва пакет с пластиковой взрывчаткой и детонатором. Они заявили, что это часть самодельного взрывного устройства, которое не сработало из-за отсутствия электрического тока или из-за неправильного подключения детонатора. А взрыв разнес его на 190 метров от эпицентра.



Сотрудники полиции установили, что генерал Аверьянов пользовался электронным адресом vitazi31@gmail.com, причем «vitazi» означает «победители» или «богатые». А цифра означает порядок букв в алфавите: СА — кириллическая аббревиатура Советской армии, которую солдаты носили на нарукавных повязках. Электронное письмо было зарегистрировано с российского адреса на имя Андрея О. (генерал маскировался под Андрея Оверьянова).



Затем Шапошникова общалась с этим высокопоставленным офицером ГРУ с адреса listolena@gmail.com, который использовался ее чешской компанией Listo.



В частности, когда чешская фирма Imex Group в 2013 году продавала во Вьетнам понтонные мосты и военную технику, Шапошникова переписывалась с генералом Оверьяновым по поводу контракта. Груз плыл на корабле из Варны (Болгария), и Шапошникова лично проверяла его перед этим.



После прохождения Суэцкого канала на корабле отключилось устройство слежения, и полиции не удалось выяснить, что с ним случилось. В любом случае, во Вьетнам он прибыл только через девять месяцев. Возникший конфликт, по мнению полиции, помешал другим подобным сделкам.



Шапошникова переписывалась с сотрудником разведки Аверьяновым и по другому делу: Болгарская компания хотела купить у российской госкорпорации «Ростех» (контролирующей рынок вооружений) самолеты СУ-25, пулеметы, ракеты «Град» и запчасти к боевым вертолетам Ми-24.



Российская корпорация не хотела давать согласие, но передумала после вмешательства Шапошникова в разговор с генералом. Переписка по электронной почте была обнаружена в облачном хранилище, принадлежащем электронному адресу сотрудника разведки.



На допросе отец и сын Бернатиковы, владельцы группы компаний Imex, заявили сотрудникам полиции, что переписка Шапошниковых с генералом Аверьяновым была для них новостью. «И Петр Бернатик-старший, и Петр Бернатик-младший дали единогласные показания о том, что ничего не знали о передаче информации о сделке генералу Аверьяну по электронной почте vitazi31@gmail.com», — фиксирует их реакцию постановление о переносе рассмотрения дела.



«Руководство компании ни в коем случае не знало об этом», — опроверг во вторник Радек Ондрус, адвокат Imex Group, информацию о том, что владельцы Бернатиков знали другое лицо Шапошникова — соратника российской диверсионной группы.



С днем рождения, генерал Андрюша!



В сентябре 2014 года глава российской разведки также отправил Шапошникову сообщение, которое детективы связывают со взрывом в Виллоу. Текст гласил: «Здравствуйте, Елена, отправляю запрос на посещение складов (при необходимости). При необходимости вышлем копии паспортов». Во вложении к письму находился запрос от Государственной комиссии по национальной безопасности Республики Таджикистан с просьбой посетить Врбетики и осмотреть боеприпасы.



Запрос был подписан неким таджикским генерал-лейтенантом, но, по мнению следователей, подделан. Позднее запрос был обнаружен следователями в офисе группы компаний Imex.



Затем Шапошникова ответила на это письмо: «Андрюша, привет. Поздравляем тебя с днем рождения! Мы хотели бы поздравить тебя с днем рождения лично. Будешь ли ты в скайпе?». Это было 29 сентября, день рождения генерала Андрея Аверьянова. Через неделю, по данным полиции, Шапошникова и ее дочь встретились с этим командиром подразделения ГРУ в Португалии.



Агенты ГРУ действительно заказали визит в Imex Group. Это следует непосредственно из электронного письма генерала Аверьянова, который отправил отсканированные копии паспортов совладельцу компании Бернатику-младшему. Без всякого текста. Под файлами 1.jpg и 2.jpg лежали паспорта одного таджикского и одного молдавского эксперта по оружию.



Фотографии действительно просматривали уже упомянутые (и на тот момент публично неизвестные) сотрудники разведки Мишкин и Чепига. Последующее расследование показало, что электронное письмо было отправлено из Самары, Россия. Согласно записям пражского аэропорта, Мишкин и Чепига действительно прибыли в Прагу в этот период и поселились в отеле в Остраве.



Фирма чиста



Радек Ондруш, юрист компании Imex Group, подтвердил, что эти два — теперь уже поддельных — торговца действительно просили осмотреть товар в то время. Однако в оговоренное время они не прибыли.



«Отсканированные копии паспортов пришли по электронной почте, но сами они так и не появились. Но такое случается, поэтому никто не счел это странным», — говорит Ондруш.



Полиция, как следует из постановления о прекращении следствия, расследовала не только деятельность Шапошниковых. Но им также показалось странным поведение совладельца компании Бернатика-младшего, который, например, за день до взрыва лично проверил хранившиеся боеприпасы — что, по словам свидетелей, было исключительным явлением.



Детективы также рассматривали возможность того, что Бернатик-младший мог тайно провести кого-то на склад. Кроме того, они обнаружили, что его мобильный телефон находился неподалеку от отеля в Остраве, где перед взрывом остановились агенты Мишкин и Чепига.



Адвокат фирмы, Ондруш, однозначно отрицает, что Бернатик был каким-либо образом причастен к взрывам. Ондруш сказал, что совладелец компании зашел на склад просто проверить, все ли готово к отгрузке. А отель в Остраве расположен на оживленной главной дороге, по которой Бернатик добирался до штаб-квартиры своей компании, которая находится всего в 800 метрах от отеля.



Из показаний Николая и Елены Шапошниковых видно, что они постепенно меняют свои показания, указывают факты, противоречащие изъятым полицией уликам, а когда сталкиваются с ними, то корректируют свои показания.



«Так что, да, возможно, что господин Бернатик стоял где-то на перекрестке, когда ехал по своим делам», — сказал Ондрус.



Адвокат Ондрус также отверг возможность того, что Бернатик-младший мог тайно направить агентов на территорию комплекса на своей машине. «Конечно, он не стал бы так рисковать. Русские могли зайти в любое время с объездных дорог. Комплекс не был должным образом защищен и не охранялся», — сказал Ондруш.



Место встречи: гостиница в Бесенове



За четыре дня до взрыва Шапошниковы остановились в отеле в термальном курортном городке Бесенова (Словакия). Там они познакомились с другим офицером российской разведки, Алексеем Капиносом, а известный генерал Аверьянов остановился в том же отеле в Бесенове.



Чуть дальше, в Жилине, остановился офицер разведки Николай Ежов (те же люди, что были в Болгарии перед взрывом склада в 2011 году). Еще одно доказательство, по мнению полиции, что в это время должно было произойти что-то важное, что стоило этих маневров ГРУ.



Счет за проживание был отправлен Шапошниковым по известному адресу vitazi31@gmail.com. Это адрес электронной почты, с которого с ними общались сотрудники российской разведки.



Впервые Шапошников был допрошен полицией в 2021 году по телефону из Греции. Он рассказал о том, как организовал визит в Врбетице таджикских боевиков (на самом деле агентов Мишкина и Чепиги). В ходе дальнейшего допроса он признался, что сотрудник разведки Капинос (тот самый, с которым он встречался в Бесенове, Словакия) был его давним другом. Он отрицал, что знаком с начальником разведки генералом Аверьяновым.



«Никакой информации иностранным разведкам он не предоставлял. Встречался ли он когда-либо с сотрудником иностранной державы — разведки Российской Федерации — исключить не могу», — перевели его показания в постановлении об отложении дела.



В сентябре прошлого года во время очередного допроса в Греции Шапошников уже отказывался отвечать на вопросы — как и его жена. Они представили детективам письменные показания, в которых вдруг вспомнили, что знали генерала Аверьянова много лет — якобы они ходили в театры и на открытия в Москве и даже вместе отдыхали на Кипре.



«Из показаний и Николая, и Елены Шапошниковых видно, что они постепенно меняют свои показания, указывают факты, противоречащие изъятым полицией доказательствам, а при столкновении с ними корректируют свои показания», — отметили прокуроры в постановлении о прекращении расследования.