ВИДЕО: Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев
20 сентября 2024
11:30
138
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в пятницу утром, где обсудит европейскую поддержку Украины и подготовку страны к зиме.
Об этом глава ЕК сообщила в сети X.
«Мой восьмой визит в Киев приходится на момент, когда вот-вот начнется отопительный сезон, а Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины», — написала Урсула фон дер Ляйен в сети X.
Фон дер Ляйен далее заявила, что приехала в Украину, чтобы обсудить поддержку со стороны Европы, а также другие переговоры о вступлении Киева в Евросоюз. Также будут обсуждаться подготовка к зиме или кредиты от группы G7. Она не сказала, с кем будет вести переговоры, но ожидается, что она встретится с президентом Владимиром Зеленским.
В четверг глава Еврокомиссии приняла участие во встрече премьер-министров Чехии, Польши, Словакии и Австрии во Вроцлаве, Польша, где объявила, что центральноевропейские государства, пострадавшие от наводнений, смогут использовать десять миллиардов евро (около 251 миллиарда крон) из фондов ЕС. Чехия получит пятую часть этой суммы, то есть около 50,2 миллиарда крон.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
283
Карлов мост в Праге в очередной раз стал целью неизвестного вандала. На перилах моста, возле статуи Святой Варвары, появилась надпись, сделанная зеленой краской.
09:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
723
Вечером в четверг пражским пожарным сообщили, что возле пражского острова Штванице машина упала в реку Влтаву. Оказалось, что это произошло по вине ребенка, который находился в микроавтобусе в это...
08:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
285
Полугосударственная энергетическая компания ČEZ установит стратегическое сотрудничество с Rolls-Royce в области разработки малых модульных реакторов. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) сообщил...
19:10
19 СЕНТЯБРЯ 2024
1197
19 сентября Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую все государства Европейского союза снять действующие ограничения Украины на стрельбу западным...
18:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
745
Мир полон интересной информации, и большую ее часть лучше всего отображают графики или инфографика. Аналитик XTB Томаш Вранка выбирает те, которые больше всего привлекли его внимание.
16:30
19 СЕНТЯБРЯ 2024
558
В конце этой и начале следующей недели будет преобладать приятная солнечная погода, а температура воздуха во второй половине дня поднимется до по-летнему теплой границы. Во вторник вернутся дожди,...
15:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
2435
УКРАИНЦЫ В ЧЕХИИ ПОМОГАЮТ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ, СТРАНА ПРЕДОСТАВИЛА СПАСАТЕЛЕЙ И МАТЕРИАЛЫ
Украинцы, живущие в Чехии, помогают с уборкой поваленных деревьев после наводнений, а также оказывают помощь продуктами питания и финансовыми средствами. Однако в социальных сетях приходится...
13:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
316
Из-за наводнений Министерство финансов подготовит поправки к государственному бюджету этого года. Дефицит увеличится на 30 миллиардов крон — до 282 миллиардов крон. Расходы государственного бюджета...
09:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
1327
В результате дорожно-транспортного происшествия в Карловых Варах автобус съехал с насыпи высотой несколько метров на железнодорожное полотно. По первой информации, ранены 17 человек. Пожарные...
08:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
505
Мэр Опавы Томаш Навратил (ANO) 18 сентября обратился с письмом к правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение и отложить региональные и сенатские выборы в затопленных районах. Об этом...
22:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
927
Минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 1 900 чешских крон. Правительство утвердило это решение в среду, 18 сентября. Минимальная сумма, которую должны платить работодатели,...
19:30
18 СЕНТЯБРЯ 2024
2185
«Непродуманное предложение, препятствующее получению россиянами чешского гражданства, не поможет демократии в Чехии, а только Путину. Дешевый популизм — глупая и ненужная ошибка», — комментирует...
17:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
1051
Во вторник нескольким детям в возрасте от 9 до 12 лет стало скучно у реки Отава в Писеке, и они решили заняться разборкой паводковых барьеров. Девочки затем бросили шурупы в реку.
15:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
3015
Звучит как логичное требование, но в действительности оно невыполнимо. В итоге это означает, что ни один гражданин России не сможет получить чешское гражданство после принятия поправок к закону. У...
13:35
18 СЕНТЯБРЯ 2024
7216
В парламенте Чехии обсуждается противоречивая поправка — граждане России могут столкнуться с дискриминацией при получении чешского гражданства. Подпишите петицию, чтобы остановить несправедливость.