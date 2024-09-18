ВИДЕО: Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Об этом глава ЕК сообщила в сети X.



«Мой восьмой визит в Киев приходится на момент, когда вот-вот начнется отопительный сезон, а Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины», — написала Урсула фон дер Ляйен в сети X.

Фон дер Ляйен далее заявила, что приехала в Украину, чтобы обсудить поддержку со стороны Европы, а также другие переговоры о вступлении Киева в Евросоюз. Также будут обсуждаться подготовка к зиме или кредиты от группы G7. Она не сказала, с кем будет вести переговоры, но ожидается, что она встретится с президентом Владимиром Зеленским.

В четверг глава Еврокомиссии приняла участие во встрече премьер-министров Чехии, Польши, Словакии и Австрии во Вроцлаве, Польша, где объявила, что центральноевропейские государства, пострадавшие от наводнений, смогут использовать десять миллиардов евро (около 251 миллиарда крон) из фондов ЕС. Чехия получит пятую часть этой суммы, то есть около 50,2 миллиарда крон.