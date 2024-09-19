Нет личного пространства и невозможно выйти. Что показала проверка 11 домов для пожилых людей с деменцией
20 сентября 2024
21:00
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Было опубликовано обобщение отдельных результатов расследования. В двух из 11 учреждений были обнаружены серьезные недостатки.
Инспекции проводились в 10 краях страны. В двух учреждениях команда обнаружила плохое обращение с клиентами во многих областях ухода. Например, это было ограничение свободы передвижения, отсутствие уединения, несоблюдение питьевого режима и отсутствие общения между клиентами и персоналом. О выявленных нарушениях учреждение всегда информировалось.
Проверки проводились без предупреждения и были направлены в первую очередь на предотвращение жестокого обращения с клиентами. Таким образом, визиты выполняли превентивную функцию и были направлены на повышение стандартов соответствующих услуг.
Коммуникационные барьеры и нехватка персонала
Одним из двух учреждений, где были выявлены нарушения, был Дом престарелых в Ржаснице.
Проверки проводились без предупреждения и были направлены в первую очередь на предотвращение жестокого обращения с клиентами. Таким образом, визиты выполняли превентивную функцию и были направлены на повышение стандартов соответствующих услуг.
Коммуникационные барьеры и нехватка персонала
Одним из двух учреждений, где были выявлены нарушения, был Дом престарелых в Ржаснице.
Во втором учреждении разбирательство с домом еще не завершено, поэтому официальный отчет о расследовании не опубликован. Этот объект будет добавлен в список после завершения расследования.
В доме для престарелых в Ржаснице большинство клиентов были из Германии. Однако персонал не говорил по-немецки, что привело к проблемам. Клиентам приходилось приспосабливаться к навыкам общения обслуживания. Еще одним недостатком этого учреждения было то, что персонал не обеспечивал клиентам достаточного уединения для соблюдения личной гигиены.
Похожая ситуация была и в другом проблемном учреждении. Там не хватало персонала, и он не мог уделить достаточного индивидуального внимания своим клиентам. Кроме того, в учреждении действовали ограничения на передвижение клиентов.
Приведенные ниже отчеты о расследованиях в этих учреждениях посвящены главным образом недостаткам, что не означает, что весь уход в этих учреждениях является ненадлежащим.
Список домов престарелых, отчеты о расследованиях в которых доступны общественности:
- Дом Ченков
- Дом для престарелых в Ржаснице (Seniorresidenz)
- SeneCura SeniorCentrum Модржице
- Дом престарелых в Подзамчи
- ALZHEIMER HOME в Пышелах
- Дом с особым режимом, Дом социального обслуживания Пацов
- Дом для престарелых Уничов
- Дом Srdce v dlaních — социальное обслуживание Иржиков
- Дом для престарелых Незденице
- Дом социального обслуживания Хоцень
Дом престарелых Ченков
Заключение: жестокого обращения не выявлено
Что сотрудники Управления омбудсмена сочли неправомерным поведением:
- Запертый объект, клиенты могли выйти из объекта на улицу только с помощью персонала
- Неосведомленность работников службы непосредственного ухода о состоянии здоровья клиента
- Неадекватный учет потребляемой клиентом пищи — люди с деменцией подвержены высокому риску недоедания
- Рискованная система приема лекарств
- Комнаты рассчитаны иногда на 3 человек (отсутствие личного пространства)
- Функциональная сигнализация недоступна для клиентов с кровати
Дом для престарелых в Ржаснице (Seniorresidenz)
Заключение: жестокого обращения не выявлено
То, что сотрудники Управления омбудсмена сочли нарушениями:
- Здание и его расположение не соответствуют условиям для ухода за людьми с деменцией
- Клиенты не могут принимать решения в отношении собственной персоны, и их воля подменяется решениями персонала
- Отсутствие персонала, общающегося на немецком языке
- Недостаточная осведомленность персонала о стадии деменции клиента
- Персонал общался с клиентами как с детьми
- Фальсификация записей о приеме пищи и жидкости
- Запутанная документация
- Невозможность запереть комнаты и шкафчики
- Невозможность полностью закрыть дверь туалета
SeneCura SeniorCentrum Модржице
Заключение: жестокого обращения не выявлено
Что сотрудники Управления омбудсмена сочли неправомерным поведением:
- Рискованная система приема лекарств
- Недостаточное внимание к риску, связанному с питанием
- Некоторые недостатки в передаче информации между персоналом непосредственного ухода и медицинскими работниками
- Общие входы в учреждение с оздоровительным центром и клиникой
- Отсутствие ширм при использовании туалетных сидений в помещении
- Непостоянная информация о замене постоянного мочевого катетера
Дом в Подзамцах
Заключение: жестокого обращения не выявлено
Что сотрудники аппарата омбудсмена сочли ненадлежащим поведением:
- Запирание аварийных выходов в учреждении
- Ненадлежащий контроль за приемом пищи и жидкости
- Система видеонаблюдения охватывала комнаты клиентов в определенных ситуациях
- Нехватка персонала
- Неадекватная адаптация обстановки в здании к потребностям клиентов с деменцией
- Невозможность запереть ванные комнаты с раздвижными дверями
- Неосведомленность клиентов о том, как управлять системой сигнализации
ALZHEIMER HOME Пышелы
Заключение: жестокого обращения не выявлено
Что сотрудники аппарата омбудсмена сочли неправомерным поведением:
Что сотрудники аппарата омбудсмена сочли неправомерным поведением:
- Недостатки персонала в работе с клиентами с проблемным поведением
- Недостаточное внимание к предотвращению падений клиентов
- Персонал не уделял достаточного внимания учету приема пищи и жидкости
- Рискованное хранение лекарств
- В некоторых комнатах более 2 человек
- Неиспользование ширм во время интимного ухода за клиентом
- Невозможность запереть свою комнату и личные вещи в шкафчике
- Неуместное обращение к клиентам в некоторых случаях
Дом с особым режимом, Дом социального обслуживания Пацов
Заключение: жестокого обращения не выявлено
Что сотрудники аппарата омбудсмена расценили как ненадлежащее поведение:
- Значительное ограничение свободы передвижения
- Недостаточный порядок действий учреждения в случае сексуальных домогательств, имевших место среди некоторых клиентов
- Невозможность запереть свою комнату и шкафчик для личных вещей
- Невозможность запереть двери некоторых ванных комнат
Дом для престарелых в Уничове
Заключение: жестокого обращения не выявлено
Что сотрудники аппарата омбудсмена считают ненадлежащим поведением:
- Нехватка медицинского персонала
- Персонал не располагает достаточной информацией о том, на какой стадии деменции находятся клиенты
- Недостатки в распорядке дня
- Запутанное ведение документации (и связанное с этим отсутствие передачи информации о клиентах между сотрудниками)
- Отсутствие охранной сигнализации в ванных комнатах клиентов
- Неадекватная оценка и регистрация риска появления у клиентов пролежней
- Неясность в ценообразовании на услуги
Дом престарелых Srdce v dlaních — социальное обслуживание Иржиков
Заключение: жестокого обращения не выявлено
Что сотрудники аппарата омбудсмена сочли неправомерным поведением:
- Неуважительные высказывания персонала о клиентах
- Недостаточное внимание к приему пищи и жидкости
- Недостатки в медицинском обслуживании
- Рискованная система введения лекарств
- Неадекватная профилактика пролежней
- Отсутствие подъемника для кровати
- Отсутствие безопасности
Выявленные недостатки в отдельных учреждениях не означают, что они сохраняются в настоящее время. Учреждения должны постепенно устранять недостатки, выявленные в ответ на запросы омбудсмена.
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