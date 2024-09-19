Нет личного пространства и невозможно выйти. Что показала проверка 11 домов для пожилых людей с деменцией

Инспекции проводились в 10 краях страны. В двух учреждениях команда обнаружила плохое обращение с клиентами во многих областях ухода. Например, это было ограничение свободы передвижения, отсутствие уединения, несоблюдение питьевого режима и отсутствие общения между клиентами и персоналом. О выявленных нарушениях учреждение всегда информировалось.



Проверки проводились без предупреждения и были направлены в первую очередь на предотвращение жестокого обращения с клиентами. Таким образом, визиты выполняли превентивную функцию и были направлены на повышение стандартов соответствующих услуг.



Коммуникационные барьеры и нехватка персонала

Одним из двух учреждений, где были выявлены нарушения, был Дом престарелых в Ржаснице.





Во втором учреждении разбирательство с домом еще не завершено, поэтому официальный отчет о расследовании не опубликован. Этот объект будет добавлен в список после завершения расследования.



В доме для престарелых в Ржаснице большинство клиентов были из Германии. Однако персонал не говорил по-немецки, что привело к проблемам. Клиентам приходилось приспосабливаться к навыкам общения обслуживания. Еще одним недостатком этого учреждения было то, что персонал не обеспечивал клиентам достаточного уединения для соблюдения личной гигиены.



Похожая ситуация была и в другом проблемном учреждении. Там не хватало персонала, и он не мог уделить достаточного индивидуального внимания своим клиентам. Кроме того, в учреждении действовали ограничения на передвижение клиентов.





Приведенные ниже отчеты о расследованиях в этих учреждениях посвящены главным образом недостаткам, что не означает, что весь уход в этих учреждениях является ненадлежащим.



Список домов престарелых, отчеты о расследованиях в которых доступны общественности:





Дом Ченков

Дом для престарелых в Ржаснице (Seniorresidenz)

SeneCura SeniorCentrum Модржице

Дом престарелых в Подзамчи

ALZHEIMER HOME в Пышелах

Дом с особым режимом, Дом социального обслуживания Пацов

Дом для престарелых Уничов

Дом Srdce v dlaních — социальное обслуживание Иржиков

Дом для престарелых Незденице

Дом социального обслуживания Хоцень



Дом престарелых Ченков

Заключение: жестокого обращения не выявлено



Что сотрудники Управления омбудсмена сочли неправомерным поведением:





Запертый объект, клиенты могли выйти из объекта на улицу только с помощью персонала

Неосведомленность работников службы непосредственного ухода о состоянии здоровья клиента

Неадекватный учет потребляемой клиентом пищи — люди с деменцией подвержены высокому риску недоедания

Рискованная система приема лекарств

Комнаты рассчитаны иногда на 3 человек (отсутствие личного пространства)

Функциональная сигнализация недоступна для клиентов с кровати



Дом для престарелых в Ржаснице (Seniorresidenz)

Заключение: жестокого обращения не выявлено



То, что сотрудники Управления омбудсмена сочли нарушениями:





Здание и его расположение не соответствуют условиям для ухода за людьми с деменцией

Клиенты не могут принимать решения в отношении собственной персоны, и их воля подменяется решениями персонала

Отсутствие персонала, общающегося на немецком языке

Недостаточная осведомленность персонала о стадии деменции клиента

Персонал общался с клиентами как с детьми

Фальсификация записей о приеме пищи и жидкости

Запутанная документация

Невозможность запереть комнаты и шкафчики

Невозможность полностью закрыть дверь туалета



SeneCura SeniorCentrum Модржице

Заключение: жестокого обращения не выявлено



Что сотрудники Управления омбудсмена сочли неправомерным поведением:





Рискованная система приема лекарств

Недостаточное внимание к риску, связанному с питанием

Некоторые недостатки в передаче информации между персоналом непосредственного ухода и медицинскими работниками

Общие входы в учреждение с оздоровительным центром и клиникой

Отсутствие ширм при использовании туалетных сидений в помещении

Непостоянная информация о замене постоянного мочевого катетера



Дом в Подзамцах

Заключение: жестокого обращения не выявлено



Что сотрудники аппарата омбудсмена сочли ненадлежащим поведением:





Запирание аварийных выходов в учреждении

Ненадлежащий контроль за приемом пищи и жидкости

Система видеонаблюдения охватывала комнаты клиентов в определенных ситуациях

Нехватка персонала

Неадекватная адаптация обстановки в здании к потребностям клиентов с деменцией

Невозможность запереть ванные комнаты с раздвижными дверями

Неосведомленность клиентов о том, как управлять системой сигнализации





ALZHEIMER HOME Пышелы

Заключение: жестокого обращения не выявлено



Что сотрудники аппарата омбудсмена сочли неправомерным поведением:





Недостатки персонала в работе с клиентами с проблемным поведением

Недостаточное внимание к предотвращению падений клиентов

Персонал не уделял достаточного внимания учету приема пищи и жидкости

Рискованное хранение лекарств

В некоторых комнатах более 2 человек

Неиспользование ширм во время интимного ухода за клиентом

Невозможность запереть свою комнату и личные вещи в шкафчике

Неуместное обращение к клиентам в некоторых случаях



Дом с особым режимом, Дом социального обслуживания Пацов

Заключение: жестокого обращения не выявлено



Что сотрудники аппарата омбудсмена расценили как ненадлежащее поведение:





Значительное ограничение свободы передвижения

Недостаточный порядок действий учреждения в случае сексуальных домогательств, имевших место среди некоторых клиентов

Невозможность запереть свою комнату и шкафчик для личных вещей

Невозможность запереть двери некоторых ванных комнат



Дом для престарелых в Уничове

Заключение: жестокого обращения не выявлено



Что сотрудники аппарата омбудсмена считают ненадлежащим поведением:





Нехватка медицинского персонала

Персонал не располагает достаточной информацией о том, на какой стадии деменции находятся клиенты

Недостатки в распорядке дня

Запутанное ведение документации (и связанное с этим отсутствие передачи информации о клиентах между сотрудниками)

Отсутствие охранной сигнализации в ванных комнатах клиентов

Неадекватная оценка и регистрация риска появления у клиентов пролежней

Неясность в ценообразовании на услуги



Дом престарелых Srdce v dlaních — социальное обслуживание Иржиков

Заключение: жестокого обращения не выявлено



Что сотрудники аппарата омбудсмена сочли неправомерным поведением:





Неуважительные высказывания персонала о клиентах

Недостаточное внимание к приему пищи и жидкости

Недостатки в медицинском обслуживании

Рискованная система введения лекарств

Неадекватная профилактика пролежней

Отсутствие подъемника для кровати

Отсутствие безопасности





Выявленные недостатки в отдельных учреждениях не означают, что они сохраняются в настоящее время. Учреждения должны постепенно устранять недостатки, выявленные в ответ на запросы омбудсмена.