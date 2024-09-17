Погода будет солнечной с комфортными температурами
19 сентября 2024
16:30
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В конце этой и начале следующей недели будет преобладать приятная солнечная погода, а температура воздуха во второй половине дня поднимется до по-летнему теплой границы. Во вторник вернутся дожди, начнется увеличение облачности и пройдут ливни. Об этом агентству сообщила метеоролог Дагмар Хонсова.
В четверг облаков должно быть больше, чем в среду. В основном будет частично облачно, во второй половине дня временами пройдут ливни и грозы. Однако количество осадков не будет большим. Температура достигнет от 18 до 23°C.
«С пятницы по понедельник осадков не ожидается — погода будет находиться под влиянием границы высокого давления», — сказала Хонсова о развитии событий в оставшуюся часть недели. В пятницу будет ясно или частично облачно, временами туман, а утренняя температура составит от 5 до 10°C. Днем будет от 20 до 24°C.
В субботу будет ясно или частично облачно, утром временами туман. Утренние минимумы останутся в диапазоне от 5 до 10°C, а днем будет приятно — от 19 до 23°C.
В воскресенье сохранится ясная или частично облачная погода. Утром снова ожидается туман. Самые низкие температуры останутся в диапазоне от 5 до 10°C, а дневная температура снова будет колебаться от 19 до 23°C.
В понедельник в начале дня будет ясно или частично облачно, но во второй половине дня облачность начнет увеличиваться. Утренние минимумы опустятся до значений от 7 до 11°C, а дневные температуры составят от 19 до 24°C.
Во вторник и среду будет преимущественно облачно или пасмурно, в большинстве районов пройдут дожди или ливни, иногда с грозами. Температура опустится до 8–12°C утром во вторник и до 9–13°C в среду. Дневные максимумы в оба дня составят от 18 до 22°C.
«С пятницы по понедельник осадков не ожидается — погода будет находиться под влиянием границы высокого давления», — сказала Хонсова о развитии событий в оставшуюся часть недели. В пятницу будет ясно или частично облачно, временами туман, а утренняя температура составит от 5 до 10°C. Днем будет от 20 до 24°C.
В субботу будет ясно или частично облачно, утром временами туман. Утренние минимумы останутся в диапазоне от 5 до 10°C, а днем будет приятно — от 19 до 23°C.
В воскресенье сохранится ясная или частично облачная погода. Утром снова ожидается туман. Самые низкие температуры останутся в диапазоне от 5 до 10°C, а дневная температура снова будет колебаться от 19 до 23°C.
В понедельник в начале дня будет ясно или частично облачно, но во второй половине дня облачность начнет увеличиваться. Утренние минимумы опустятся до значений от 7 до 11°C, а дневные температуры составят от 19 до 24°C.
Во вторник и среду будет преимущественно облачно или пасмурно, в большинстве районов пройдут дожди или ливни, иногда с грозами. Температура опустится до 8–12°C утром во вторник и до 9–13°C в среду. Дневные максимумы в оба дня составят от 18 до 22°C.
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