Жители Чехии ответственно сортируют отходы. Почему правительство обесценивает их усилия?
20 сентября 2024
16:30
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По оценкам Министерства охраны окружающей среды, в Чехии только 17% использованных ПЭТ-бутылок идут на производство новых, а железные банки вовсе не используются. Собранные отходы, как правило, попадают в мусоросжигательные печи или на свалки.
«Сортировка не означает автоматическую переработку. Чехи в значительной степени ответственно подходят к сортировке пластика, но зачастую совершенно без необходимости. В 2023 году уровень сбора пластиковых бутылок в Чехии оценивался в 75%, но перерабатывается менее половины из них. Нынешняя система по-прежнему работает только на основе статистических моделей, в отличие от депозитных систем, которые могут в любой момент подтвердить уровень сбора до последней бутылки или банки», — говорит представитель инициативы Кристина Хавлигерова.
По словам Хавлигеровой, сбор железных банок низок, а их сортировка практически не работает. Три из четырех автоматически попадают в бытовые отходы. Согласно данным EKO-KOM, в прошлом году в Чехии при существующей системе сортировки было собрано 30% банок из-под напитков. Ни одна из собранных банок не превратилась в новую.
По мнению авторов инициативы, решением проблемы может стать повторное использование упаковки в так называемом замкнутом материальном цикле. Для этого требуется на 95% меньше энергии, а углеродный след снижается на 80%, говорится в пресс-релизе.
«Циркулярная экономика является по-настоящему циркулярной только тогда, когда материал циркулирует. Если материалы попадают в природу, в мусоросжигательные печи, на свалки или, в крайнем случае, в виде не подлежащих переработке продуктов, таких как детские подгузники или автомобильные коврики, это не соответствует сути циркулярной экономики. Нам нужна настоящая переработка, а сейчас она не работает», — говорит Хавлигерова.
Поправка, которую готовит министерство, предусматривает введение залога в размере четырех крон за ПЭТ-упаковку и банки и создание 11 000 пунктов сбора, причем наряду с магазинами в этом процессе будут участвовать и автозаправочные станции. Предполагается, что залог за упаковку возложит на потребителей большую финансовую ответственность и сделает систему сортировки более эффективной.
Однако противники залога указывают на необходимость транспортировки упаковки в магазины и связанные с этим изменения в структуре покупок, требования к пространству в пунктах сбора и необходимость сохранения формы тары для напитков. Предприниматели и муниципалитеты рекомендуют использовать так называемую цифровую систему сдачи с использованием QR-кодов вместо возврата ПЭТ-бутылок в магазины, как это предлагает министерство в поправке к Закону об упаковке. По мнению представителей муниципалитетов и бизнеса, цифровые сборы проще и удобнее.
По словам Хавлигеровой, сбор железных банок низок, а их сортировка практически не работает. Три из четырех автоматически попадают в бытовые отходы. Согласно данным EKO-KOM, в прошлом году в Чехии при существующей системе сортировки было собрано 30% банок из-под напитков. Ни одна из собранных банок не превратилась в новую.
По мнению авторов инициативы, решением проблемы может стать повторное использование упаковки в так называемом замкнутом материальном цикле. Для этого требуется на 95% меньше энергии, а углеродный след снижается на 80%, говорится в пресс-релизе.
«Циркулярная экономика является по-настоящему циркулярной только тогда, когда материал циркулирует. Если материалы попадают в природу, в мусоросжигательные печи, на свалки или, в крайнем случае, в виде не подлежащих переработке продуктов, таких как детские подгузники или автомобильные коврики, это не соответствует сути циркулярной экономики. Нам нужна настоящая переработка, а сейчас она не работает», — говорит Хавлигерова.
Поправка, которую готовит министерство, предусматривает введение залога в размере четырех крон за ПЭТ-упаковку и банки и создание 11 000 пунктов сбора, причем наряду с магазинами в этом процессе будут участвовать и автозаправочные станции. Предполагается, что залог за упаковку возложит на потребителей большую финансовую ответственность и сделает систему сортировки более эффективной.
Однако противники залога указывают на необходимость транспортировки упаковки в магазины и связанные с этим изменения в структуре покупок, требования к пространству в пунктах сбора и необходимость сохранения формы тары для напитков. Предприниматели и муниципалитеты рекомендуют использовать так называемую цифровую систему сдачи с использованием QR-кодов вместо возврата ПЭТ-бутылок в магазины, как это предлагает министерство в поправке к Закону об упаковке. По мнению представителей муниципалитетов и бизнеса, цифровые сборы проще и удобнее.
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