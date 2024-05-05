Операция больше не будет условием для официальной смены пола в Чехии

Конституционный суд признал, что действующее регулирование призвано достичь законной цели обеспечения правовой определенности и стабильности. «Однако, по мнению Конституционного суда, законодательные требования о хирургической трансформации половых органов и прекращении репродуктивной функции прямо противоречат фундаментальному праву транссексуалов на защиту их телесной неприкосновенности и личной автономии, прежде всего потому, что они нарушают их человеческое достоинство», — говорится в постановлении судьи-докладчика Яромира Йирсы.



Мужчина, официально зарегистрированный как женщина, который хочет изменить свой пол, но не желает делать операцию, обратился в Конституционный суд и, соответственно, потерпел неудачу в ЗАГСе и административных судах. Одна из трех палат Конституционного суда передала его ходатайство на рассмотрение пленума, то есть органа, состоящего из всех конституционных судей. Пленум удовлетворил его подавляющим большинством голосов. Двое из 15 судей, а именно Йозеф Фиала и Милан Хулмак, выразили несогласие.



Автор предложения отметил, что сегодняшнее постановление открывает новые возможности для других. «Положительное решение суда, возможно, станет надеждой для тех, кто не уверен, нужна ли им кастрация. Ситуация сдвигается с мертвой точки, и они могут надеяться, что в ближайшем будущем смогут изменить свои документы без необходимости соблюдения упомянутого выше дискриминационного условия», — сказал он в пресс-релизе.



Около десяти лет назад заявитель понял, что не хочет кастрации, и надеялся, что законодательство изменится. «Этого не произошло, а тем временем на карте Европы постепенно появляется все больше стран, отменяющих это условие. Я не особенно хотел обращаться в суд, но это была возможность внести свой вклад в изменения и дожить до них. Мне неприятно постоянно решать какие-то ситуации с документами или открываться при открытии банковского счета незнакомому человеку, потому что он либо заметит, что у меня женское имя, либо что в моем номере рождения есть пятерка, которая есть у женщин», — сказал он.



Конституционный суд исключил из Гражданского кодекса фразу о том, что «изменение пола человека происходит путем хирургического вмешательства с одновременным прекращением репродуктивной функции и трансформацией половых органов». Из Закона о специальных медицинских услугах было исключено предложение о том, что «для целей настоящего закона под изменением пола пациентов-транссексуалов понимается проведение медицинских процедур, целью которых является изменение пола посредством хирургического вмешательства с одновременным прекращением репродуктивной функции». Остальная часть предложения не прошла.



«Роль КС заключается, в частности, в том, чтобы катализировать демократические дебаты в ситуациях, когда они еще не состоялись или давно не функционируют. Именно это Конституционный суд и делает в данном случае, предоставляя законодателю более одного года для достойного и соответствующего Конституции регулирования условий смены пола в Чешской Республике», — говорится в постановлении Йирсы. По мнению Конституционного суда, политики должны использовать имеющиеся научные знания для решения деликатной социальной проблемы смены пола транссексуалов на законодательном уровне.



«Я чрезвычайно рад, что этот шаг был сделан. Это был огромный позор, когда Чешская Республика вынуждала транссексуалов стерилизоваться в тот момент, когда они хотели пройти процедуру смены пола. Развитие событий в Европе было очевидным, и Чехия могла принять другое решение много лет назад», — сказал адвокат заявителя Петр Калла. Он считает, что новое законодательство может быть принято быстро.



Ассоциация трансродителей отмечает, что государства, которые стремятся придерживаться основных принципов равенства, демократии и прав человека, позволяют самоопределяться на основании заявлений в ЗАГСах. «Для транс-людей всегда важнее всего жить в той или иной социальной роли, независимо от медицинских процедур, которые всегда должны проводиться добровольно, без вмешательства государства. Если Чехия хочет гордиться этими принципами, она должна принять законодательство, соответствующее аналогичному международному стандарту», — сказал Виктор Хойманн, председатель ассоциации.



Конституционный суд уже однажды рассматривал этот закон и отклонил предложение. Но теперь он оказался в другой ситуации. Если тогда в суд обратился небинарный человек, который считал себя ни мужчиной, ни женщиной, то теперь ходатайство подал трансгендер, который зарегистрирован как женщина, считает себя мужчиной, а операция является препятствием для официального изменения пола.