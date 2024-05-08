Миллиарды крон лежат в обанкротившемся Sberbank CZ
10 мая 2024
09:30
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Тысячи людей и компаний до сих пор не получили свои вклады из обанкротившегося банка Sberbank CZ. Городской суд Праги продлил им срок еще на 30 дней, до 14 июня. Если они не обратятся до его окончания, им придется ждать своих денег еще много месяцев.
Это уже второе продление. Выдача средств началась 18 марта, а первоначальный срок истекал 15 апреля. Затем суд разрешил продлить срок до 15 мая.
С просьбой о продлении срока обратилась управляющая банкротством Иржина Лужова, добавив, что на данный момент деньги запросили около 8 400 кредиторов из более чем 15 300. Более 45% кредиторов не ответили.
Из 56,8 миллиарда чешских крон было выплачено 52,8 миллиарда. Осталось выплатить еще около 4 миллиардов.
По словам администратора, высокая доля еще не выплаченных кредиторов объясняется общим количеством кредиторов и их структурой, в которой абсолютное большинство кредиторов имеют требования на сумму менее 1 000 крон.
Деньги выплачивает Komerční banka
Некоторые кредиторы, например юридические лица и люди, проживающие за границей, должны подготовить дополнительные документы, что может занять некоторое время, сказала Лужова. «Если они не успеют получить свои деньги в установленный срок, их придется включить в окончательный график. Это означает, что они получат свои деньги гораздо позже», — добавила она.
Выплаты требуют активного обращения кредиторов, которые должны предъявить документы, подтверждающие их личность. Физические лица могут обратиться в любое отделение Komerční banka для оформления выплаты.
Юридические лица должны обращаться в корпоративные центры Komerční banka или непосредственно к своему корпоративному банкиру. Онлайн-заявка может быть подана в случае выплат на сумму не более 100 000 крон.
Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года после того, как в начале мая Чешский национальный банк окончательно отозвал его лицензию на осуществление банковских операций.
Большая часть вкладов до 100 000 евро, то есть примерно 2,5 миллиона чешских крон, была выплачена вкладчикам Системой гарантий финансового рынка в конце того же года, так как они были застрахованы по закону. Остальные деньги были выплачены из проданных активов и сбережений банка.
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