Чешские СМИ: Российский суд арестовал активы UniCredit
18 мая 2024
09:30
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Суд в Санкт-Петербурге постановил арестовать активы итальянской банковской группы UniCredit на сумму 463 млн евро (11,4 млрд крон). Это связано со спором с российским газовым гигантом "Газпром". Последний планировал совместный проект с немецкой компанией Linde, который сорвался из-за санкций. Проект должен был финансироваться UniCredit.
Суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте активов итальянской банковской группы в рамках арбитражного дела, связанного с "РусХимАльянсом", одной из дочерних компаний "Газпрома".
Арестованные активы включают в себя недвижимость, ценные бумаги и банковские счета, сообщает Reuters. В него также входят 100 процентов акций дочерних компаний UniCredit Leasing и UniCredit Garant. Постановление также затрагивает немецкое подразделение UniCredit AG.
Reuters напоминает, что UniCredit предоставил банковские гарантии для совместного проекта "Газпрома" и немецкой компании Linde, который не был реализован из-за санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину.
Это не первый случай. Российские власти в апреле конфисковали активы российской части итальянской фирмы Ariston Thermo Group, что вызвало протесты со стороны итальянских властей. Ariston работает на российском рынке с 1995 года, а завод в городе Всеволожске под Санкт-Петербургом производит бойлеры и другие водонагреватели с 2005 года, сообщает российская газета "Коммерсантъ".
Арестованные активы включают в себя недвижимость, ценные бумаги и банковские счета, сообщает Reuters. В него также входят 100 процентов акций дочерних компаний UniCredit Leasing и UniCredit Garant. Постановление также затрагивает немецкое подразделение UniCredit AG.
Reuters напоминает, что UniCredit предоставил банковские гарантии для совместного проекта "Газпрома" и немецкой компании Linde, который не был реализован из-за санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину.
Это не первый случай. Российские власти в апреле конфисковали активы российской части итальянской фирмы Ariston Thermo Group, что вызвало протесты со стороны итальянских властей. Ariston работает на российском рынке с 1995 года, а завод в городе Всеволожске под Санкт-Петербургом производит бойлеры и другие водонагреватели с 2005 года, сообщает российская газета "Коммерсантъ".
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