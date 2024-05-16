Чешские СМИ: Российский суд арестовал активы UniCredit

Суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте активов итальянской банковской группы в рамках арбитражного дела, связанного с "РусХимАльянсом", одной из дочерних компаний "Газпрома".



Арестованные активы включают в себя недвижимость, ценные бумаги и банковские счета, сообщает Reuters. В него также входят 100 процентов акций дочерних компаний UniCredit Leasing и UniCredit Garant. Постановление также затрагивает немецкое подразделение UniCredit AG.



Reuters напоминает, что UniCredit предоставил банковские гарантии для совместного проекта "Газпрома" и немецкой компании Linde, который не был реализован из-за санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину.



Это не первый случай. Российские власти в апреле конфисковали активы российской части итальянской фирмы Ariston Thermo Group, что вызвало протесты со стороны итальянских властей. Ariston работает на российском рынке с 1995 года, а завод в городе Всеволожске под Санкт-Петербургом производит бойлеры и другие водонагреватели с 2005 года, сообщает российская газета "Коммерсантъ".