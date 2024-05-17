Пенсионерка из Брно вложила свои сбережения в биткоиномат, и даже полицейский не смог ее остановить

«Когда случайный прохожий — полицейский — заметил ее у автомата с деньгами в одной руке и мобильным телефоном в другой, ему стало ясно, что происходит. Однако пенсионерка отказывалась ему верить, и даже служебное удостоверение не помогло», — описывает ситуацию представитель полиции Павел Шваб.





Женщину удалось убедить, только когда полицейский взял на себя общение с «банкиром» и тот сразу же замолчал. «Пенсионерка спасла 264 000 крон из своих сбережений. Впоследствии полицейский также пытался заблокировать два сделанных депозита, но не помог даже оператор биткоинмата, деньги ушли в течение нескольких минут», — добавил представитель полиции. Полиция расследует это дело как мошенничество.