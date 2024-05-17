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Пенсионерка из Брно вложила свои сбережения в биткоиномат, и даже полицейский не смог ее остановить

Новости 420on
21 мая 2024
13:00
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70-летняя женщина из Брно стала жертвой манипуляций со стороны неизвестного «банкира». Пенсионерку побудили снять с ее счета максимально возможную сумму, в данном случае 300 000 чешских крон, из-за якобы существующей угрозы ее финансам, а затем прислали QR-коды с просьбой положить эту сумму в биткоиномат. Испуганная пожилая женщина сделала это, несмотря на то, что проходящий мимо полицейский пытался ее остановить.
«Когда случайный прохожий — полицейский — заметил ее у автомата с деньгами в одной руке и мобильным телефоном в другой, ему стало ясно, что происходит. Однако пенсионерка отказывалась ему верить, и даже служебное удостоверение не помогло», — описывает ситуацию представитель полиции Павел Шваб.

Женщину удалось убедить, только когда полицейский взял на себя общение с «банкиром» и тот сразу же замолчал. «Пенсионерка спасла 264 000 крон из своих сбережений. Впоследствии полицейский также пытался заблокировать два сделанных депозита, но не помог даже оператор биткоинмата, деньги ушли в течение нескольких минут», — добавил представитель полиции. Полиция расследует это дело как мошенничество.
биткоин мошенничество деньги Чехия

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