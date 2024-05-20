Любимая ложь противников изменения климата — теории заговора
22 мая 2024
21:00
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Теории, утверждающие, что информация об изменении климата является результатом заговора, в последние годы пользуются популярностью среди тех, кто отрицает изменение климата. Об этом рассказал аналитик Войтех Пецка в интервью ČTK. По его словам, спектр разнообразия этих теорий широк, а их мотивы — экономические, идеологические или геополитические и основанные на власти. Среди отрицающих изменения климата есть не только представители отрасли ископаемого топлива, но и такие государства, как Россия или Саудовская Аравия, которые зависят от экспорта ископаемого топлива.
«Климатическая дезинформация возникает двумя путями. Либо сама собой, через простое непонимание, либо через организованное движение, которое создает их специально. Приемы отрицающих климатической науки различны. Они включают в себя манипуляции, вырывание вещей из контекста, подрыв доверия общества к институтам или популярные и успешные в последнее время теории заговора», — говорит аналитик.
Теории заговора и их разновидности включают в себя утверждения о заговорах сатанистов, глобалистов, евреев и даже инопланетян. «Диапазон причудливости широк. Он варьируется от правдоподобных теорий о том, что кто-то хочет получить грант и поэтому пугает изменением климата, до рептилоидов», — сказал Пецка.
По его словам, представители индустрии ископаемого топлива также используют имена некоторых ученых, чтобы отрицать изменение климата. Часто, говорит Пецка, они выбирают ученых, которые не занимаются исследованиями климата и по каким-то причинам имеют проблемы с этой темой, но в то же время обладают авторитетом благодаря своему образованию. Затем эти люди обычно получают финансовую поддержку от промышленности, и их мнение распространяется, даже если они не являются экспертами по климату.
По мнению Пецки, отрицающих изменения климата можно разделить на три категории. Первая — это представители бизнеса, вроде автомобильных компаний или индустрии ископаемого топлива, у которых есть четкий экономический мотив. Вторые, по его словам, — это фундаменталисты свободного рынка, для которых регулирование использования ископаемого топлива является идеологической проблемой, потому что оно бросает вызов их убеждениям. Третьими он назвал политических игроков. В качестве хорошего примера в этом отношении он указал на Соединенные Штаты, где, по словам Пецки, существуют заметные различия между тем, кто находится у власти — республиканцы или демократы.
Кампании по отрицанию изменения климата начали появляться в 1980-х годах в США со стороны индустрии ископаемого топлива, говорит Пецка. «В Европу это движение и климатическая дезинформация пришли чуть позже, в 1990-х годах. В Чехии они начали свои кампании, используя идеологическую линию свободного рынка, а главным лидером в то время был Вацлав Клаус», — говорит Пецка. Главной фигурой движения Пецка считает профессора Фреда Сингера, дипломированного физика-атмосферника, который имел очевидные связи с индустрией ископаемого топлива.
Теории заговора и их разновидности включают в себя утверждения о заговорах сатанистов, глобалистов, евреев и даже инопланетян. «Диапазон причудливости широк. Он варьируется от правдоподобных теорий о том, что кто-то хочет получить грант и поэтому пугает изменением климата, до рептилоидов», — сказал Пецка.
По его словам, представители индустрии ископаемого топлива также используют имена некоторых ученых, чтобы отрицать изменение климата. Часто, говорит Пецка, они выбирают ученых, которые не занимаются исследованиями климата и по каким-то причинам имеют проблемы с этой темой, но в то же время обладают авторитетом благодаря своему образованию. Затем эти люди обычно получают финансовую поддержку от промышленности, и их мнение распространяется, даже если они не являются экспертами по климату.
По мнению Пецки, отрицающих изменения климата можно разделить на три категории. Первая — это представители бизнеса, вроде автомобильных компаний или индустрии ископаемого топлива, у которых есть четкий экономический мотив. Вторые, по его словам, — это фундаменталисты свободного рынка, для которых регулирование использования ископаемого топлива является идеологической проблемой, потому что оно бросает вызов их убеждениям. Третьими он назвал политических игроков. В качестве хорошего примера в этом отношении он указал на Соединенные Штаты, где, по словам Пецки, существуют заметные различия между тем, кто находится у власти — республиканцы или демократы.
Кампании по отрицанию изменения климата начали появляться в 1980-х годах в США со стороны индустрии ископаемого топлива, говорит Пецка. «В Европу это движение и климатическая дезинформация пришли чуть позже, в 1990-х годах. В Чехии они начали свои кампании, используя идеологическую линию свободного рынка, а главным лидером в то время был Вацлав Клаус», — говорит Пецка. Главной фигурой движения Пецка считает профессора Фреда Сингера, дипломированного физика-атмосферника, который имел очевидные связи с индустрией ископаемого топлива.
Комментарии:
1000korun 22 мая 2024 22:16
Изменения климата неизбежны и цикличны. Смотрите сколько было в истории планеты потеплений и похолоданий с ледниковыми периодами и да, это неизбежно. Вносит ли человек и коровы в это вклад? - да, так же как и динозавры, и другие виды адаптировавшихся животных, всех прошедших периодов.
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