Любимая ложь противников изменения климата — теории заговора

«Климатическая дезинформация возникает двумя путями. Либо сама собой, через простое непонимание, либо через организованное движение, которое создает их специально. Приемы отрицающих климатической науки различны. Они включают в себя манипуляции, вырывание вещей из контекста, подрыв доверия общества к институтам или популярные и успешные в последнее время теории заговора», — говорит аналитик.



Теории заговора и их разновидности включают в себя утверждения о заговорах сатанистов, глобалистов, евреев и даже инопланетян. «Диапазон причудливости широк. Он варьируется от правдоподобных теорий о том, что кто-то хочет получить грант и поэтому пугает изменением климата, до рептилоидов», — сказал Пецка.



По его словам, представители индустрии ископаемого топлива также используют имена некоторых ученых, чтобы отрицать изменение климата. Часто, говорит Пецка, они выбирают ученых, которые не занимаются исследованиями климата и по каким-то причинам имеют проблемы с этой темой, но в то же время обладают авторитетом благодаря своему образованию. Затем эти люди обычно получают финансовую поддержку от промышленности, и их мнение распространяется, даже если они не являются экспертами по климату.



По мнению Пецки, отрицающих изменения климата можно разделить на три категории. Первая — это представители бизнеса, вроде автомобильных компаний или индустрии ископаемого топлива, у которых есть четкий экономический мотив. Вторые, по его словам, — это фундаменталисты свободного рынка, для которых регулирование использования ископаемого топлива является идеологической проблемой, потому что оно бросает вызов их убеждениям. Третьими он назвал политических игроков. В качестве хорошего примера в этом отношении он указал на Соединенные Штаты, где, по словам Пецки, существуют заметные различия между тем, кто находится у власти — республиканцы или демократы.



Кампании по отрицанию изменения климата начали появляться в 1980-х годах в США со стороны индустрии ископаемого топлива, говорит Пецка. «В Европу это движение и климатическая дезинформация пришли чуть позже, в 1990-х годах. В Чехии они начали свои кампании, используя идеологическую линию свободного рынка, а главным лидером в то время был Вацлав Клаус», — говорит Пецка. Главной фигурой движения Пецка считает профессора Фреда Сингера, дипломированного физика-атмосферника, который имел очевидные связи с индустрией ископаемого топлива.