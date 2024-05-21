На Чехию обрушатся сильные грозы, предупреждают метеорологи
23 мая 2024
21:00
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В пятницу на Чехию обрушатся сильные грозы, сопровождающиеся опасными явлениями, предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). По словам метеорологов, существует вероятность проливных дождей и града.
«Местами будут образовываться грозы с проливными дождями с количеством осадков около 30 миллиметров за короткий период времени, при более частых грозах может выпасть более 50 миллиметров осадков», — сказали метеорологи, отметив, что не исключено появление мелкого града.
Предупреждение будет действовать с 11:00 пятницы. По словам метеорологов, к вечеру грозы постепенно утихнут и будут очень медленно двигаться на север.
По прогнозу, в основном грозы должны образоваться в поясе от Крушных гор до Белых Карпат. На юго-западе Чехии они будут формироваться во второй половине дня и вечером и не должны быть такими сильными.
В Южночешском, Пльзеньском и Карловарском краях предупреждение будет действовать до 11 часов вечера, а на остальной территории оно закончится в 7 часов.
В то же время метеорологи объявили, что на выходных также можно ожидать грозы. Возможное предупреждение будет выпущено позже.
Предупреждение будет действовать с 11:00 пятницы. По словам метеорологов, к вечеру грозы постепенно утихнут и будут очень медленно двигаться на север.
По прогнозу, в основном грозы должны образоваться в поясе от Крушных гор до Белых Карпат. На юго-западе Чехии они будут формироваться во второй половине дня и вечером и не должны быть такими сильными.
В Южночешском, Пльзеньском и Карловарском краях предупреждение будет действовать до 11 часов вечера, а на остальной территории оно закончится в 7 часов.
В то же время метеорологи объявили, что на выходных также можно ожидать грозы. Возможное предупреждение будет выпущено позже.
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