За соблюдением прав детей в Чехии будет следить детский омбудсмен
24 мая 2024
21:00
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Нижняя палата парламента Чехии поддержала в первом чтении правительственную поправку, согласно которой эта должность будет создана в действующем Управлении омбудсмена. Чешская Республика — одна из четырех стран ЕС наряду с Германией, Австрией и Португалией, в которых еще нет детского омбудсмена.
Теперь предложение будет рассмотрено депутатами из комитетов по петициям, конституционному праву и социальным вопросам.
Комитет ООН по правам ребенка давно призывал Чехию учредить должность детского омбудсмена на основании Конвенции о правах ребенка. Конвенция вступила в силу в бывшей Чехословакии в феврале 1991 года.
Работа Уполномоченного по правам ребенка будет сосредоточена на защите детей, в первую очередь в соответствии с Конвенцией. Помимо контроля за соблюдением прав детей, в его полномочия будет входить просвещение по вопросам прав детей, контроль за соблюдением прав детей и вмешательство в некоторые виды судебных разбирательств, например в дела об опеке над детьми. По словам министра по законодательству Михала Шаломуна, речь будет идти о десятках дел.
Поправка вводит модель двух отдельно действующих омбудсменов, так что детский омбудсмен будет работать вместе с нынешним омбудсменом в рамках действующего аппарата. Детским омбудсменом может стать человек старше 35 лет с юридическим образованием, который провел не менее половины из предыдущих 10 лет, защищая или продвигая права детей. Поправка также позволяет судьям претендовать на эту должность, особенно тем, кто рассматривает дела об опеке.
Влияние учреждения должности детского омбудсмена на государственный бюджет пока неясно. Обоснование включает четыре варианта бюджетных потребностей — от нескольких миллионов до десятков миллионов крон в зависимости от количества новых сотрудников в офисе, по которым однако пока нет единого мнения.
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