Reuters: Путин готов к переговорам о мире, но он хочет зафиксировать текущие линии фронта

Три источника, говорившие на условиях анонимности и знакомые с ситуацией в окружении Путина, сообщили, что российский лидер выразил «небольшой группе» советников разочарование тем, что он считает попытками Запада затянуть переговоры, а также решением президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоры о мире, пока Путин находится у власти, сообщает Reuters.





«Путин может воевать столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, к замораживанию войны», — сказал высокопоставленный российский чиновник, который работал с Путиным и знает, что обсуждается на самом высоком уровне в Кремле.





Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на просьбу Reuters о комментарии, сказал, что российский правитель неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу для достижения своих целей, и заявил, что страна не хочет «вечной войны».





Далее два источника сообщили, что Путин считает, что достигнутые на данный момент успехи в войне достаточны, чтобы «подарить победу российскому народу». С начала полномасштабного вторжения россияне заняли части четырех украинских регионов — Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Однако Россия не имеет полного контроля ни над одной из них.





Кроме того, три источника сообщили, что Путин осознает, что любые новые крупные успехи потребуют еще одной общенациональной мобилизации, которой он, как говорят, не хочет, а один источник, знакомый с российским президентом, сказал, что его популярность снизилась после первой мобилизации в сентябре 2022 года.





По данным Reuters, военный призыв напугал часть населения России и заставил сотни тысяч мужчин призывного возраста покинуть страну. Опросы показали, что популярность Путина упала на несколько процентных пунктов. Однако Песков заявил, что у России нет необходимости проводить мобилизацию. Вместо этого она проводит так называемый «набор добровольных контрактников в вооруженные силы».





Но, как напомнило агентство Reuters, в сложившейся ситуации переговоры представляются маловероятными. Зеленский неоднократно заявлял, что никаких переговоров не будет, пока Путин находится у власти. Более того, он сказал, что о мире на условиях Путина не может быть и речи.





Один из источников предсказывает, что пока Зеленский остается у власти, соглашение не будет достигнуто. Единственная возможность заключается в том, что Россия обойдет его и заключит сделку с Вашингтоном. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам во время визита в Киев на прошлой неделе, что, по его мнению, Путин не заинтересован в серьезных переговорах. Более того, президент Джо Байден неоднократно заявлял, что переговоры должны проходить в присутствии Украины.





Зеленский ранее разработал единый мирный план, который привел бы Украину к миру. Он заключается, в частности, в полном выводе российских войск с украинской территории, включая Крымский полуостров, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году в нарушение Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году, который гарантировал безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.





Однако, по словам источников Reuters, Путин отверг вывод войск, и это «пункт» мирного соглашения. Российский лидер готов заморозить конфликт на нынешней линии фронта, если в соглашении будут закреплены все территориальные завоевания на сегодняшний день.





«Путин скажет, что мы победили, что НАТО вторглось к нам и что мы сохранили свой суверенитет. Он скажет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, и это правда», — сказал один из источников.





Песков также сказал, что не может быть и речи о возвращении четырех регионов, которые в соответствии с российской конституцией теперь навсегда входят в состав России. Ни одно государство-член ООН не признает аннексию этих регионов, даже самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.





Путин также хочет остановить войну, потому что чем дольше она затягивается, тем больше ветеранов войны, недовольных послевоенными перспективами трудоустройства и заработка, вернутся в Россию, что может вызвать напряженность в обществе, сказал источник, работавший с Путиным, сообщает Reuters.





Однако если прекращение огня не будет достигнуто, Путин готов продолжить продвижение в Украине, усиливая давление на украинского президента. Источники также сообщили, что российский лидер не верит, что Запад поставит Украине достаточно оружия, что ослабит моральный дух украинцев.





В июне в Берне (Швейцария) пройдет мирный саммит по Украине, на который, по словам Зеленского, были или будут приглашены страны, поддерживающие принципы устава ООН и международного права.





«Саммит послужит платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины», — сказал Зеленский. Россия не была приглашена на саммит. Однако украинский президент заявил, что она уже может получить приглашение на второй саммит.





Однако пресс-секретарь российской дипломатии Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в саммите. По ее словам, она также не будет присутствовать на других мероприятиях, где будет обсуждаться мирный план Зеленского.