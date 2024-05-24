В Чехии вновь объявлено предупреждение о сильных грозах
27 мая 2024
13:00
447
Чехии вновь угрожают сильные грозы, которые могут сопровождаться ливневыми дождями и градом. Предупреждение Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) будет действовать 27 мая и распространяется на западную половину территории страны.
Действие предупреждения началось в полдень 27 мая и заканчивается в 8 часов вечера. Оно распространяется на Прагу, Среднечешский, Карловарский, Устецкий, Пльзеньский, Южночешский, Либерецкий и Краловеградецкий края, а также на части Высочины и Пардубицкого краев.
По данным метеорологов, сильные грозы могут сопровождаться кратковременными осадками общим количеством около 30 миллиметров и мелким градом размером до двух сантиметров.
На западе и юго-западе Чехии сильные дожди могут поднять уровень воды в небольших ручьях, так как почва в этом районе сильно насыщена в результате предыдущих дождей.
В Моравии и Силезии в понедельник ситуация должна стать более спокойной, грозы пройдут в основном в горных районах.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
27 МАЯ 2024
175
В прошлом году пражские дорожные полицейские рассмотрели почти 1,99 млн нарушений правил дорожного движения, что примерно на 300 000 больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство нарушений...
18:00
27 МАЯ 2024
294
Разница в средней сумме долга, который доводит должника до неплатежеспособности, по регионам различается почти в три раза. Наряду с этим существует существенная разница в том, сколько люди...
15:00
27 МАЯ 2024
429
В Чехии 63% ЛГБТ+ людей в прошлом году подвергались преследованиям в той или иной форме, включая угрозы насилия или оскорбительные комментарии, из-за нетрадиционной сексуальной ориентации или...
14:00
27 МАЯ 2024
366
Европейский союз принял сегодня решение о включении трех организаций в санкционный список ЕС по предложению Чешской Республики. Это медиаплатформа Voice of Europe и пророссийские украинские...
19:00
26 МАЯ 2024
2531
Экономика Германии, скорее всего, будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось, и это может негативно сказаться на Чехии. «Чешская экономика в определенной степени является субподрядчиком...
16:45
26 МАЯ 2024
411
Во вторник, 28 мая, на вилле Крамаржа премьер-министр Петр Фиала (ODS) проведет встречу с семью европейскими государственными деятелями, чтобы обсудить восстановление Украины и помощь пострадавшей...
12:30
26 МАЯ 2024
647
Что является причиной и как эта тенденция повлияет на счета конечных потребителей? Отвечает Петр Швец, генеральный директор компании epet. В последнее время в СМИ и в обществе появилась информация...
11:00
26 МАЯ 2024
1270
Женщина средних лет из Вышковского района Чехии увидела объявление в социальной сети, предлагающее интересные инвестиции, и потеряла более 3 миллионов крон. Полиция расследует это мошенничество....
09:30
26 МАЯ 2024
1521
Чешские хоккеисты сыграют за золото на чемпионате мира по хоккею спустя 14 лет.
16:00
25 МАЯ 2024
1241
Ученые проводили мониторинг качества воздуха в Брно с 2021 года. На первом этапе они измеряли его с помощью специальных машин, а на втором — с помощью персональных датчиков, которые носили дети.
09:30
25 МАЯ 2024
391
Правительство обсудит специальные правила для так называемых уязвимых клиентов в энергетическом секторе. Например, оно должно защитить их от резкого сокращения поставок электроэнергии в случае...
21:00
24 МАЯ 2024
650
Нижняя палата парламента Чехии поддержала в первом чтении правительственную поправку, согласно которой эта должность будет создана в действующем Управлении омбудсмена. Чешская Республика — одна из...
18:00
24 МАЯ 2024
807
В прошлом году в Чехии было угнано 1 949 автомобилей. Наряду с автомобилями Škoda часто пропадают Toyota, а среди представителей более дорогих брендов — BMW и Mercedes. Автомобиль возвращается...
15:00
24 МАЯ 2024
1369
Российский лидер Владимир Путин готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которое «признает нынешние линии боевых действий». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на...
14:00
24 МАЯ 2024
1617
В отеле в Остраве, где остановились хоккейные команды во время чемпионата мира, у латвийских хоккеистов украли из номеров деньги и ценные вещи. Полиция ведет расследование.