В Чехии вновь объявлено предупреждение о сильных грозах

Действие предупреждения началось в полдень 27 мая и заканчивается в 8 часов вечера. Оно распространяется на Прагу, Среднечешский, Карловарский, Устецкий, Пльзеньский, Южночешский, Либерецкий и Краловеградецкий края, а также на части Высочины и Пардубицкого краев.





По данным метеорологов, сильные грозы могут сопровождаться кратковременными осадками общим количеством около 30 миллиметров и мелким градом размером до двух сантиметров.





На западе и юго-западе Чехии сильные дожди могут поднять уровень воды в небольших ручьях, так как почва в этом районе сильно насыщена в результате предыдущих дождей.





В Моравии и Силезии в понедельник ситуация должна стать более спокойной, грозы пройдут в основном в горных районах.