В чешском парламенте нюхали кокаин. Охрана обнаружила наркотик в мужском туалете
29 мая 2024
09:30
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В течение полутора лет руководство полицейской службы безопасности держало в секрете инцидент, зафиксированный его сотрудниками в здании Палаты депутатов в январе 2023 года. Не сообщили об этом ни спикеру палаты Маркете Пекаровой Адамовой (TOP 09), ни старшим должностным лицам парламента Чешской Республики.
В Палате депутатов после одного из долгих поздних ночных заседаний остались явные следы кокаина: клочок бумаги с характерным остатком белого порошка. Тест сразу же показал, что это наркотик.
Согласно выводам Seznam Zprávy, подтвержденным несколькими источниками, наркотик обнаружили сотрудники службы защиты. Проще говоря, их обнаружили полицейские телохранители, обеспечивающие безопасность политиков.
Это произошло на рубеже прошлого и позапрошлого года, когда оппозиция устроила филибастер — так, например, в январе 2023 года депутатам пришлось провести всю ночь в парламенте, чтобы проголосовать за доверие правительству.
Охранник, чей кабинет примыкает к мужскому туалету, заподозрил, что несколько раз за ночь из-за стены доносится подозрительный стук. Затем полиция обнаружила на смывном устройстве одного из туалетов вышеупомянутую бумажку с белым порошком.
«Мы можем подтвердить, что сотрудники Службы охраны чешской полиции на основании собственных действий и мониторинга событий в этом охраняемом здании обнаружили бумагу в одном из туалетов Палаты депутатов Парламента Чешской Республики в указанный вами период. Последующая экспертиза показала, что в ней могло содержаться наркотическое и психотропное вещество», — заявил Томаш Прохазка, представитель службы охраны.
Сотрудники службы безопасности положили бумагу в пакет и отнесли в штаб-квартиру службы на улице Капуцинской в Градчанах. Там был проведен тест, который явно показал наличие кокаина. Один из полицейских, присутствовавших при обнаружении наркотика, записал все в официальном протоколе и внес его во внутреннюю информационную систему.
«Мои коллеги действовали совершенно правильно в случае с бумажной находкой, поскольку ничем не пренебрегли и не оставили даже эту, казалось бы, незначительную находку незамеченной и должным образом проверенной», — заявил Прохазка.
Туалет, где охранники нашли кокаин, находится рядом с кабинетом спикера палаты Маркеты Пекаровой-Адамовой (TOP 09). Это одна из причин, по которой охранники были настороже из-за странных звуков (после обнаружения белого порошка и его проверки они интерпретировали звуки как обычную «нарезку» кокаина с помощью кредитной карты).
Полиция хранит молчание по поводу кокаина
Служба безопасности молчала об этом инциденте полтора года — до тех пор, пока об этом не узнали СМИ. Полиция ничего не сообщила об этом ни главе Палаты депутатов Пекаровой Адамовой, ни высокопоставленным парламентским чиновникам.
«Этими вопросами занимается Служба охраны, они совершенно не входят в мою компетенцию, и у меня нет и не было никакой информации об этом», — написала Пекарова Адамова.
На вопрос о том, не считает ли она, что полиция должна была сообщить ей о находке, Пекарова ответила: «Вполне возможно, что им даже не нужно было сообщать мне об этом, потому что не было причин для этого». Она также добавила, что не хочет придавать этому делу большого значения и поэтому свяжется с канцлером палаты, чтобы выяснить подробности.
Полиция признает, что действительно держала эпизод с кокаином полностью в тайне. «Поскольку не было никакой угрозы безопасности охраняемых помещений и опасности для присутствующих, не было необходимости информировать кого-либо о находке», — заявил Прохазка.
По словам пресс-секретаря, руководство службы охраны расценило этот случай как не преступление и не проступок — причиной тому послужило минимальное количество наркотика. Кроме того, полицейские не знали, кто именно нюхал кокаин в туалете.
Пресс-секретарь также сообщил, что с тех пор ничего подобного в парламенте службой охраны зафиксировано не было.
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