Разведка доложила: в серии масштабных пожаров по всей Европе замечен российский след

Премьер-министр Польши Дональд Туск первым предположил, что за крупными европейскими пожарами может стоять иностранный диверсант, когда прокомментировал пожар в магазине IKEA в Вильнюсе (Литва). По данным Guardian, следователи теперь подозревают, что к пожару причастна Россия. То же самое касается поджогов в Лондоне, пожаре в крупнейшем торговом центре Польши, диверсиях в Баварии и антисемитских граффити в Париже.





Хотя нет никаких доказательств того, что эти инциденты были скоординированы, службы безопасности считают, что они могут быть частью систематической попытки Москвы дестабилизировать ситуацию на Западе, который поддерживает Украину в ее сопротивлении вторжению.





Возможность того, что поджоги — дело рук России, была поднята в начале этой недели представителями голландских, эстонских и литовских служб безопасности на саммите министров иностранных дел и обороны в Брюсселе. Один из присутствующих министров на условиях анонимности заявил, что он глубоко обеспокоен «саботажем, физическим саботажем, организованным, финансируемым и осуществляемым российскими агентами».





Подозреваемые





Во времена холодной войны иностранные операции проводились шпионами и их связными. Но в эпоху социальных сетей сотрудники служб безопасности говорят, что можно нанять вандалов и оставить мало доказательств связи между ними и другими злоумышленниками. Такая диверсия обходится в несколько сотен евро в криптовалюте.





На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские власти уже задержали девять человек в связи с диверсиями, совершенными по приказу России. В число их преступлений входят нападения, поджоги и попытки поджогов. Сейчас польские следователи также изучают возможную связь между Россией и пожаром в торговом центре в Варшаве. Российское посольство назвало эту возможность теорией заговора.





Туск также упомянул о попытке поджога польского лакокрасочного завода и вышеупомянутого литовского магазина IKEA. Представитель компании заявил, что расследование причин пожара продолжается.





Кроме того, в апреле был арестован британец, которого обвинили в планировании поджога двух зданий в промышленном комплексе в Лейтоне (восточный Лондон), принадлежащих украинскому бизнесмену. По словам прокурора, он также был «причастен к действиям, направленным против предприятий, связанных с Украиной, с намерением извлечь выгоду для российского государства».





Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в понедельник в Брюсселе, что его страна также уже становилась объектом российских диверсий. «Они проводили подобные операции в Эстонии. Они наняли десять человек, чтобы они испортили машины министра внутренних дел и журналиста. Это нормальное поведение русских. Нам жаль это говорить, но мы должны понимать, что Россия становится все более агрессивной по отношению к европейским странам, а также к странам НАТО», — сказал Певкур.





Шесть человек, включая россиян и обладателей двойного гражданства, были впоследствии арестованы в связи с вышеупомянутым нападением на автомобили министра Лаури Ляэнеметса и неназванного журналиста.





В прошлом месяце по подозрению в планировании диверсий в Германии были арестованы двое обладателей немецкого и российского гражданства. Одной из их целей считалась военная база в Баварии. Главному подозреваемому впоследствии были предъявлены обвинения в планировании взрыва, поджога и поддержании контактов с российской разведкой. Германия также была одной из главных целей хакерских атак группы, связанной с российской разведкой.





Французские следователи, в свою очередь, работают с вероятностью того, что граффити, появившееся на прошлой неделе на парижском мемориале Холокоста, было сделано по заказу российских спецслужб. Похожая вандальная атака произошла в Париже в прошлом году, когда кто-то нарисовал на зданиях звезду Давида. Это вызвало опасения возвращения нацистских попыток идентифицировать еврейские дома.





Угроза сохраняется





Страны-члены Европейского союза продолжают составлять карту событий. Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы (NCMC) выпустил предупреждение для предприятий, поддерживающих Украину, о необходимости повысить бдительность. «Уровень угрозы достаточно высок. Мы призываем общественность сохранять бдительность», — заявил глава НКВК Вильмантас Виткаускас.





Предупреждение о подрывных операциях, включая «шпионаж и подготовку к саботажу ключевых объектов инфраструктуры», в понедельник распространил также голландский координатор по национальной безопасности и борьбе с терроризмом. Днем позже в Брюсселе министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что Россия пытается запугать страны НАТО.





«Да, мы уязвимы. Я думаю, мы все уязвимы. У нас есть ключевая инфраструктура. У нас есть инфраструктура на морском дне, у нас есть электроснабжение, водоснабжение, мы уязвимы для кибератак. Сейчас мы видим в нескольких европейских странах, что Россия пытается нас дестабилизировать, а также запугать. Я считаю, что Россия и Советский Союз в недавней истории действовали именно так. За 75 лет существования НАТО, я думаю, мы видели это много раз», — сказал Оллонгрен.





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также обвинил Россию в саботаже на европейском континенте. «По всему Североатлантическому альянсу и другим странам, входящим в НАТО, мы видели несколько арестов людей, обвиненных в поджогах и диверсиях. Это, конечно, продолжающиеся судебные процессы, но я могу сказать, что мы наблюдаем повышенную активность российской разведки по всему Альянсу. Поэтому мы сейчас более бдительны», — сказал он.





Случаи саботажа и поджогов происходят в то время, когда Европа также имеет дело с растущей кампанией дезинформации. Например, в Афинах (Греция) в среду пришлось эвакуировать несколько школ из-за угроз взрыва. Впоследствии полиция отследила ложные угрозы до российского сервера и охарактеризовала их как попытку «нарушить общественный порядок».