От удара молнии в Чехии пострадали 18 человек, включая детей
2 июня 2024
19:40
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Восемнадцать человек пострадали в результате удара молнии в воскресенье в Либерецком районе в городе Вратиславице-над-Нисоу, сообщил пресс-секретарь скорой помощи Михал Георгиев. В связи с инцидентом в либерецкой больнице был задействован травматологический самолет, один пациент был доставлен вертолетом в пражскую больницу Мотол, другие пострадавшие были доставлены парамедиками в больницы в Либереце и Яблонец-над-Нисоу.
Инцидент произошел 2 июня в замковом парке во Вратиславице, где в 14:00 началось празднование Дня защиты детей. Пожарные получили информацию о происшествии после 15:30. Полиция сообщила в сети X, что молния ударила в землю, попав в дерево, под которым находились люди.
По словам Георгиева, полиция сначала сообщила о пятнадцати пострадавших, но в итоге пострадало восемнадцать человек, семь из них получили серьезные травмы.
Пятнадцать человек перевезены в больницу в Либереце, двое — в соседнем Яблонце, а один пациент был доставлен вертолетом в Прагу, сказал он. Среди пострадавших, поступивших в либерецкую больницу, — пять детей в возрасте от двух до 16 лет.
«Несмотря на то, что некоторым пострадавшим потребовалась немедленная реанимация, никого не пришлось оперировать. Травмы были связаны с сердечной аритмией, вызванной шоком, и незначительными ожогами. У нас нет информации о состоянии пациента, доставленного в больницу Мотол», — сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь либерецкой больницы Вацлав Ржичарж.
В связи с инцидентом был объявлен травматологический план. «Мы активировали травматологический план второго уровня, что означает, что активированы палаты и соответствующее количество персонала», — сказал Ржичарж.
Георгиев ранее говорил, что спасатели работают с учетом того, что люди могут не только получить ожоги после удара молнии, но и серьезную сердечную аритмию, вызванную электричеством.
По словам Георгиева, полиция сначала сообщила о пятнадцати пострадавших, но в итоге пострадало восемнадцать человек, семь из них получили серьезные травмы.
Пятнадцать человек перевезены в больницу в Либереце, двое — в соседнем Яблонце, а один пациент был доставлен вертолетом в Прагу, сказал он. Среди пострадавших, поступивших в либерецкую больницу, — пять детей в возрасте от двух до 16 лет.
«Несмотря на то, что некоторым пострадавшим потребовалась немедленная реанимация, никого не пришлось оперировать. Травмы были связаны с сердечной аритмией, вызванной шоком, и незначительными ожогами. У нас нет информации о состоянии пациента, доставленного в больницу Мотол», — сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь либерецкой больницы Вацлав Ржичарж.
В связи с инцидентом был объявлен травматологический план. «Мы активировали травматологический план второго уровня, что означает, что активированы палаты и соответствующее количество персонала», — сказал Ржичарж.
Георгиев ранее говорил, что спасатели работают с учетом того, что люди могут не только получить ожоги после удара молнии, но и серьезную сердечную аритмию, вызванную электричеством.
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