От удара молнии в Чехии пострадали 18 человек, включая детей

Инцидент произошел 2 июня в замковом парке во Вратиславице, где в 14:00 началось празднование Дня защиты детей. Пожарные получили информацию о происшествии после 15:30. Полиция сообщила в сети X, что молния ударила в землю, попав в дерево, под которым находились люди.



По словам Георгиева, полиция сначала сообщила о пятнадцати пострадавших, но в итоге пострадало восемнадцать человек, семь из них получили серьезные травмы.



Пятнадцать человек перевезены в больницу в Либереце, двое — в соседнем Яблонце, а один пациент был доставлен вертолетом в Прагу, сказал он. Среди пострадавших, поступивших в либерецкую больницу, — пять детей в возрасте от двух до 16 лет.



«Несмотря на то, что некоторым пострадавшим потребовалась немедленная реанимация, никого не пришлось оперировать. Травмы были связаны с сердечной аритмией, вызванной шоком, и незначительными ожогами. У нас нет информации о состоянии пациента, доставленного в больницу Мотол», — сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь либерецкой больницы Вацлав Ржичарж.



В связи с инцидентом был объявлен травматологический план. «Мы активировали травматологический план второго уровня, что означает, что активированы палаты и соответствующее количество персонала», — сказал Ржичарж.



Георгиев ранее говорил, что спасатели работают с учетом того, что люди могут не только получить ожоги после удара молнии, но и серьезную сердечную аритмию, вызванную электричеством.