Обанкротившееся немецкое турагентство FTI отменило туры, вылетающие со среды по понедельник

Около 200-300 чешских туристов находятся за границей с немецким турагентством FTI Touristik, которое в понедельник подала заявление о банкротстве, сказала Халоупкова. В основном они проводят свой отпуск в Турции, а остальные — на европейских курортах. По словам Йирушковой, агентство Invia пока не зафиксировало ни одного случая, когда клиентам, находящимся сейчас за границей, пришлось бы из-за случившегося досрочно завершить свой отпуск.



По словам Халоупковой, людям, купившим путевку напрямую у FTI Touristik или через чешское турагентство, следует в первую очередь обратиться в немецкий туристический фонд DRSF. В DRSF немецкие турагентства застрахованы от банкротства. Чешское турагентство может оказать клиентам помощь в переводе или дать дополнительные рекомендации. По ее словам, информация, которую FTI предоставляет клиентам и продавцам, весьма отрывочна.



Клиенты, которые еще не отправились в путешествие, могут потребовать от DRSF полного возврата денег. Если людям придется досрочно завершить свой отпуск, они получат разницу между количеством заявленных дней отдыха и фактически проведенных на отдыхе.



Группа FTI, в которую входит туристическое агентство FTI Touristik, получила 595 миллионов евро (14,7 миллиарда крон) помощи от государственного стабилизационного фонда WSF во время пандемии ковида-19. Ее перспективы вызывали уверенность, так как консорциум во главе с американским финансовым инвестором Certares хотел приобрести ее и влить 125 миллионов евро нового капитала.



Однако, судя по предоставленной информации, в последнее время заказы значительно отставали от ожиданий, а многие поставщики настаивали на предоплате. Это увеличило потребность в ликвидности, и компания больше не могла выплачивать деньги, пока не решится вопрос с новыми инвестициями. Правительство отказалось оказывать ей дальнейшую помощь.



В FTI Group работает около 11 000 человек, и она является третьей по величине туристической компанией в Европе после TUI и DER Touristik. В 2022/2023 финансовом году оборот фирмы вырос на 10% и составил 4,1 миллиарда евро. Главным акционером компании совсем недавно была египетская семья Савирис, сообщает DPA.