Кто виноват в жутком столкновении поездов в Пардубице?
6 июня 2024
12:30
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Если бы современная система сигнализации ETCS уже работала, аварии бы не произошло, говорят эксперты о трагедии столкновения поездов в Пардубице.
Предварительное расследование железнодорожной инспекции показало, что трагическое столкновение поездов в Пардубице произошло из-за того, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещающий сигнал семафора. В настоящее время полиция расследует это происшествие как «причинение вреда по неосторожности».
«Согласно результатам проверки, сигнал семафора был в положении, запрещающем проезд скорого пассажирского поезда, и он был проигнорирован», - заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS) в сети X. Он также не захотел отвечать на вопрос, могло ли произойти сочетание человеческой ошибки и технического дефекта. Это должно показать только дальнейшее расследование.
По словам Мартина Драпала, пресс-секретаря инспекции, выводы расследования трагического происшествия не могут быть сейчас обнародованы. «Железнодорожная инспекция также занимается выяснением обстоятельств происшествия и факторов, способствовавших его возникновению, поэтому ее расследование займет несколько месяцев», — сказал он.
«Согласно результатам проверки, сигнал семафора был в положении, запрещающем проезд скорого пассажирского поезда, и он был проигнорирован», - заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS) в сети X. Он также не захотел отвечать на вопрос, могло ли произойти сочетание человеческой ошибки и технического дефекта. Это должно показать только дальнейшее расследование.
По словам Мартина Драпала, пресс-секретаря инспекции, выводы расследования трагического происшествия не могут быть сейчас обнародованы. «Железнодорожная инспекция также занимается выяснением обстоятельств происшествия и факторов, способствовавших его возникновению, поэтому ее расследование займет несколько месяцев», — сказал он.
По неофициальной информации, окончательную ошибку мог допустить машинист пассажирского поезда RegioJet, который, вероятно, не заметил красный свет семафора. Именно так описывает происшествие экспертный сервер Zdopravy.cz. «Я согласен с этой информацией», — сказал Ян Сура, автор статьи, ссылаясь на свои источники.
Радим Янчура, владелец компании RegioJet, рассказал Seznam Zprávy несколько иную версию случившегося. Он отметил, что, по всей видимости, произошла «человеческая ошибка», но при этом сказал, что оба водителя, по его информации, «проехали на зеленый свет».
«Но давайте подождем и посмотрим, что скажет железнодорожная инспекция. Я не хочу строить догадки», — сказал Янчура. Машинист пассажирского поезда, с которым беседовал журнал Seznam Zprávy, также рассказал о проезде на зеленый свет.
Несоответствие можно объяснить тем, что пассажирский поезд действительно отправился с платформы на вокзале Пардубице «на зеленый» в соответствии с правилами, но через несколько сотен метров, на следующем сигнале, машинист поезда «пропустил красный свет», который он не заметил.
Вопрос в том, почему это произошло. Это также должно быть расследовано. Все это произошло всего через несколько дней после того, как была завершена масштабная модернизация железнодорожного вокзала Пардубице, а некоторые работы еще продолжаются.
Seznam Zprávy также поговорил обо всем этом с генеральным директором железнодорожной администрации Иржи Свободой. Он не стал категорически исключать предложенный вариант причин аварии, но также ждет, что скажет железнодорожная инспекция.
«Я против того, чтобы выносить какие-либо быстрые вердикты. Давайте подождем, пока все будет опубликовано, включая данные, и мы узнаем больше». Один из тягачей был оснащен современным цифровым оборудованием, и я ожидаю, что результаты будут получены довольно быстро. Но это был обычный пассажирский поезд, отправившийся с платформы. С другой стороны снова был грузовой поезд, въезжающий через Пардубице«, — описал ситуацию директор Иржи Свобода.
Современная система остановила бы поезда
Эксперты согласны с тем, что поезда были бы остановлены автоматически даже в случае человеческой ошибки, если бы работала современная система сигнализации ETCS. С января следующего года она должна стать обязательной на железнодорожных коридорах. Этому будут предшествовать несколько месяцев испытаний.
«Люди из железнодорожной администрации подтвердили мне, что если бы ETCS уже действовала, то этого бы не произошло, поезд сразу бы пошел на тормоза. Но это не критика, а скорее утешение, что в будущем такого не должно случиться», — говорит Радим Янчура, владелец компании RegioJet.
Ян Сура также согласен с ним. «Если бы система ETCS уже функционировала, этого бы вообще не произошло, она бы работала», — говорит журналист Zdopravy.cz.
Авария произошла 5 июня в 22:53 возле новой остановки Пардубице — Центр. Поезд номер RJ 1021 компании RegioJet, следовавший из Праги в Кошице, столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом ČD Cargo, перевозившим карбид кальция. Первые два вагона грузового поезда были пустыми.
Четыре человека погибли в результате лобового столкновения скоростного поезда RegioJet с грузовым поездом в Пардубице. Две погибшие женщины — гражданки Украины, сообщил МИД страны. Поезд выполнял рейс из Праги через Словакию в украинский город Чоп. Всего в нем находились 380 человек. 27 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Причина аварии расследуется.
Четыре человека погибли в результате лобового столкновения скоростного поезда RegioJet с грузовым поездом в Пардубице. Две погибшие женщины — гражданки Украины, сообщил МИД страны. Поезд выполнял рейс из Праги через Словакию в украинский город Чоп. Всего в нем находились 380 человек. 27 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Причина аварии расследуется.
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