Украинец пожаловался чешским властям на украинскую паспортную службу в Праге

Если бы не вывески на украинском языке, «паспортная служба» в пражском районе Михле выглядела бы как обычный чешский офис или банк.



Слева от входа — ряд синих кабинок, где чиновники делают портретное фото и снимают биометрические данные с претендентов на украинский паспорт или водительское удостоверение, а справа — стойки, куда люди идут забирать свои документы.



Пражский филиал украинского государственного предприятия «Документ» работает в этих арендованных помещениях только с ноября прошлого года. И тем не менее уже подвергается критике со стороны самих украинцев.



В последние несколько дней, в основном из-за того, что в связи с новым украинским законом о мобилизации, задерживают уже готовые паспорта некоторых претендентов (мужчин) с призывом в армию. Но дело не только в этом. Отделение сталкивается с подозрениями, что деньги, собранные с клиентов, частично утекали на зарубежные счета.



В середине апреля в Высшую государственную прокуратуру Праги была подана уголовная жалоба от Владимира Сельского, бизнесмена с чешским гражданством, который помог организовать пражский филиал во время волны беженцев из Украины в прошлом году и чья фирма до недавнего времени оказывала филиалу бухгалтерские услуги.



Он говорит, что, помимо чешских властей, с ним связались и власти его родной страны из-за того, что происходит в «Документе». «Ко мне обратились украинские спецслужбы», — сказал он на этой неделе, добавив, что также контактирует с руководством Государственной миграционной службы Украины, под управлением которой находится «Документ».



Украинское посольство в Праге также в курсе проблем в «Документе». «Посольство в курсе ситуации, о которой вы упоминаете. В настоящее время ведется сотрудничество на уровне компетентных органов», — говорится в заявлении консульского отдела, присланном в редакцию. Однако пражский офис по-прежнему работает «в обычном режиме». Глава отделения, Анастасия Кузмицка, даже после неоднократных обращений не дала объяснений по поводу вопросов, о которых говорится в уголовном заявлении.



В жалобе Владимира Сельского упоминаются предполагаемые нарушения чешского законодательства в связи с предложением страховых услуг, но основной момент касается строительства клиентского центра в прошлом году. Арендованное офисное помещение на Михельской улице было конструктивно изменено в осенние месяцы и впоследствии оснащено необходимым компьютерным и другим оборудованием.



Киевская строительная фирма «Нові Зодчі», которая ранее уже строила подобные клиентские центры в ряде украинских городов, а недавно — в четырех местах в Польше, заявляет на своем сайте о самом договоре на строительство. В Праге, по ее словам, она выступила в качестве проектировщика, генерального подрядчика, а также исполнителя контракта.



Однако в Чехии, по словам Сельского, в акции участвовал другой субъект предпринимательской деятельности, при этом было непонятно, за что конкретно он получал деньги.



Владимир Сельский утверждает, что обнаружил из бухгалтерских документов, что во время подготовки паспортного центра почти 274 000 евро (около семи миллионов крон) ушли из пражского офиса на счет небольшой немецкой компании Ewig Lux Plus, расположенной в Берлине. По словам разоблачителя, эта же компания участвовала в строительстве паспортного центра в Кельне.



В Чехии это были четыре счета за «строительно-монтажные работы», выставленные в период с сентября по ноябрь 2023 года, и все с трехдневным сроком оплаты. «Никакого договора на это не существует», — говорит Сельский и убежден, что данная фирма на самом деле не оказывала никаких услуг на указанную сумму.



«У нее даже нет сотрудников, и уж точно не было необходимости делать ремонт в таких масштабах, когда помещение в Михле уже было в принципе готово», — говорит Сельский, чей контракт на бухгалтерские услуги был расторгнут украинским государственным предприятием в одностороннем порядке в феврале. Это произошло вскоре после того, как он написал руководству компании о «нарушениях» в ее управлении.



Чешским властям предстоит разобраться с жалобами Сельского, так как пражский филиал был создан в соответствии с чешским законодательством.





Что делает украинское государственное предприятие

Украинское государственное предприятие «Документ» было создано в 2003 году и подчиняется Государственной миграционной службе Украины. В нем работает около 700 человек.

Помимо головного офиса в Киеве и нескольких филиалов непосредственно в Украине, у него есть и другие по всей Европе, которые сейчас в основном занимаются украинскими военными беженцами. Помимо одного филиала в Чехии, другие есть в Польше, Германии, Испании, Италии и Словакии. Филиал в Стамбуле, Турция, сейчас закрывается.



Компания организует выдачу паспортов и водительских прав для украинцев, в ее повестке дня также оформление постоянного и временного вида на жительство.



«Слишком общее заявление»

Seznam Zprávy попросил Анастасию Кузьмицкую, управляющую пражским филиалом «Документ», прокомментировать роль немецкой компании Ewig Lux Plus.



После короткого телефонного разговора редакция вместе с вопросами прислала ей копию одного из счетов-фактур. Даже после неоднократных просьб и нескольких дней ожидания Кузьмицкая не объяснила, о чем идет речь.



В итоге пришел ответ, что «запрос на информацию» якобы не соответствует Закону о свободе информации (который предназначен для чешских органов власти и чешских государственных предприятий).



«Более того, неясно, на каком основании вы запрашиваете эту информацию и какие сведения вам нужны. Запрос сформулирован в слишком общих терминах», — говорится в тексте без подписи, который был отправлен в редакцию с официального e-mail Анастасии Кузьмицкой.



Группа Passerinvest, которой принадлежит офисное здание в Праге, также не предоставила информацию о роли немецкой компании в строительстве клиентского центра. «Мы подписали соглашение о конфиденциальности с арендатором, и любые вопросы следует адресовать непосредственно ему», — сказала Кристина Самкова, менеджер группы Passerinvest.



Ни одного рабочего контакта в Берлине

Компания Ewig Lux Plus с уставным капиталом в 300 евро принадлежит украинцу Миколе Середе, говорится в немецком реестре. На своем сайте компания представляет себя как строительную фирму (у нее также есть широкий спектр других видов деятельности, перечисленных в реестре), но официальных телефонных контактов нет.



После ряда попыток наконец удалось дозвониться по одному из трех указанных берлинских номеров, но это не помогло связаться с компанией. «Этот номер телефона больше недействителен», — ответил в трубке женский голос на русском языке, сообщив при этом, что связаться с господином Середой можно только по электронной почте. Однако на неоднократные письменные попытки задать вопросы владелец Ewig Lux Plus не ответил.



В итоге издание отправило своего коллегу в берлинскую штаб-квартиру компании, которая находится в офисном здании на северной окраине немецкой столицы. На звонок в здании с названием компании никто не ответил.



Две версии квитанций

Владимир Сельский говорит, что это не единственный случай, когда он подозревает незаконные действия и нелегальный вывоз денег. Он обращает внимание властей, в частности, на сомнительную информацию на квитанциях, которые получают украинские клиенты Пражского паспортного центра при безналичной оплате через платежные терминалы. Речь идет о немаленьких суммах. За один выданный паспорт комиссия достигает около 2 300 чешских крон.



Если на некоторых квитанциях в заголовке указано официальное название украинского филиала, то на других — имя самой начальницы Анастасии Кузьмицкой. По словам Сельского, эти данные указывают на то, что деньги из некоторых платежных терминалов могут поступать на частный счет, открытый в том же банке. Теперь эти документы есть и у сотрудников полиции.



Но и в этом случае руководитель пражского филиала Анастасия Кузьмицкая не объяснила несоответствие, хотя Seznam Zprávy неоднократно просил ее об этом и присылал ей копию квитанции с ее именем.



В конечном итоге вопрос заключается в том, как украинское государственное предприятие «Документ» управляет и сколько собранных денег на самом деле поступает в его штаб-квартиру в Киеве. Недавняя проверка, результаты которой были опубликованы в январе Государственной аудиторской службой Украины, прошла не лучшим образом.



Были обнаружены довольно серьезные недостатки: согласно опубликованным выводам, неэффективная деятельность (например, в управлении автопарком) нанесла ущерб в 84 миллиона гривен (примерно 47 миллионов крон). В аудиторском отчете также туманно упоминается плохой контроль за недавно открытыми зарубежными филиалами.



Результаты аудита были переданы украинским правоохранительным органам. У государственного предприятия «Документ» теперь новый директор, который также зарегистрирован в чешском торговом реестре.