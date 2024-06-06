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Украина ведет переговоры с кредиторами и добивается частичного облегчения долгового бремени

Новости 420on
8 июня 2024
09:30
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Украинское правительство ведет переговоры с иностранными держателями облигаций о реструктуризации долга в размере $20 млрд (451 млрд чешских крон) и добивается частичного списания. Министр финансов Сергей Марченко сообщил об этом 7 июня. После вторжения России в феврале 2022 года Украина согласилась на двухлетнее замораживание выплат по своим внешним облигациям.
Киев хочет сохранить доступ к международным рынкам и хочет договориться о новой сделке к августу, до истечения срока, в течение которого страна не должна была выплачивать долг по соглашению.

«В настоящее время мы ведем переговоры с кредиторами о реструктуризации, которая включает, в частности, частичное списание долга», — заявил Марченко в парламенте. Отвечая на вопросы законодателей, он сказал, что дальнейшие подробности переговоров о реструктуризации будут обнародованы в ближайшее время.

Война с Россией продолжается уже более двух лет, и украинское правительство в значительной степени зависит от иностранной финансовой помощи для финансирования социальных и гуманитарных выплат. Большая часть доходов государства идет на оборону.

Украинские государственные облигации со сроком погашения в 2027-2034 годах сейчас торгуются на очень низких уровнях — от 27 до 31 цента за доллар. Это говорит о том, что рынки ожидают списания долга, сообщает Reuters.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в этом году валовой государственный долг Украины достигнет 94% от валового внутреннего продукта (ВВП). До вторжения России в Украину валовой государственный долг составлял 48,9% от ВВП. МВФ считает, что экономика Украины продемонстрирует рост на 3,2% в этом году и на 6,5% в следующем. В прошлом году ВВП вырос на 5%.
Украина задолженность война

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