Компании в Чехии научились уменьшать налоги с помощью дорогостоящей рекламы

Предприятия «по всей стране» продолжают пытаться с помощью бухгалтерских фокусов со счетами за рекламу уменьшить свои налоговые обязательства, по крайней мере, так обстоят дела по словам Симоны Горноховы, главы налоговой администрации. По ее словам, это один из самых распространенных видов налогового мошенничества, от которого трудно избавиться на 100%.





«Я считаю, что самый большой бум уже прекратился или, по крайней мере, замедлился, потому что налоговая администрация очень активна в этой области. Но я не питаю иллюзий, что рекламное мошенничество можно полностью искоренить, к сожалению, этот вид услуг очень привлекателен для мошенников», — сказала в интервью Горнохова, которая возглавляет налоговую службу с марта прошлого года.





На практике, по ее словам, повторяется похожий сценарий. Между компанией, покупающей рекламу, и поставщиком, предоставляющим рекламные услуги или рекламное пространство, обычно существует цепочка специально созданных компаний. Рекламные услуги перепродаются по цепочке, и цена постепенно растет на сотни процентов.





Даже если в итоге компания платит за рекламу непомерно высокую цену, она, как ни парадоксально, получает прибыль — если афера не раскрыта. Компания получает счет-фактуру с высокой ценой, тем самым уменьшая свою прибыль и снижая налоги. Сэкономленные деньги затем тайно делятся наличными с организатором сети. Как правило, в рамках этого каскада компании одновременно обманывают государство в части налога на добавленную стоимость.





Стоимость рекламы трудно определить, поэтому можно обмануть





По словам Хорноховы, реклама — идеальный объект для подобной практики, поскольку ее объективную стоимость трудно определить. Так часто происходит со спортивной рекламой. Даже на небольших соревнованиях с минимальной зрительской аудиторией мошеннические сети продают купленные рекламные места компаниям, которые в итоге платят непостижимо высокие суммы за продвижение своей продукции.





В прошлом году Высший административный суд рассмотрел дело Copy Servis, компании из Табора, которая дорого заплатила за рекламу местного футбольного клуба. Налоговая служба расценила эту процедуру как налоговое мошенничество. Компания оспорила это решение, но суд отклонил жалобу на том основании, что компания заключила целенаправленные контракты, совершенно не соответствующие обычной практике в футбольной среде, без какого-либо понятного экономического обоснования.





В другом деле, рассмотренном в прошлом году, Высший административный суд поддержал действия налоговой службы в отношении простеевской компании Perfect Distribution, у которой база подоходного налога была увеличена на 60 миллионов из-за нестандартной перепродажи рекламных услуг в рамках коммерческой сети без добавленной стоимости и понятной маркетинговой стратегии.





«Подобные практики чаще всего встречаются в футболе или автогонках. У них всегда один общий знаменатель — многократное повышение цен», — подтверждает Томаш Гайдушек, руководитель отдела налогового администрирования в Палате налоговых консультантов. По его словам, аферы возникали и на высших футбольных соревнованиях, когда клубы продавали рекламные места на баннерах по прейскурантной цене, но компания, чьи товары в итоге появлялись на баннерах, в конце цепочки платила в разы больше.





Суды дают налогоплательщикам преимущество





Если раньше компании успешно защищались в судах от некоторых действий налоговой администрации, то рекламные дела, как правило, проигрывают. В прошлом налогоплательщики в основном сталкивались в судах с так называемыми постановлениями об аресте, когда в качестве меры пресечения на стадии подозрений блокировались счета компаний, а некоторые из них доводились до банкротства. «В случае с постановлениями о наложении ареста судебная практика обычно благоприятствует налогоплательщикам, а в случае с рекламой она более благоприятна для налоговой администрации», — говорит Гайдушек.





Однако ни у кого нет точного представления о том, сколько теряет государство и сколько мошенничества удается выявить. «В таких ситуациях нам важно определить способ действия используемых методов и затем последовательно проверять их в рамках нашей контрольной деятельности. Мы не ведем статистику налоговых проверок по отдельным темам, это было бы очень трудоемко при нынешних ИТ-системах налоговой службы», — говорит глава налогового ведомства.





По ее словам, изменения должна принести недавно построенная информационная система nDIS и особенно новое хранилище данных. Обе системы строятся на постоянной основе, и основной прогресс ожидается к следующему году. Новые объекты должны начать оказывать влияние на работу налоговой службы в 2026 году.





Финтех с рекламой — пример мошеннических практик, которые ни одно государство никогда не сможет полностью искоренить. «Если только мы не запретим вычитать из налогов расходы на рекламу. Но никто не хочет этого делать», - говорит глава налоговой службы.





Параллельно с известным делом о мошенничестве с субсидиями в «Гнезде аиста» расследовались и налоговые махинации с рекламой. Рекламная ветвь дела касалась того, что компании из холдинга Agrofert заказывали подозрительно частую и дорогостоящую рекламу на ферме семьи Бабиш, учитывая, что такое продвижение могло реально принести им известность.





Уголовные следователи проверяли подозрения, что на самом деле речь шла не о рекламе, а о том, что «Агроферт» просто поддерживал ферму «Гнездо аиста» на плаву с помощью рекламных платежей. Однако таким образом она искусственно увеличивала свои расходы и уменьшала налоговые обязательства. Когда полиция прекратила дело, прокуроры поручили им провести дальнейшее расследование, но оно ни к чему не привело.





Компания Agrofert отвергла подозрения, но Гайдушек сказал, что это классическая модель, иллюстрирующая, как фиксируется реклама. «Гнездо аиста» было образцовым случаем налогового мошенничества с рекламой. Очень жаль, что его не удалось расследовать, сказал консультант.



