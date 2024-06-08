Пражская мэрия будет расположена на Вацлавской площади, для этого будет куплено здание банка
11 июня 2024
11:30
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В 2028 году около 1100 сотрудников мэрии Праги должны покинуть Škodův palác и переехать в большое здание на углу Вацлавской площади и Штепанской улицы. В понедельник члены совета подтвердили покупку здания у Komerční banka за более чем 3,5 миллиарда чешских крон. Сделка должна состояться в июне.
Мэрия Праги покупает у Komerční banka (KB) компанию Václavské náměstí 42, владеющую офисным зданием. Банк заплатит за недвижимость около 3,32 миллиарда чешских крон, оставив на счетах компании более 220 миллионов чешских крон.
Советники приняли решение об обязательном предложении в марте. По словам члена совета Зденека Коваржика (ODS), город воспользуется средствами от чрезвычайного дохода, который Прага получила в прошлом году после консолидации пакета.
Угловое здание довольно большое, его площадь приближается к 50 000 квадратных метров, что намного больше, чем у дворца Шкода. Часть неоклассического здания конца 20-х — начала 30-х годов прошлого века, построенного по проекту архитектора Франтишека Ройта, внесена в список. На покупку здания могли претендовать и другие заинтересованные стороны, но банк предпочел Прагу.
Городские власти проверили техническое состояние объекта, и в отчете был сделан вывод, что «благодаря качеству изготовления и обслуживания» он лучше, чем другие подобные здания. “Мы покупаем его в таком состоянии, что можем реально начать использовать его почти сразу”, — сказал Коваржик.
Согласно документу, банк останется в здании на условиях аренды до конца 2026 г. По словам Коваржика, у мэрии будет достаточно времени, чтобы подготовиться к последующему переезду. «В будущем здесь будет располагаться штаб-квартира города», — сказал член совета.
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