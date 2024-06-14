«Российское предложение по мирному урегулированию — это набор условий капитуляции», — заявил президент Чехии
17 июня 2024
11:30
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Первоначальные надежды на то, что саммит в Швейцарии принесет хотя бы некоторый прогресс на пути к миру в Украине, оправдались, заявил после возвращения с саммита президент Чехии Петр Павел.
80 стран мира, включая Чешскую Республику, собрались на саммите, чтобы призвать к тому, чтобы «территориальная целостность» Украины стала основой любого соглашения о прекращении российской агрессии. Делегации также призвали к возвращению украинских детей, вывезенных Россией, и к участию «всех сторон» в любом мирном процессе.
Однако некоторые государства — участники мирной конференции не подписали совместную итоговую декларацию. В их число вошли Бразилия, Мексика, Саудовская Аравия и Индия.
Но, по словам президента Петра Павела, посетившего в выходные саммит в Швейцарии, позиция этих стран не означает, что они находятся в оппозиции. Об этом глава государства заявил журналистам после возвращения со встречи. По словам Павела, в следующих мирных переговорах необходимо участие других крупных мировых игроков, и участие Китая будет иметь решающее значение.
По словам Павела, подавляющее большинство стран на саммите однозначно поддержали решение, основанное на Уставе ООН, особенно на принципах суверенитета и территориальной целостности. Большинство стран также осудили агрессию России против Украины как противоречащую международному праву.
Привлечь Китай к переговорам
Саммит стал первым шагом к миру в Украине и превзошел все ожидания, считает чешский президент. Петр Павел приветствует тот факт, что даже те страны, которые не подписали декларацию, по крайней мере приняли участие и восприняли ситуацию такой, какая она есть. «Я думаю, что они просто не могут игнорировать такой единый язык, в стольких важных областях, который они там услышали», — сказал он.
«Если мы сможем добиться от Китая конструктивного подхода к следующей встрече, то, думаю, это будет полбеды, даже если в ней примет участие Россия», — отметил президент. По его словам, российское предложение по мирному урегулированию — это набор условий капитуляции, которые полностью игнорируют международное право и навязывают закон «сила делает право».
По словам президента, на саммите был достигнут достаточно широкий консенсус по трем основным вопросам: ядерной безопасности, продовольственной безопасности и гуманитарным вопросам, таким как защита гражданского населения и возвращение детей, вывезенных Россией. Павел сказал, что следующие шаги еще не объявлены, и рабочие группы будут оценивать прогресс в каждой области в предстоящий период. «Страны договорились, что последуют новые раунды, на этот раз с участием других игроков, возможно, включая Россию», — добавил он.
Ядерные угрозы
На встрече в выходные Павел принял участие в рабочей группе по ядерной и радиационной безопасности, сопредседателем которой является Чешская Республика, а членами — около 25 стран. По словам президента, участники осудили все угрозы применения ядерного оружия, и все страны, без исключения, считают такое поведение и угрозы нарушением норм международного права.
«Они подчеркнули, что будут добиваться от России воздержания от подобных угроз», — сказал президент. Группа также рассмотрела конкретные меры, связанные с ядерными объектами в Украине. По словам Павела, Запорожская атомная электростанция — единственный в истории гражданский ядерный объект, использованный в качестве инструмента войны.
Рабочая группа также обсудила последствия возможной аварии на ядерном объекте, в том числе последствия остановки всех ядерных проектов: «Для нас это может иметь далеко идущие последствия, потому что это может существенно поставить под угрозу, если не полностью предотвратить, завершение строительства новых блоков, что достаточно сильно повлияет на производство электроэнергии для нашей страны», — добавил он.
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