Боеприпасы взорвались на военном полигоне в Чехии, девять раненых и один погибший

На место вызван вертолет спасательной службы. Инцидент расследует полиция.





Спасатели продолжают работать на месте происшествия, сообщил Novinky.cz Бржетислав Болард, пресс-секретарь Оломоуцкой региональной службы спасения. Он не уточнил количество пострадавших.



«Поскольку это военный район и армия, я не могу предоставить никакой дополнительной информации. Я могу только подтвердить, что Оломоуцкая спасательная служба принимает участие у нас есть два экипажа из Оломоуца, и воздушная скорая помощь из другого региона также помогает на месте происшествия», — сказала сегодня ČTK Люция Микискова, пресс-секретарь спасательной службы, добавив, что спасательная служба все еще работает на месте.



«На месте происшествия девять пострадавших. Четверо из них доставлены в университетскую клинику Оломоуца, четверо — в военный госпиталь Оломоуца, а один остается на месте происшествия. Из этих четырех человек двое уже находятся у нас, поскольку были доставлены самолетом. Мы не можем комментировать их состояние на данный момент», — сказал Адам Фритшер, пресс-секретарь больницы Оломоуца.



Двое пострадавших доставлены в университетскую больницу Оломоуца на машине скорой помощи. Пресс-секретарь подчеркнул, что это предварительная информация, которая будет уточняться.