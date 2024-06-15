Грядет самая жаркая июньская неделя с сильными грозами

«Теплый юго-западный или южный поток будет перемежаться в течение недели холодным фронтом в среду и еще одним в пятницу. Помимо температуры выше среднего, стоит рассчитывать на дожди и местами сильные грозы», — рассказала метеоролог Дагмар Гонсова.



В первый день новой рабочей недели температура в течение дня будет держаться в пределах от 23 до 27°C. Будет частично облачно или пасмурно, в горных районах временами пройдут ливневые дожди и грозы.



Такая же облачность сохранится и во вторник, когда температура поднимется до 30°C, а влажность усугубит ощущение жары. Днем температура будет колебаться между 28 и 32°C.



В среду за пределами горных районов начнутся ливни, дожди и грозы. В некоторых местах они могут усилиться. Облачность будет постепенно увеличиваться, а температура на востоке страны составит от 24 до 30°C.



Похожим образом будет выглядеть погода в четверг, когда начнется астрономическое лето, и в пятницу, когда облачность снова начнет увеличиваться, а местами возможны сильные грозы и дожди. Температуру можно ожидать в пределах от 28 до 32°C.



В выходные похолодает до 21-25°C. Суббота будет облачной, но постепенно облака будут уменьшаться, а осадки — стихать. В воскресенье могут вновь появиться локальные грозы.