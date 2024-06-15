Грядет самая жаркая июньская неделя с сильными грозами
17 июня 2024
16:30
504
Проливные дожди и прохладная погода уступят место жаре. В Чехии наступает самая жаркая июньская неделя, когда дневные температуры поднимутся выше 30 градусов. В начале недели могут появиться грозы, особенно в горных районах.
«Теплый юго-западный или южный поток будет перемежаться в течение недели холодным фронтом в среду и еще одним в пятницу. Помимо температуры выше среднего, стоит рассчитывать на дожди и местами сильные грозы», — рассказала метеоролог Дагмар Гонсова.
В первый день новой рабочей недели температура в течение дня будет держаться в пределах от 23 до 27°C. Будет частично облачно или пасмурно, в горных районах временами пройдут ливневые дожди и грозы.
Такая же облачность сохранится и во вторник, когда температура поднимется до 30°C, а влажность усугубит ощущение жары. Днем температура будет колебаться между 28 и 32°C.
В среду за пределами горных районов начнутся ливни, дожди и грозы. В некоторых местах они могут усилиться. Облачность будет постепенно увеличиваться, а температура на востоке страны составит от 24 до 30°C.
Похожим образом будет выглядеть погода в четверг, когда начнется астрономическое лето, и в пятницу, когда облачность снова начнет увеличиваться, а местами возможны сильные грозы и дожди. Температуру можно ожидать в пределах от 28 до 32°C.
В выходные похолодает до 21-25°C. Суббота будет облачной, но постепенно облака будут уменьшаться, а осадки — стихать. В воскресенье могут вновь появиться локальные грозы.
В первый день новой рабочей недели температура в течение дня будет держаться в пределах от 23 до 27°C. Будет частично облачно или пасмурно, в горных районах временами пройдут ливневые дожди и грозы.
Такая же облачность сохранится и во вторник, когда температура поднимется до 30°C, а влажность усугубит ощущение жары. Днем температура будет колебаться между 28 и 32°C.
В среду за пределами горных районов начнутся ливни, дожди и грозы. В некоторых местах они могут усилиться. Облачность будет постепенно увеличиваться, а температура на востоке страны составит от 24 до 30°C.
Похожим образом будет выглядеть погода в четверг, когда начнется астрономическое лето, и в пятницу, когда облачность снова начнет увеличиваться, а местами возможны сильные грозы и дожди. Температуру можно ожидать в пределах от 28 до 32°C.
В выходные похолодает до 21-25°C. Суббота будет облачной, но постепенно облака будут уменьшаться, а осадки — стихать. В воскресенье могут вновь появиться локальные грозы.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
17 ИЮНЯ 2024
12
Министр обороны Яна Чернохова (ODS) исключила возможность того, что взрыв в военной зоне Либавы, в результате которого в понедельник погиб один солдат и восемь человек получили ранения, был...
21:00
17 ИЮНЯ 2024
264
Нанимать иностранцев для совершения преступлений, как это было в случае с человеком, подозреваемым в поджоге автобусного гаража пражской транспортной компании, — новая российская тактика, считает...
18:00
17 ИЮНЯ 2024
603
На прошлой неделе иностранец решил немного проветриться на своей спортивной Audi на трассе D52 недалеко от Брно. К своему несчастью, он пронесся прямо мимо полицейского патруля, и стражи порядка...
15:00
17 ИЮНЯ 2024
503
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время альянс обсуждает вопрос о размещении дополнительного ядерного оружия в ответ на...
13:25
17 ИЮНЯ 2024
1458
Серьезный инцидент произошел на военном полигоне Либава (Оломоуцкий край), где около полудня взорвался пока неустановленный боеприпас, сообщил представитель чешской армии в сети Х. Спасатели...
11:30
17 ИЮНЯ 2024
821
«РОССИЙСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МИРНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ — ЭТО НАБОР УСЛОВИЙ КАПИТУЛЯЦИИ», — ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ
Первоначальные надежды на то, что саммит в Швейцарии принесет хотя бы некоторый прогресс на пути к миру в Украине, оправдались, заявил после возвращения с саммита президент Чехии Петр Павел.
10:30
17 ИЮНЯ 2024
707
Количество преступников, не имеющих немецкого гражданства, чрезвычайно высоко. Например, в Берлине каждое второе нападение с ножом совершается иностранцем.
09:20
17 ИЮНЯ 2024
404
В результате аварии автобуса на севере Исландии в пятницу пострадали 12 человек, пятеро из которых попали в реанимацию с серьезными травмами. Петр Новотный, директор компании CK Adventura, сообщил...
19:00
16 ИЮНЯ 2024
214324
Скоро истечет возможность обменять недействительные банкноты с узкой серебряной полосой в кассах всех коммерческих банков Чешской Республики. В последний раз это можно будет сделать 30 июня. После...
15:00
16 ИЮНЯ 2024
1364
Европейские полицейские и судебные органы в сотрудничестве с полицейскими из шести стран, включая Чехию, разоблачили мошенническую финансовую пирамиду, направленную на торговлю криптовалютами....
11:15
16 ИЮНЯ 2024
1490
ИЗБИЛИ И ЗАСУНУЛИ В ТЕЛЕЖКУ ДЛЯ ПОКУПОК. ОХРАННИКИ ВОКЗАЛА ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД СУДОМ ЗА ЛИНЧЕВАНИЕ БЕЗДОМНОГО
Его разбудил удар ногой в спину. Когда он проснулся, ему в лицо светили яркими фонариками. Следующее, что он услышал, было то, что ему нужно было убираться. Но скорость, с которой 55-летний...
19:00
15 ИЮНЯ 2024
847
Удорожание зерновых и молочных продуктов способствовало тому, что в мае мировые цены на продовольствие росли третий месяц подряд. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной...
17:40
15 ИЮНЯ 2024
945
Мирный саммит призван заложить основу для прямых переговоров между враждующими сторонами, заявила президент Швейцарии Виола Амхдер, чья страна в выходные принимает у себя мирный саммит, проводимый...
15:00
15 ИЮНЯ 2024
2162
Метеорологи выпустили предупреждение о сильных дождях и грозах в субботу, особенно для региона Моравия и Силезия. Через Чехию проходит холодный фронт, поэтому возможны грозы, особенно на Высочине,...
13:00
15 ИЮНЯ 2024
1087
Цены на услуги мобильной связи многим кажутся завышенными. Их можно существенно снизить: опыт клиентов подтверждает, что, когда они угрожают прекратить использование услуг своего оператора, тот...