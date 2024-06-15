Это не диверсия. Взрыв в Либаве произошел во время тренировки саперов
17 июня 2024
22:00
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Министр обороны Яна Чернохова (ODS) исключила возможность того, что взрыв в военной зоне Либавы, в результате которого в понедельник погиб один солдат и восемь человек получили ранения, был диверсией. По ее словам, это был трагический инцидент при обращении с боеприпасами.
Военная полиция немедленно приступила к расследованию инцидента. На место трагедии прибыла и Чернохова. «По первым результатам расследования мы можем сказать, что это не диверсия или что-то связанное с международной ситуацией в области безопасности, а трагический случай, произошедший при обращении с боеприпасами», — сказала министр.
Сразу после взрыва военные сообщали о трагедии очень скупо, что привело к предположениям о том, не стоят ли за взрывом российские агенты, как в случае со Врбетице.
В итоге выяснилось, что трагедия произошла во время обучения саперов. В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще восемь получили ранения. Никто из них не находится в опасном для жизни состоянии.
«Пострадали семь профессиональных солдат и один гражданский служащий. Один солдат, к сожалению, погиб на месте. Все они служили в Центре безопасности боеприпасов в Тыниште-над-Орлици», — говорится в сообщении Министерства обороны.
По данным Министерства обороны, боеприпасы взорвались во взрывной яме вскоре после 11 часов утра. «В учебном районе Либава, а именно в районе взрывной ямы Чермна, произошел взрыв неустановленных боеприпасов. Боеприпасы взорвались во время плановой тренировки саперов», — добавили представители защиты. Родственники раненых и погибшего солдата были оповещены о прискорбном инциденте.
Сначала о происшествии сообщили спасатели и медики, и только после того, как стало ясно, что это трагедия, а не терроризм, армия также распространила информацию.
Осколочные ранения
Большинство раненых были доставлены в военный госпиталь в Оломоуце. По словам Мирослава Найдекра, начальника хирургического отделения военного госпиталя в Оломоуце, солдаты получили осколочные ранения, и трое из них уже отпущены домой.
«Мы приняли в общей сложности шесть раненых солдат, ни одному из них не угрожала опасность для жизни. Троим из них мы оказали амбулаторную помощь и удалили осколки. Двое были помещены в палату для наблюдения, возможно, во вторник будет проведена операция по удалению осколков. Одного пришлось оперировать в острой форме, в настоящее время он выписан из операционной. Степень тяжести ранений — от легкой до средней, осколки не задели жизненно важные органы», — сказал начальник.
Чернохова пообщалась с двумя ранеными солдатами в военном госпитале и сообщила, что третий на момент ее визита находился на операции.
«У нас есть информация, что никто из раненых в этом госпитале не находится в опасном для жизни состоянии. Мы все желаем, чтобы они были выписаны как можно скорее без каких-либо серьезных последствий. Как министр обороны я выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшего солдата. Мы уже задействовали нашу команду, чтобы предложить помощь семье погибшего, в том числе в рамках нашего военного Фонда солидарности», — сказала Чернохова.
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