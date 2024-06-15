Во Франции перевернулся рафт с десятью чехами, двое утонули
18 июня 2024
13:00
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Двое граждан Чехии погибли в понедельник в результате несчастного случая при сплаве на рафте недалеко от деревни Эгюи во французских Альпах, сообщает BFM TV. Мужчину нашли уже мертвым на месте, женщина скончалась в больнице. По французских СМИ, обоим было около 60 лет.
Несчастный случай произошел в понедельник около 14:30. Два рафта, на каждом из которых, по данным телевидения, находилось по пять чехов, плыли по реке Гиль, но из-за сильного течения надувные лодки опрокинулись. Пассажиры на первом рафте спаслись, но на втором погибли два человека.
По данным BFM TV, спасатели обнаружили на месте происшествия мужчину, который уже не дышал, а его сердце не билось. «Еще одну женщину вытащили из воды с очень слабым пульсом и доставили в больницу в Бриансоне, где она скончалась в 17:30», — сообщает телеканал.
По данным телеканала, первую помощь экипажам двух опрокинувшихся лодок оказали каякеры, тренировавшиеся неподалеку. «Будут проведены вскрытия тел двух жертв и допросы, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии», — заявили в прокуратуре.
Информацию о гибели двух чехов подтвердили в Министерстве иностранных дел. «Мы можем подтвердить смерть двух граждан Чехии во Франции. Наше посольство в Париже находится в контакте с семьей погибших и оказывает консульскую помощь», — сообщил пресс-секретарь Даниэль Дрейк.
По данным BFM TV, спасатели обнаружили на месте происшествия мужчину, который уже не дышал, а его сердце не билось. «Еще одну женщину вытащили из воды с очень слабым пульсом и доставили в больницу в Бриансоне, где она скончалась в 17:30», — сообщает телеканал.
По данным телеканала, первую помощь экипажам двух опрокинувшихся лодок оказали каякеры, тренировавшиеся неподалеку. «Будут проведены вскрытия тел двух жертв и допросы, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии», — заявили в прокуратуре.
Информацию о гибели двух чехов подтвердили в Министерстве иностранных дел. «Мы можем подтвердить смерть двух граждан Чехии во Франции. Наше посольство в Париже находится в контакте с семьей погибших и оказывает консульскую помощь», — сообщил пресс-секретарь Даниэль Дрейк.
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