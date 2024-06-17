Почти половина чехов сейчас выплачивает ипотеку, кредиты или займы
19 июня 2024
13:00
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Ипотеку, потребительские кредиты в банке или в небанковских учреждениях сегодня выплачивает почти половина трудоспособного населения Чехии. Чаще всего к ним прибегают люди с более высокими доходами, которые используют их в основном для долгосрочных расходов, таких как покупка автомобиля или квартиры.
Таковы данные Индекса благосостояния и финансового здоровья, составленного аналитиками компании Česká spořitelna, портала Europe in Data и Института социологии Чешской академии наук.
По данным мартовского опроса 1 520 респондентов, 52% чехов не имеют кредитов, займов или задолженностей, а 48% имеют. Наиболее распространены ипотечные кредиты — 38% респондентов, а потребительские кредиты банков — 37%. Гораздо меньше людей пользуются небанковскими кредитами, лизингом или займами строительных сбережений.
Чаще всего чехи вкладывают в погашение долгов не более пятой части своего ежемесячного дохода. Однако в 5,4% случаев расходы превышают половину дохода. Среди этих людей большинство составляют те, кто с трудом сводит концы с концами. С этим связан тот факт, что те, кто также берет в долг на текущие расходы, чаще всего тратят на погашение долга более половины своего дохода.
Чаще всего чехи берут в долг, когда им необходимо покрыть экстренные расходы. 35% населения используют кредиты таким образом, что очень похоже на долю тех, кто не берет в долг и избегает кредитов специально. Четверть населения берет кредиты в основном на долгосрочные расходы, такие как покупка автомобиля или квартиры, а 5% чехов также используют кредиты для покрытия текущих расходов. В то время как 46% респондентов с чистым личным доходом до 15 000 крон в месяц вообще не берут кредитов, а 19% респондентов с доходом выше 50 000 крон, наоборот, делают это.
«Прежде чем брать кредит, люди должны в первую очередь учитывать размер своего ежемесячного бюджета. В любом случае ежемесячный платеж не должен превышать чистый доход и не должен ставить под угрозу регулярные платежи, такие как арендная плата или коммунальные услуги. Взнос не должен заменять регулярные сбережения, накопления на пенсию или инвестиции в бюджет», — говорит Лукаш Кулхави, руководитель отдела необеспеченных кредитов в Česká spořitelna.
В крайних случаях неспособность некоторых чехов выплачивать свои долги может привести к лишению права собственности. В настоящее время или в прошлом 22,5% чехов или членов их семей находятся в процессе обращения взыскания. «Среди характеристик респондентов, чьи домохозяйства чаще всего подвергались процедуре взыскания, — низкий уровень образования, низкий доход и съемное жилье», — говорит Камила Фиалова из Института социологии Академии наук.
Половина населения Чехии может откладывать хоть какие-то деньги в конце месяца. Чаще всего это мужчины, жители крупных городов и люди с высшим образованием, которые используют эти деньги для создания краткосрочного финансового резерва. Проблема возникает, когда люди исчерпывают свои краткосрочные и долгосрочные финансовые резервы и им некуда девать деньги, говорит Томаш Одстрчил, аналитик компании Europe in Data.
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