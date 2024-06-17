Представители ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России
20 июня 2024
15:00
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Представители стран Европейского союза согласовали сегодня 14-й пакет санкций против России, объявила председательствующая в Совете ЕС Бельгия. По словам представителя Чехии в ЕС, санкционный список был расширен и включает более 100 физических и юридических лиц, которые, по мнению дипломатии ЕС, причастны к агрессии против Украины, а также некоторые отраслевые сферы. Новые санкции включают, среди прочего, запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ). По словам дипломатических источников на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, санкции еще не были официально утверждены странами-членами.
Первоначально ожидалось, что новые санкции будут утверждены на прошлой неделе, в преддверии мирного саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии в выходные. Новые санкции против России подробно обсуждались представителями государств-членов, и некоторые страны высказали свои сомнения по поводу ряда предложенных ограничений. Сначала пакет санкций не понравился Венгрии и странам Балтии, и, наконец, Германия высказала оговорки по поводу его части. Прага возразила, что требование Чехии об ограничении передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне снова не было включено.
«Этот пакет предлагает новые целенаправленные меры и максимизирует воздействие существующих санкций, заполняя пробелы, которые еще существуют», — заявила председательствующая в ЕС Бельгия. Ее заявление связано с тем, что при принятии предыдущих пакетов санкций против России всегда обсуждалось, что важно не только ввести новые меры, но и обеспечить более эффективное соблюдение уже существующих ограничений.
«Этот пакет предлагает новые целенаправленные меры и максимизирует воздействие существующих санкций, заполняя пробелы, которые еще существуют», — заявила председательствующая в ЕС Бельгия. Ее заявление связано с тем, что при принятии предыдущих пакетов санкций против России всегда обсуждалось, что важно не только ввести новые меры, но и обеспечить более эффективное соблюдение уже существующих ограничений.
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