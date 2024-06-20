Дочь захотела, командиры отпустили. Украинский солдат навестил свою семью в Чехии
23 июня 2024
15:00
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Агрессивная война России в Украине продолжает разрывать миллионы семей. Юлия Максименко с детьми бежала в Чехию в самом начале войны. Ее муж Сергей Максименко защищает страну на передовой. Сейчас ему дали отпуск, и он впервые приехал навестить семью.
«Я хочу, чтобы ты приехал ко мне», — так ответила Маша на вопрос своего отца Сергея Максименко о том, что она хочет получить на свой день рождения. Максименко уже третий год защищает свою страну от вторжения российских войск. Он служит в стрелковом полку, и уход с поля боя дался ему нелегко. «Мне пришлось сказать командирам, что это желание моего ребенка, и они меня отпустили», — объяснил он.
Его дочь не знала о сюрпризе. «Маша почти спала. Первая ее реакция была такой, как будто она немного испугалась», — вспоминает радостный момент ее мама, Юля Максименко.
«Я была счастлива, что он приехал, что он увидит Дану и Карла и что он увидит здесь Чехию», — говорит маленькая Маша, которая видит своего отца всего в третий раз за два года. Именно Дана и Карел Главичек приютили семью два года назад, и они прекрасно с ними ладят.
Сергей Максименко благодарен за такую ситуацию. «Я не понимаю по-чешски, но моя жена перевела мне, что Карел принял меня как сына», — говорит украинский солдат. «Они обнимались, и у меня ком в горле стоял», — вспоминает трогательную ситуацию его жена.
В течение двух недель у Максименков был напряженный график. Для Сергея Максименко такие моменты необычны, за время войны он привык к другой жизни. Полгода назад он даже подорвался на мине и был ранен. Но он полон решимости остановить агрессию Путина. На вопрос, не страшно ли ему на поле боя, он отвечает. «Только дурак не боится, это страшно», — говорит он о своем опыте на фронте, добавляя, что жена, дети и семья помогают ему справиться с ситуацией.
Скоро им придется попрощаться. Максименко возвращается на фронт. «Говорят: живем один раз. Нет. Мы умираем один раз, но живем каждый день. Надо использовать его по максимуму и дорожить каждым днем», — говорит Максименко, которая вместе со своей семьей верит, что самый счастливый день еще впереди.
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