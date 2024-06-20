В Брно иностранца оставили в стрип-клубе после закрытия

Приглушенные крики «Помогите, помогите!» из здания в Брно услышала проходящая мимо женщина, она подошла ближе и попыталась разрешить ситуацию, набрав несколько телефонных номеров на вывеске компании. Однако никто не отвечал на ее звонки, поэтому она обратилась на линию экстренной помощи полиции Брно.





«Патрульные заверили англоговорящего мужчину, что помощь уже в пути. Оперативному центру удалось связаться с ответственным сотрудником бара. Он прибыл вместе со своим коллегой, выпустил мужчину и проверил, что в заведении ничего не повреждено и никакие вещи не пропали», — рассказал Якуб Ганем, пресс-секретарь полицейских.





Освобожденный иностранец тут же начал объясняться, красноречиво хватался за ягодицы и рассказывал, как он забежал внутрь перед самым закрытием в отчаянной попытке найти туалет. Через некоторое время он намеревался покинуть заведение, но, по его словам, обнаружил лишь запертую дверь.





«Полицейские проверили его личные данные по документам и, поскольку все было в порядке и он не сделал ничего плохого в заведении, позволили иностранцу уйти», — сказал Ганем.