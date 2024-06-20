В Брно иностранца оставили в стрип-клубе после закрытия
24 июня 2024
10:30
394
38-летний иностранец оказался в ловушке в одном из брненских стриптиз-клубов. К счастью, его отчаянные крики о помощи и стук в дверь были услышаны случайным прохожим в субботу утром, и иностранца, который сказал, что искал в стрип-клубе туалет, освободили с помощью полицейских.
Приглушенные крики «Помогите, помогите!» из здания в Брно услышала проходящая мимо женщина, она подошла ближе и попыталась разрешить ситуацию, набрав несколько телефонных номеров на вывеске компании. Однако никто не отвечал на ее звонки, поэтому она обратилась на линию экстренной помощи полиции Брно.
«Патрульные заверили англоговорящего мужчину, что помощь уже в пути. Оперативному центру удалось связаться с ответственным сотрудником бара. Он прибыл вместе со своим коллегой, выпустил мужчину и проверил, что в заведении ничего не повреждено и никакие вещи не пропали», — рассказал Якуб Ганем, пресс-секретарь полицейских.
Освобожденный иностранец тут же начал объясняться, красноречиво хватался за ягодицы и рассказывал, как он забежал внутрь перед самым закрытием в отчаянной попытке найти туалет. Через некоторое время он намеревался покинуть заведение, но, по его словам, обнаружил лишь запертую дверь.
«Полицейские проверили его личные данные по документам и, поскольку все было в порядке и он не сделал ничего плохого в заведении, позволили иностранцу уйти», — сказал Ганем.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
24 ИЮНЯ 2024
436
Чешская помощь Украине, которая уже более двух лет защищается от российской агрессии, заключается не в бездумной отправке денег, хотя многие украинцы хотели бы этого. Она сосредоточена на выявлении...
15:00
23 ИЮНЯ 2024
1382
Агрессивная война России в Украине продолжает разрывать миллионы семей. Юлия Максименко с детьми бежала в Чехию в самом начале войны. Ее муж Сергей Максименко защищает страну на передовой. Сейчас...
11:00
23 ИЮНЯ 2024
1775
Утром в воскресенье, 23 июня, на Карловарской улице в Праге из машины скорой помощи во время движения выпрыгнула пациентка, которую везла в больницу бригада парамедиков из Средней Чехии. Женщина...
09:30
23 ИЮНЯ 2024
601
60-летняя жительница Хомутова обратилась к полицейским с подозрением, что неизвестный мошенник обманул ее на 105 000 крон. Жертва заплатила за то, что она является большой поклонницей певца Брюса...
15:30
22 ИЮНЯ 2024
2498
В ЧЕХИИ СОТРУДНИК ПРОПАЛ НА ДВЕ НЕДЕЛИ, А ПОТОМ ЕГО НАШЛИ СПЯЩИМ РЯДОМ С 14 ПУСТЫМИ БУТЫЛКАМИ ИЗ-ПОД ВОДКИ
Сотрудник одной из брненских компаний, вероятно, может забыть о звании лучшего работника года. Сначала владелец компании не мог его найти в течение двух недель, а когда его наконец обнаружили в...
11:00
22 ИЮНЯ 2024
2403
Новым послом Украины в Чехии станет Василий Зварич. Спустя почти два года должность, которую ранее занимал Евгений Перебийнис, была занята.
09:30
22 ИЮНЯ 2024
473
Президент Аргентины Хавьер Милей посетит Чехию в понедельник, спустя полгода после своего избрания. Вечером в Пражском Граде он и его чешский коллега Петр Павел проведут переговоры не только о...
19:30
21 ИЮНЯ 2024
456
За последние несколько дней наводнения нанесли ущерб на миллионы в районе Пльзеня и в других частях страны. Соответствующая страховка может помочь финансово возместить ущерб. Однако при обращении в...
16:30
21 ИЮНЯ 2024
1524
Не только поджог пражских автобусов, но и другие диверсионные атаки по всей Европе. Общим знаменателем таких атак является причастность России. Несмотря на информацию, которую службы безопасности...
15:00
21 ИЮНЯ 2024
4078
Заработная плата в стране в реальном выражении растет, но она все еще на десятую часть ниже, чем до кризиса.
10:30
21 ИЮНЯ 2024
1219
ХОРВАТСКАЯ ПОЛИЦИЯ АРЕСТОВАЛА ГРАЖДАНИНА ЧЕХИИ. ОН ПОЗВОЛИЛ РЕБЕНКУ ВЗЯТЬ В РУКИ ГРАНАТУ НА ВОЕННОМ ПОЛИГОНЕ
Хорватская полиция ведет расследование в отношении 46-летнего чешского мужчины в связи со взрывом, в результате которого погиб девятилетний ребенок и еще три человека получили ранения. Он...
22:00
20 ИЮНЯ 2024
1010
Треть жителей (32,9%) готовы защищать Чехию с оружием в руках в случае нападения на страну. Об этом свидетельствуют данные исследования CEDMO Trends. В ходе исследования также изучалось отношение...
21:00
20 ИЮНЯ 2024
4189
В прошлом году российские удобрения наводнили европейский рынок, и Чехия не стала исключением. Импорт вырос на 56%. Некоторых фермеров больше, чем факт происхождения, интересует низкая цена.
19:30
20 ИЮНЯ 2024
1510
Вячеслав Морозов, русский шпион и сотрудник Института МИД Чехии.
15:00
20 ИЮНЯ 2024
1063
Представители стран Европейского союза согласовали сегодня 14-й пакет санкций против России, объявила председательствующая в Совете ЕС Бельгия. По словам представителя Чехии в ЕС, санкционный...