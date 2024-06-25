Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Взрыв дома в Чехии: владелец сам устанавливал фотоэлектрические системы

Новости 420on
27 июня 2024
09:30
488
Причины взрыва в частном доме, произошедшего во вторник в Шонове близ Нове-Место-над-Метуйи в Находском районе, все еще расследуются. Однако после первоначальной проверки следователи склоняются к версии, что взрыв был вызван неисправностью фотоэлектрической системы.
Взрыв произошел в подсобном помещении дома и нанес значительный ущерб всему зданию. К счастью, в момент происшествия в доме никого не было, поэтому инцидент обошелся без пострадавших. Однако нанесенный ущерб оценивается в 7 миллионов крон.

«Наши следователи склоняются к версии, что причиной взрыва могло стать короткое замыкание, последующее возгорание и взрыв литий-железо-фосфатных, или LiFePO4, элементов в аккумуляторном хранилище. Система фотоэлектрической электростанции была приобретена по частям и собрана домовладельцем самостоятельно. Она была полностью готова к работе с сентября прошлого года», — сообщают на своем сайте эксперты из Института защиты населения, которые были приглашены на место происшествия.

После взрыва дом находится в таком плохом состоянии, что следователям не разрешили доступ внутрь и на прилегающую территорию, что значительно осложнило расследование.

Вход воспрещен

«Несущие стены были нарушены. Не было необходимости даже вызывать инженера-строителя. Командир операции прямо на месте объявил, что в здание входить нельзя», — сказал Ондржей Чуханич, пресс-секретарь региональной пожарной бригады.

«Это относительно новый случай для пожарных, с которым мы раньше не сталкивались. На данный момент мы не можем сказать, когда и как будет завершено это дело и куда приведет нас расследование. Приглашены эксперты», — сказал Чуханич.

Полиция также расследует это дело, подтвердила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.

Пожарные отмечают, что инцидент в Шоново близ Нове-Место-над-Метуйи — пример риска, связанного с установкой и эксплуатацией фотоэлектрических систем, если они установлены непрофессионально.
взрыв Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
27 ИЮНЯ 2024
88
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ЧЕХИИ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ОТПУСКОВ
С окончанием учебного года и началом каникул полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения и транспортными потоками в Чехии. С пятницы по воскресенье более 1800 полицейских патрулей...
22:00
26 ИЮНЯ 2024
1144
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДНОМУ ИЗ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО
Чешская Республика соответствует только одному из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону и введения евро. Об этом в среду сообщила Европейская комиссия (ЕК) в своем докладе о...
19:30
26 ИЮНЯ 2024
760
ОБЩЕСТВО
НАДОЕЛО ЖДАТЬ, КОГДА АКТИВИРУЕТСЯ ПРОЕЗДНОЙ? LÍTAČKA СОКРАТИЛА ОЖИДАНИЕ ДО МИНУТЫ
Прага ранее отстаивала двухминутное ограничение по времени, говоря, что хочет избежать безбилетников, которые покупали билет только тогда, когда видели контролера.
18:00
26 ИЮНЯ 2024
1526
ПОЛИТИКА
«РОССИЯ СРАЖАЕТСЯ НА ДВА ФРОНТА», — ГОВОРЯТ ЧЕШСКИЕ СМИ
Почти все знают, что самое худшее — это вести войну на два фронта. Это означает разделение сил, размышления о том, куда кого направить. В результате всегда оказывается, что где-нибудь не хватает...
16:30
26 ИЮНЯ 2024
1531
ОБЩЕСТВО
СЕГОДНЯ НА ЧЕХИЮ ОБРУШАТСЯ СИЛЬНЫЕ ГРОЗЫ
По словам метеорологов, восток Чешской Республики окажется под угрозой мощных гроз в среду днем и в ночь на четверг. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что они могут...
12:00
26 ИЮНЯ 2024
446
ПОЛИТИКА
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЧЕШСКОГО И СЛОВАЦКОГО ПРЕЗИДЕНТОВ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ
Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Пражский Град с первым зарубежным визитом в должности. Он обсудит текущую политическую ситуацию и двусторонние отношения со своим чешским коллегой...
22:00
25 ИЮНЯ 2024
588
ОБЩЕСТВО
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕБУЕТ РАССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СТРЕЛЬБЫ НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Карлов университет подаст жалобу на постановление о переносе рассмотрения дела о прошлогодней стрельбе на философском факультете, требуя полного расследования всех обстоятельств. Подробное...
19:30
25 ИЮНЯ 2024
953
ОБЩЕСТВО
МЕДРАБОТНИК ЧЕШСКОГО ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ФОТОГРАФИРОВАЛ И ТРОГАЛ СПЯЩИХ ОБНАЖЕННЫХ ДЕТЕЙ
В течение нескольких лет Йиржи Ш. (65) из города Пльзень ездил в лагеря в качестве медработника. В понедельник в окружном суде Пршибрама он признался, что делал обнаженные фотографии школьников во...
18:00
25 ИЮНЯ 2024
858
ОБЩЕСТВО
ТЕМПЕРАТУРА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ДОСТИГНЕТ 32 ГРАДУСОВ, ВОЗМОЖНЫ СИЛЬНЫЕ ГРОЗЫ
На этой неделе температура в Чехии достигнет 32 градусов по Цельсию. Грозы появятся с середины недели и могут быть довольно сильными в выходные, говорится в еженедельном прогнозе погоды на сайте...
16:00
25 ИЮНЯ 2024
918
ЭКОНОМИКА
СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАТЯТ АКЦИОНЕРАМ ČEZ
Вчерашнее общее собрание энергетической компании ČEZ закончилось почти в 11 вечера, оно продолжалось более 14 часов. На нем были утверждены дивиденды из скорректированной прибыли за прошлый год в...
13:00
25 ИЮНЯ 2024
708
ОБЩЕСТВО
КАК ЕГО ЗАРЯДИТЬ? ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ПОЛУЧИЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ С БРИТАНСКИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Некоторые из новых компьютеров, которые должны помочь чиновникам в переходе на цифровое управление строительством, пришли с неподходящими для Чехии зарядными устройствами. Вместо чешских штекеров...
11:30
25 ИЮНЯ 2024
1181
ОБЩЕСТВО
СНОС ЛИБЕНЬСКОГО МОСТА ЗАКРОЕТ ПРОЕЗД МЕЖДУ ПРАЖСКИМИ РАЙОНАМИ КАРЛИН И ЛИБЕНЬ
Техническое управление коммуникаций снесет мост через улицу Воцтаржова в Праге 8, который является частью Либеньского моста. Работы начнутся 30 июня и продлятся до 7 июля. Ограничения затронут...
10:30
25 ИЮНЯ 2024
2187
ОБЩЕСТВО
ДЕВУШКА ОСУДИЛА ВИНОВНИКА ГРУППОВОГО ИЗНАСИЛОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ И ПОПАЛА В ТЮРЬМУ
«Ты отвратительное чудовище, бесчестная жестокая свинья», — так 20-летняя девушка назвала одного из мужчин, который вместе с девятью другими преступниками участвовал в изнасиловании 15-летней...
09:30
25 ИЮНЯ 2024
587
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТЫ ЧЕХИИ И АРГЕНТИНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОДДЕРЖКЕ УКРАИНЫ И ИЗРАИЛЯ
Во время встречи в Праге 24 июня президент Петр Павел и его аргентинский коллега Хавьер Милей нашли консенсус по вопросам внешней политики и необходимости углубления экономического сотрудничества....
08:00
25 ИЮНЯ 2024
1060
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ ПРЕСЕЧЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРТЕЛЕЙ И ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ КРУПНЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Менеджеры, которые участвуют в картельных соглашениях, например путем организации, создания условий или содействия, будут оштрафованы на сумму до 10 миллионов крон. Кроме того, им будет запрещено...