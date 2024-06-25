Взрыв дома в Чехии: владелец сам устанавливал фотоэлектрические системы
27 июня 2024
09:30
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Причины взрыва в частном доме, произошедшего во вторник в Шонове близ Нове-Место-над-Метуйи в Находском районе, все еще расследуются. Однако после первоначальной проверки следователи склоняются к версии, что взрыв был вызван неисправностью фотоэлектрической системы.
Взрыв произошел в подсобном помещении дома и нанес значительный ущерб всему зданию. К счастью, в момент происшествия в доме никого не было, поэтому инцидент обошелся без пострадавших. Однако нанесенный ущерб оценивается в 7 миллионов крон.
«Наши следователи склоняются к версии, что причиной взрыва могло стать короткое замыкание, последующее возгорание и взрыв литий-железо-фосфатных, или LiFePO4, элементов в аккумуляторном хранилище. Система фотоэлектрической электростанции была приобретена по частям и собрана домовладельцем самостоятельно. Она была полностью готова к работе с сентября прошлого года», — сообщают на своем сайте эксперты из Института защиты населения, которые были приглашены на место происшествия.
После взрыва дом находится в таком плохом состоянии, что следователям не разрешили доступ внутрь и на прилегающую территорию, что значительно осложнило расследование.
Вход воспрещен
«Несущие стены были нарушены. Не было необходимости даже вызывать инженера-строителя. Командир операции прямо на месте объявил, что в здание входить нельзя», — сказал Ондржей Чуханич, пресс-секретарь региональной пожарной бригады.
«Это относительно новый случай для пожарных, с которым мы раньше не сталкивались. На данный момент мы не можем сказать, когда и как будет завершено это дело и куда приведет нас расследование. Приглашены эксперты», — сказал Чуханич.
Полиция также расследует это дело, подтвердила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.
Пожарные отмечают, что инцидент в Шоново близ Нове-Место-над-Метуйи — пример риска, связанного с установкой и эксплуатацией фотоэлектрических систем, если они установлены непрофессионально.
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