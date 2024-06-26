Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге часть потолка упала на платформу метро, введены ограничения для пассажиров

Новости 420on
29 июня 2024
09:40
47
Часть потолка на станции метро Hlavní nádraží упала на платформу в субботу утром. Людям пришлось покинуть станцию, так как метро проходит через нее только в одном направлении. На месте происшествия работают пожарные.
Инцидент произошел в 7:55 утра, сообщается на сайте транспортной компании. «Технический дефект — аварийные работы на потолочной конструкции на платформе в направлении Haje», — говорится в сообщении DPP.


«Мы проводим работы на станции метро Hlavní nádraží. На часть платформы упала бетонная штукатурка. Инцидент обошелся без пострадавших», — сообщил в сети X представитель пражских пожарных Мартин Кавка, добавив, что их деятельность заключалась лишь в демаркации опасной зоны.

Судя по фотографиям с места происшествия, размер куска упавшего потолка составляет примерно два на два метра.

Часть станции и платформа в направлении Haje были закрыты, поезда ходят только в одном направлении. Платформа в направлении Летняны продолжает работать, поезда останавливаются на станции.

«Пожалуйста, используйте станции метро Muzeum и Florenc для входа и выхода из метро в направлении Háje. Автобусный маршрут AE продлен до остановки Muzeum», — пишет DPP.
Чехия метро транспорт

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
28 ИЮНЯ 2024
1243
ПОЛИТИКА
«БЕЖЕНЦЫ — ОБУЗА». ГДЕ НАИМЕНЬШАЯ ПОДДЕРЖКА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕС СРЕДИ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ
Из анализа, проведенного неправительственным Институтом общественных проблем (IVO) из Братиславы на основе опросов в конце прошлого года, следует, что быстрое вступление Украины в Европейский союз...
19:30
28 ИЮНЯ 2024
635
ПОЛИТИКА
МАКСИМАЛЬНАЯ ЖАРА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СИЛЬНЫХ ГРОЗАХ И ЖАРЕ В ЧЕХИИ ПРОДЛЕНО НА ВЫХОДНЫЕ
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) продлил предупреждение. Метеорологи расширили его на субботу в связи с сильными грозами и высокими температурами в пятницу. Жара ожидается во всех...
18:00
28 ИЮНЯ 2024
528
ПОЛИТИКА
ПОЛЬША ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ С УКРАИНОЙ, ЧЕХИЯ ТАКЖЕ НАМЕРЕНА ЭТО СДЕЛАТЬ
Туск сказал, что необходимо определить, как продолжать поддерживать Украину, не ослабляя Польшу.
15:00
28 ИЮНЯ 2024
960
ОБЩЕСТВО
У ПОЛОВИНЫ ПОЖИЛЫХ УКРАИНЦЕВ В ЧЕХИИ НЕТ ДЕНЕГ. ЭТО НЕУСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Большинство украинских беженцев старше 60 лет вынуждены полагаться на поддержку своих родственников в Чехии. Помимо бедности, они часто сталкиваются с социальной изоляцией. По мнению Международной...
11:30
28 ИЮНЯ 2024
1329
ЭКОНОМИКА
ДОХОДЫ ЧЕШСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ДОСТИГАЮТ ПОЛУТОРА ТРИЛЛИОНОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ТАКЖЕ РАСТЕТ
Автомобильная промышленность в Чехии продолжает развиваться. Компании процветают, их продажи превышают 1,47 триллиона, а сотрудники получают зарплату выше среднего, согласно статистике AutoSAP.
09:30
28 ИЮНЯ 2024
799
ОБЩЕСТВО
БАНДА ПРОДАВАЛА АНАБОЛИКИ И КОКАИН В СПОРТЗАЛАХ ПО ВСЕЙ ЧЕХИИ
Анаболики, кокаин и другие наркотики на миллионы крон предположительно продавались бандой из 14 человек в тренажерных залах по всей Чехии. По данным полиции, среди обвиняемых — врач. Об этом...
21:00
27 ИЮНЯ 2024
1237
ПОЛИТИКА
«ПРОТИВ МИГРАНТОВ И ЗЕЛЕНОЙ ПОЛИТИКИ». БАБИШ, ОРБАН И ФИЦО, ВОЗМОЖНО, СОЗДАДУТ СОБСТВЕННУЮ ФРАКЦИЮ В ЕП
Глава оппозиционного движения ANO подтвердил многодневные предположения. Ожидается, что семь его евродепутатов войдут в состав новой фракции в Европарламенте.
19:30
27 ИЮНЯ 2024
1861
ОБЩЕСТВО
СКОРЫЙ ПОЕЗД ИЗ ПРАГИ СТОЛКНУЛСЯ С АВТОБУСОМ В СЛОВАКИИ. СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ
Скоростной поезд, следовавший из Праги в Будапешт, столкнулся с автобусом недалеко от Нове-Замки на юге Словакии. Спасатели сообщают, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.
18:00
27 ИЮНЯ 2024
974
ПОЛИТИКА
«В ПРАГЕ ЛЕГЧЕ ВОРОВАТЬ», — ВОЗМУЩАЕТСЯ МОЛОДАЯ ДЕВУШКА-ПОЛИТИК, ПОДВЕРГАВШАЯСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ
Депутат от оппозиции Кристина Драпалова рассказала о преследовании со стороны бывшего полицейского, неэффективных чиновниках и нелегальных постройках на тротуарах в центре Праги.
15:00
27 ИЮНЯ 2024
593
ЭКОНОМИКА
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ СНИЗИЛ БАЗОВУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ НА ПОЛПРОЦЕНТА — ДО 4,75%
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) 27 июня снизило базовую процентную ставку на полпроцента, до 4,75%. Об этом сообщил Якуб Холас, директор департамента коммуникаций ЧНБ. Ставка достигла...
14:06
27 ИЮНЯ 2024
942
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ОБЫСКИВАЕТ КВАРТИРУ НЕМЕЦКОГО ДЕПУТАТА В ПРАГЕ
Чешские полицейские проводят обыск в квартире депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Петра Быстроня в Старом городе Праги по запросу немецких коллег. Политик чешского происхождения...
13:00
27 ИЮНЯ 2024
682
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ЧЕХИИ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ОТПУСКОВ
С окончанием учебного года и началом каникул полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения и транспортными потоками в Чехии. С пятницы по воскресенье более 1 800 полицейских патрулей...
09:30
27 ИЮНЯ 2024
984
ОБЩЕСТВО
ВЗРЫВ ДОМА В ЧЕХИИ: ВЛАДЕЛЕЦ САМ УСТАНАВЛИВАЛ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Причины взрыва в частном доме, произошедшего во вторник в Шонове близ Нове-Место-над-Метуйи в Находском районе, все еще расследуются. Однако после первоначальной проверки следователи склоняются к...
22:00
26 ИЮНЯ 2024
3273
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДНОМУ ИЗ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО
Чешская Республика соответствует только одному из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону и введения евро. Об этом в среду сообщила Европейская комиссия (ЕК) в своем докладе о...
19:30
26 ИЮНЯ 2024
1117
ОБЩЕСТВО
НАДОЕЛО ЖДАТЬ, КОГДА АКТИВИРУЕТСЯ ПРОЕЗДНОЙ? LÍTAČKA СОКРАТИЛА ОЖИДАНИЕ ДО МИНУТЫ
Прага ранее отстаивала двухминутное ограничение по времени, говоря, что хочет избежать безбилетников, которые покупали билет только тогда, когда видели контролера.