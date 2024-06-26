В Праге часть потолка упала на платформу метро, введены ограничения для пассажиров
29 июня 2024
09:40
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Часть потолка на станции метро Hlavní nádraží упала на платформу в субботу утром. Людям пришлось покинуть станцию, так как метро проходит через нее только в одном направлении. На месте происшествия работают пожарные.
Инцидент произошел в 7:55 утра, сообщается на сайте транспортной компании. «Технический дефект — аварийные работы на потолочной конструкции на платформе в направлении Haje», — говорится в сообщении DPP.
«Мы проводим работы на станции метро Hlavní nádraží. На часть платформы упала бетонная штукатурка. Инцидент обошелся без пострадавших», — сообщил в сети X представитель пражских пожарных Мартин Кавка, добавив, что их деятельность заключалась лишь в демаркации опасной зоны.
Судя по фотографиям с места происшествия, размер куска упавшего потолка составляет примерно два на два метра.
Часть станции и платформа в направлении Haje были закрыты, поезда ходят только в одном направлении. Платформа в направлении Летняны продолжает работать, поезда останавливаются на станции.
«Пожалуйста, используйте станции метро Muzeum и Florenc для входа и выхода из метро в направлении Háje. Автобусный маршрут AE продлен до остановки Muzeum», — пишет DPP.
«Мы проводим работы на станции метро Hlavní nádraží. На часть платформы упала бетонная штукатурка. Инцидент обошелся без пострадавших», — сообщил в сети X представитель пражских пожарных Мартин Кавка, добавив, что их деятельность заключалась лишь в демаркации опасной зоны.
Судя по фотографиям с места происшествия, размер куска упавшего потолка составляет примерно два на два метра.
Часть станции и платформа в направлении Haje были закрыты, поезда ходят только в одном направлении. Платформа в направлении Летняны продолжает работать, поезда останавливаются на станции.
«Пожалуйста, используйте станции метро Muzeum и Florenc для входа и выхода из метро в направлении Háje. Автобусный маршрут AE продлен до остановки Muzeum», — пишет DPP.
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