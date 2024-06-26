В Праге часть потолка упала на платформу метро, введены ограничения для пассажиров

Инцидент произошел в 7:55 утра, сообщается на сайте транспортной компании. «Технический дефект — аварийные работы на потолочной конструкции на платформе в направлении Haje», — говорится в сообщении DPP.«Мы проводим работы на станции метро Hlavní nádraží. На часть платформы упала бетонная штукатурка. Инцидент обошелся без пострадавших», — сообщил в сети X представитель пражских пожарных Мартин Кавка, добавив, что их деятельность заключалась лишь в демаркации опасной зоны.Судя по фотографиям с места происшествия, размер куска упавшего потолка составляет примерно два на два метра.Часть станции и платформа в направлении Haje были закрыты, поезда ходят только в одном направлении. Платформа в направлении Летняны продолжает работать, поезда останавливаются на станции.«Пожалуйста, используйте станции метро Muzeum и Florenc для входа и выхода из метро в направлении Háje. Автобусный маршрут AE продлен до остановки Muzeum», — пишет DPP.