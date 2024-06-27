ФОТО: Суровые кадры внезапного наводнения в Чехии. Улицы превратились в реку
1 июля 2024
09:30
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Обширные разрушения, вызванные воскресными ливневыми паводками в восточной Моравии. Во Фриштаке в Злинском крае и близлежащем Рацкове вода затопила десятки домов и повредила дороги. Ущерб исчисляется десятками миллионов крон. К вечеру пожарные приняли более 200 вызовов, связанных с непогодой, в восточной Моравии.
Во Фриштаке в Злинском крае небольшой ручей, протекающий через город, в воскресенье вечером превратился в поток.
«На проезжей части уровень воды достиг высоты в один метр. Несколько десятков домов на улицах Холешовска и Долновска во Фриштаке оказались затоплены. До самого вечера пожарные обходили отдельные дома и проверяли их состояние», — рассказал вчера вечером Томаш Свозил из пожарно-спасательного корпуса Злинского края.
Похожая ситуация сложилась в воскресенье вечером в соседней деревне Рацков, которая находится за холмом от Фриштака, примерно в пяти километрах.
«Большая вода в нашей деревне затопила около 40 из примерно 300 семейных домов. Это не только подвалы и гаражи. Во многих местах она доходила до второго этажа, местами уровень на первом этаже домов достигал шестидесяти сантиметров. Вода проникла в общественный зал и местный детский сад. Но ночью поток вернулся в свое русло», — сказал перед полуночью Ярослав Каня, староста Рацкова в Злинском крае.
По его словам, только в Рацкове вода нанесла ущерб домам на десятки миллионов крон. «На муниципальной собственности мы можем оценить ущерб в миллионы крон. Но нам еще предстоит подсчитать реальный ущерб. Помимо повреждений зданий, например, были выкорчеваны перила и бетонные опоры на одном из мостов местной дороги третьего класса. В некоторых местах после наводнения остался слой щебня толщиной до 30 сантиметров, я не понимаю, откуда взялись камни», — рассказал староста Рацкова.
Гроза обрушилась на Злинский край в воскресенье после восьми вечера, и сильный дождь продолжался несколько часов. За вечер региональные пожарные отреагировали на более чем две сотни происшествий, связанных с непогодой. Среди них были затопленные улицы и дома, заблокированные дороги и вырванные с корнем деревья.
«В основном мы работали в Кромержижском и Злинском районах, а также в территориальном управлении Угерске-Градиште. Затем ситуация продолжилась в Всетинском регионе, где мы зарегистрировали более 40 инцидентов», — подсчитал представитель пожарной службы.
«На проезжей части уровень воды достиг высоты в один метр. Несколько десятков домов на улицах Холешовска и Долновска во Фриштаке оказались затоплены. До самого вечера пожарные обходили отдельные дома и проверяли их состояние», — рассказал вчера вечером Томаш Свозил из пожарно-спасательного корпуса Злинского края.
Похожая ситуация сложилась в воскресенье вечером в соседней деревне Рацков, которая находится за холмом от Фриштака, примерно в пяти километрах.
«Большая вода в нашей деревне затопила около 40 из примерно 300 семейных домов. Это не только подвалы и гаражи. Во многих местах она доходила до второго этажа, местами уровень на первом этаже домов достигал шестидесяти сантиметров. Вода проникла в общественный зал и местный детский сад. Но ночью поток вернулся в свое русло», — сказал перед полуночью Ярослав Каня, староста Рацкова в Злинском крае.
По его словам, только в Рацкове вода нанесла ущерб домам на десятки миллионов крон. «На муниципальной собственности мы можем оценить ущерб в миллионы крон. Но нам еще предстоит подсчитать реальный ущерб. Помимо повреждений зданий, например, были выкорчеваны перила и бетонные опоры на одном из мостов местной дороги третьего класса. В некоторых местах после наводнения остался слой щебня толщиной до 30 сантиметров, я не понимаю, откуда взялись камни», — рассказал староста Рацкова.
Гроза обрушилась на Злинский край в воскресенье после восьми вечера, и сильный дождь продолжался несколько часов. За вечер региональные пожарные отреагировали на более чем две сотни происшествий, связанных с непогодой. Среди них были затопленные улицы и дома, заблокированные дороги и вырванные с корнем деревья.
«В основном мы работали в Кромержижском и Злинском районах, а также в территориальном управлении Угерске-Градиште. Затем ситуация продолжилась в Всетинском регионе, где мы зарегистрировали более 40 инцидентов», — подсчитал представитель пожарной службы.
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