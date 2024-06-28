Польская полиция задержала бездомного гражданина Чехии в Катовице за расистское нападение

Анастасия Князева 1 июля 2024 18:00 423

На этой неделе польская полиция задержала гражданина Чехии на железнодорожном вокзале в Катовице и предъявила ему обвинение в нападении на гражданина Нигерии. Пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, словесно, а затем и физически напал на 19-летнего африканца, потому что, по словам полицейских, ему не понравилось, что молодого человека сопровождала польская женщина, сообщает местный новостной сайт Wkatowice.eu. За нападение на расовой почве чеху грозит до пяти лет тюрьмы. Случай был подтвержден чешской дипломатической службой.