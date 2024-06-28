Польская полиция задержала бездомного гражданина Чехии в Катовице за расистское нападение
1 июля 2024
18:00
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На этой неделе польская полиция задержала гражданина Чехии на железнодорожном вокзале в Катовице и предъявила ему обвинение в нападении на гражданина Нигерии. Пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, словесно, а затем и физически напал на 19-летнего африканца, потому что, по словам полицейских, ему не понравилось, что молодого человека сопровождала польская женщина, сообщает местный новостной сайт Wkatowice.eu. За нападение на расовой почве чеху грозит до пяти лет тюрьмы. Случай был подтвержден чешской дипломатической службой.
Сотрудники полиции Катовице арестовали 59-летнего гражданина Чехии и предъявили ему обвинение в оскорблениях и насилии в отношении 19-летнего нигерийца, сообщает популярный новостной сервер Fakt.pl.
Преступник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что напал на молодого человека из-за цвета его кожи. На момент ареста в крови чешского подозреваемого было почти один промилле алкоголя, сообщает новостной сервер Wkatowice.
Возможное наказание может быть даже более суровым, чем пятилетний тюремный срок, учитывая характер преступления, добавил портал. Инцидент также был отмечен польскими национальными СМИ, которые подчеркнули расистскую подоплеку нападения пьяного агрессора.
Преступник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что напал на молодого человека из-за цвета его кожи. На момент ареста в крови чешского подозреваемого было почти один промилле алкоголя, сообщает новостной сервер Wkatowice.
Возможное наказание может быть даже более суровым, чем пятилетний тюремный срок, учитывая характер преступления, добавил портал. Инцидент также был отмечен польскими национальными СМИ, которые подчеркнули расистскую подоплеку нападения пьяного агрессора.
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