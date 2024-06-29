В чешских замках к 2030 году уже не будет медведей, им найдут более подходящее место
2 июля 2024
13:00
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К 2030 году медведи исчезнут из замков и крепостей, находящихся в ведении Института национального наследия Чехии. В настоящее время медведи содержатся на территории четырех замков, и Национальный институт хочет найти для них помещения с лучшими условиями жизни.
В настоящее время семь медведей живут чешских замках: три в Чешском Крумлове, два в Точнике и по одному в Конопиште и Находе, рассказала Бланка Черна, пресс-секретарь института.
«Медведей необходимо перевезти в более подходящие места, где для них будут созданы лучшие условия», — сказала пресс-секретарь, добавив, что при выборе новых мест будут учитываться потребности и здоровье животных.
Например, медведи содержатся в замке Чешского Крумлова с XVI века, а в нынешнем медвежьем рву — с 1707 года. Об их разведении в медвежьем саду, который был реконструирован в конце двадцатого века, заботятся управляющий замка — Государственный институт наследия Ческе-Будеевице, спонсоры и посетители.
Пара бурых медведей живет в Точнике с 2013 года. Публика познакомилась с ними благодаря фильму «Медведи на дороге», который снял вместе с ними Вацлав Чалоупек.
В Конопиште история разведения медведей берет свое начало в XIX веке. С 2011 года в замке живет белый медведь. Несмотря на первоначальные планы по модернизации, ранее было принято решение о прекращении разведения медведей в замке.
Бурые медведи содержатся в замке Наход в оригинальном крепостном рву с 1995 года. Из первоначальной пары сейчас там живет только самец.
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