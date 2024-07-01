Эксклюзивный опрос показывает, сколько чехов хотят служить в армии

Согласно результатам обширного опроса на тему обороны и обороноспособности Чешской Республики, проведенного на платформе Researcher List, большинство людей не верят, что Чешская Республика сможет самостоятельно защитить себя в случае военного нападения.





Лишь небольшой процент респондентов ответили «определенно да» или «скорее да», в то время как подавляющее большинство населения скептически относится к обороноспособности своей страны. Таким образом, полученные данные свидетельствуют об относительно низкой уверенности населения в собственной обороноспособности.





При этом население гораздо более оптимистично оценивает способность Чехии защитить себя в контексте более широкого сотрудничества с НАТО и ЕС.





Значительное большинство респондентов считают, что Чехия сможет эффективно защищать себя, если войдет в состав международных оборонных союзов. Иными словами, 70% чехов считают, что международное сотрудничество имеет решающее значение для безопасности страны.





Интересны также мнения о будущем членстве Чехии в НАТО и вопросе военного нейтралитета.





Четыре пятых респондентов (80%) выступают за продолжение членства в НАТО и тем самым демонстрируют свое доверие к Альянсу. В то же время около 40% выступают за военный нейтралитет, что является нереальным сочетанием.





Таким образом, для части населения понимание членства в НАТО и военного нейтралитета, очевидно, остается довольно туманным.





Более половины людей сомневаются в том, что другие страны будут уважать нейтралитет Чешской Республики.





Кто пойдет защищать государство?





Вопрос о восстановлении обязательной военной службы для всех мужчин или даже для женщин также широко обсуждался в обществе в последние несколько лет.





За возвращение обязательной военной службы для мужчин выступает около половины респондентов текущего опроса.





С другой стороны, в случае введения обязательной военной службы, которую должны будут проходить как женщины, так и мужчины, как это принято, например, в Израиле, среди чехов и чешских женщин наблюдается довольно сильное и четкое несогласие.





Что касается готовности людей присоединиться к военной обороне страны в случае нападения, то здесь данные показывают заметные различия между мужчинами и женщинами.





Мужчины (около 55%) в целом более охотно, чем женщины (около четверти), принимают участие в национальной обороне. Тем не менее опрос показал, что среди представителей обоих полов есть значительный процент тех, кто готов активно участвовать в обороне.





Активные резервы востребованы





20 лет назад активные резервы чешской армии были созданы как добровольная форма службы. Особенно чехи заинтересовались ею после российской агрессии против Украины, но это не оказало драматического влияния на общее число резервистов, зарегистрированных в чешской армии, и число активных резервистов растет лишь медленно.





Люди могут вступать в активный резерв с 2004 года, но их число начало значительно увеличиваться только с 2016 года, когда их было 1 488 человек. К концу 2023 года общее число резервистов вырастет до 4 266 человек, из которых менее 11% — женщины.





Между тем армия ставит перед собой амбициозную цель: к 2030 году она хочет иметь 10 000 человек в активном резерве. «Если мы хотим достичь цели в 10 000 мужчин и женщин в активном резерве к 2030 году, мы должны сделать больше и продолжать интенсивно работать над развитием резерва», — заявила в марте министр обороны Яна Чернохова. Министерство обороны планирует меры, которые помогут достичь этой цели.





Помимо недостаточного количества кандидатов, проблемой является и высокий возраст нынешних резервистов.





По словам Черноховой, им в среднем по 50 лет. «Мы пытаемся предоставить новые и новые льготы членам активного резерва, чтобы люди захотели вступить в него», — сказала она.





Министерство обороны ведет переговоры с университетами о возможности предложить студентам пройти добровольную подготовку, чтобы снизить средний возраст. «Мы будем думать о том, что мы можем предложить этим людям, и постараемся устранить препятствия, которые, возможно, иногда возникают на стороне работодателей», — добавила Чернохова.





Опрос проводился на платформе Researcher’s List в феврале 2024 года, в нем приняли участие 2 178 респондентов. Респонденты не были выбраны в качестве случайной репрезентативной выборки, но результаты опроса были взвешены таким образом, чтобы население в целом соответствовало основным демографическим данным по Чешской Республике (пол, возраст, место жительства). В то же время результаты сравниваются и при необходимости перекрестно сопоставляются с уже опубликованными репрезентативными опросами соответствующих агентств по данной тематике.