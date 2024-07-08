Президент Чехии: процесс вступления Украины в НАТО необратим

Сначала Павел цитировал выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена во вторник на церемонии в зале Andrew Mellon Auditorium. Столтенберг сказал, что НАТО — самый успешный альянс в мире. Он похвалил Байдена за заявление о том, что США и другие союзники предоставят Украине дополнительные системы ПВО и намерены поставить десятки из них в ближайшие месяцы.



Выводы саммита, по словам Павела, должны включать в себя то, что Россия является неотложным вызовом для безопасности и что Украину нужно поддерживать столько, сколько потребуется. В то же время в коммюнике должно быть зафиксировано, что процесс вступления Украины в НАТО необратим. Это чрезвычайно важно для украинских граждан, для украинских вооруженных сил, чтобы поддерживать высокий моральный дух, отметил президент.



«Для этого им нужна перспектива. Перспективу как раз дает тот факт, что процесс (приема в альянс) будет обозначен как необратимый», — отметил он.



Во вторник Павел встретился в Вашингтоне с лидерами конгресса, в том числе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Президент Чехии заявил, что они удивительным образом пришли к согласию по всем основным вопросам, касается ли это Украины, отношений с Россией, Китаем или глобальной взаимозависимости вопросов безопасности.



Украина изначально не получила всех ресурсов, необходимых ей для успешной защиты от России. Задержки стоили ей многих жизней и части ее территории, сказал Павел в ходе сегодняшней панельной дискуссии по случаю саммита НАТО.



Поддержка Украины — это вопрос принципа, это вопрос о том, хотим ли мы жить в мире, где правила имеют значение и где даже маленькие государства защищены и имеют гарантии для реализации своих амбиций, сказал Павел. Однако глава государства отметил, что Украина изначально не получила всего необходимого для успешной обороны.



«Были некоторые задержки, пробелы, которые стоили Украине многих жизней и части территории. И, конечно, некоторой уверенности в достижении собственных целей», — сказал президент.



Сейчас, по словам Павела, союзники стараются дать Украине все возможное, чтобы защитить ее территорию и не допустить дальнейшего продвижения России. Если бы Россия добилась успеха, не было бы шансов закончить войну, договориться о мире, считает он. Чешский президент сказал, что Украине нужны боеприпасы, оружие и системы ПВО.



Но в то же время Павел считает необходимым вести переговоры на дипломатическом и политическом уровне и заручиться поддержкой как можно большего числа стран, чтобы оказать давление на Россию и Китай и заставить их сесть за стол переговоров на конструктивных условиях.



По словам Павела, невозможно согласиться с тем, чтобы оккупированные украинские территории были признаны российскими, это означало бы отказ от принципов, на которых построено общество. Однако в реальности, по его словам, необходимо смириться с тем, что часть украинских территорий будет временно оккупирована. Однако такая ситуация не должна препятствовать дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Европейский союз, сказал президент.



В беседе с чешским государственным деятелем приняли участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и сенатор США Джеймс Э. Риш.



Фредериксен отметила, что в странах-союзниках достаточно систем противовоздушной обороны, и что они найдут лучшее применение в Украине, чем в западной части НАТО. Альянс и ЕС стали сильнее, чем до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но, по ее словам, поддержка Украины должна быть усилена.



Премьер-министр Дании не видит признаков того, что Россия намерена закончить войну. Она осуществляет кибер- и гибридные атаки в Европе, распространяет дезинформацию и ведет активную деятельность в Африке и на Ближнем Востоке, считает Фредериксен. «Они пытаются дестабилизировать все, во что мы верим», — сказала она.