Президент Чехии: процесс вступления Украины в НАТО необратим
11 июля 2024
08:00
309
Президент Чехии Петр Павел назвал поставку систем противовоздушной обороны в Украину, которая уже третий год сопротивляется российскому вторжению, крайне важной. По его словам, укрепление таких систем обороны необходимо и в будущем на восточном фланге Организации Североатлантического договора. Павел сказал об этом журналистам, прибыв на заседание саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, выводы саммита должны включать тот факт, что процесс вступления Украины в альянс необратим.
Сначала Павел цитировал выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена во вторник на церемонии в зале Andrew Mellon Auditorium. Столтенберг сказал, что НАТО — самый успешный альянс в мире. Он похвалил Байдена за заявление о том, что США и другие союзники предоставят Украине дополнительные системы ПВО и намерены поставить десятки из них в ближайшие месяцы.
Выводы саммита, по словам Павела, должны включать в себя то, что Россия является неотложным вызовом для безопасности и что Украину нужно поддерживать столько, сколько потребуется. В то же время в коммюнике должно быть зафиксировано, что процесс вступления Украины в НАТО необратим. Это чрезвычайно важно для украинских граждан, для украинских вооруженных сил, чтобы поддерживать высокий моральный дух, отметил президент.
«Для этого им нужна перспектива. Перспективу как раз дает тот факт, что процесс (приема в альянс) будет обозначен как необратимый», — отметил он.
Во вторник Павел встретился в Вашингтоне с лидерами конгресса, в том числе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Президент Чехии заявил, что они удивительным образом пришли к согласию по всем основным вопросам, касается ли это Украины, отношений с Россией, Китаем или глобальной взаимозависимости вопросов безопасности.
Украина изначально не получила всех ресурсов, необходимых ей для успешной защиты от России. Задержки стоили ей многих жизней и части ее территории, сказал Павел в ходе сегодняшней панельной дискуссии по случаю саммита НАТО.
Поддержка Украины — это вопрос принципа, это вопрос о том, хотим ли мы жить в мире, где правила имеют значение и где даже маленькие государства защищены и имеют гарантии для реализации своих амбиций, сказал Павел. Однако глава государства отметил, что Украина изначально не получила всего необходимого для успешной обороны.
«Были некоторые задержки, пробелы, которые стоили Украине многих жизней и части территории. И, конечно, некоторой уверенности в достижении собственных целей», — сказал президент.
Сейчас, по словам Павела, союзники стараются дать Украине все возможное, чтобы защитить ее территорию и не допустить дальнейшего продвижения России. Если бы Россия добилась успеха, не было бы шансов закончить войну, договориться о мире, считает он. Чешский президент сказал, что Украине нужны боеприпасы, оружие и системы ПВО.
Но в то же время Павел считает необходимым вести переговоры на дипломатическом и политическом уровне и заручиться поддержкой как можно большего числа стран, чтобы оказать давление на Россию и Китай и заставить их сесть за стол переговоров на конструктивных условиях.
По словам Павела, невозможно согласиться с тем, чтобы оккупированные украинские территории были признаны российскими, это означало бы отказ от принципов, на которых построено общество. Однако в реальности, по его словам, необходимо смириться с тем, что часть украинских территорий будет временно оккупирована. Однако такая ситуация не должна препятствовать дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Европейский союз, сказал президент.
В беседе с чешским государственным деятелем приняли участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и сенатор США Джеймс Э. Риш.
Фредериксен отметила, что в странах-союзниках достаточно систем противовоздушной обороны, и что они найдут лучшее применение в Украине, чем в западной части НАТО. Альянс и ЕС стали сильнее, чем до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но, по ее словам, поддержка Украины должна быть усилена.
Премьер-министр Дании не видит признаков того, что Россия намерена закончить войну. Она осуществляет кибер- и гибридные атаки в Европе, распространяет дезинформацию и ведет активную деятельность в Африке и на Ближнем Востоке, считает Фредериксен. «Они пытаются дестабилизировать все, во что мы верим», — сказала она.
Выводы саммита, по словам Павела, должны включать в себя то, что Россия является неотложным вызовом для безопасности и что Украину нужно поддерживать столько, сколько потребуется. В то же время в коммюнике должно быть зафиксировано, что процесс вступления Украины в НАТО необратим. Это чрезвычайно важно для украинских граждан, для украинских вооруженных сил, чтобы поддерживать высокий моральный дух, отметил президент.
«Для этого им нужна перспектива. Перспективу как раз дает тот факт, что процесс (приема в альянс) будет обозначен как необратимый», — отметил он.
Во вторник Павел встретился в Вашингтоне с лидерами конгресса, в том числе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Президент Чехии заявил, что они удивительным образом пришли к согласию по всем основным вопросам, касается ли это Украины, отношений с Россией, Китаем или глобальной взаимозависимости вопросов безопасности.
Украина изначально не получила всех ресурсов, необходимых ей для успешной защиты от России. Задержки стоили ей многих жизней и части ее территории, сказал Павел в ходе сегодняшней панельной дискуссии по случаю саммита НАТО.
Поддержка Украины — это вопрос принципа, это вопрос о том, хотим ли мы жить в мире, где правила имеют значение и где даже маленькие государства защищены и имеют гарантии для реализации своих амбиций, сказал Павел. Однако глава государства отметил, что Украина изначально не получила всего необходимого для успешной обороны.
«Были некоторые задержки, пробелы, которые стоили Украине многих жизней и части территории. И, конечно, некоторой уверенности в достижении собственных целей», — сказал президент.
Сейчас, по словам Павела, союзники стараются дать Украине все возможное, чтобы защитить ее территорию и не допустить дальнейшего продвижения России. Если бы Россия добилась успеха, не было бы шансов закончить войну, договориться о мире, считает он. Чешский президент сказал, что Украине нужны боеприпасы, оружие и системы ПВО.
Но в то же время Павел считает необходимым вести переговоры на дипломатическом и политическом уровне и заручиться поддержкой как можно большего числа стран, чтобы оказать давление на Россию и Китай и заставить их сесть за стол переговоров на конструктивных условиях.
По словам Павела, невозможно согласиться с тем, чтобы оккупированные украинские территории были признаны российскими, это означало бы отказ от принципов, на которых построено общество. Однако в реальности, по его словам, необходимо смириться с тем, что часть украинских территорий будет временно оккупирована. Однако такая ситуация не должна препятствовать дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Европейский союз, сказал президент.
В беседе с чешским государственным деятелем приняли участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и сенатор США Джеймс Э. Риш.
Фредериксен отметила, что в странах-союзниках достаточно систем противовоздушной обороны, и что они найдут лучшее применение в Украине, чем в западной части НАТО. Альянс и ЕС стали сильнее, чем до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но, по ее словам, поддержка Украины должна быть усилена.
Премьер-министр Дании не видит признаков того, что Россия намерена закончить войну. Она осуществляет кибер- и гибридные атаки в Европе, распространяет дезинформацию и ведет активную деятельность в Африке и на Ближнем Востоке, считает Фредериксен. «Они пытаются дестабилизировать все, во что мы верим», — сказала она.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
11 ИЮЛЯ 2024
159
Средняя пенсия по старости с января в Чехии вырастет на 356 крон — до 21 078 крон. В июне она составляла 20 704 кроны. Об этом заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
21:00
10 ИЮЛЯ 2024
1431
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернулся к работе после майского покушения, и, по словам политолога Радослава Штефанчика, он полон ненависти и продолжает поляризовать общество. В пятницу Фицо...
17:30
10 ИЮЛЯ 2024
4132
Отношение чешской общественности к большинству стран остается стабильным, Словакия по-прежнему занимает первое место в рейтинге, хотя по сравнению с прошлым годом ее положение несколько ухудшилось....
14:00
10 ИЮЛЯ 2024
525
Годовая инфляция в июне достигла 2%, что на 0,6% ниже, чем в мае. На это повлияло снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки.
12:30
10 ИЮЛЯ 2024
921
Тысячи людей в Чехии были потрясены новостью о нападении России на мирных жителей Украины, особенно на крупнейшую детскую больницу страны. В связи с этим поднялась волна солидарности. С...
10:30
10 ИЮЛЯ 2024
2062
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА КРЫШЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА MÁJ В ПРАГЕ ЗАКРЫЛАСЬ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ: НЕ БЫЛО РАЗРЕШЕНИЯ
Красочная игровая площадка на пятом этаже торгового центра Máj в центре Праги, который открылся 24 июня после двухлетней реконструкции, недолго радовала детей. Застройщик построил ее без...
19:00
9 ИЮЛЯ 2024
2098
Посол России Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии в пражском районе Градчаны во вторник днем. Министр иностранных дел Ян Липавский решил вызвать его к себе.
18:00
9 ИЮЛЯ 2024
1888
В аналитической статье для журнала Foreing Policy бывший правый премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт предупредил о том, что может произойти, если Запад потерпит неудачу и...
15:00
9 ИЮЛЯ 2024
1023
В понедельник Беларусь и Китай начали совместные военные учения всего в нескольких километрах от границы Польши, страны — члена Организации Североатлантического договора. Учения начались накануне...
14:00
9 ИЮЛЯ 2024
975
Работа Пражского аэропорта пока продолжится без ограничений, а переговоры с профсоюзными активистами возобновятся в следующий вторник. Об этом сообщил журналистам Павел Выходский, член совета...
11:30
9 ИЮЛЯ 2024
1118
Четыре человека погибли и один получил ранения в результате столкновения с поездами в ночь на 9 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь железнодорожной администрации Чехии Павел Тесарж.
09:30
9 ИЮЛЯ 2024
2257
Вооруженный ножом мужчина был обезврежен полицией в Праге. По словам свидетелей, в парке он угрожал группе людей смертью. Ему не понравилась их национальность, среди них были и дети.
19:30
8 ИЮЛЯ 2024
1557
В результате очередного ракетного удара России по Украине вслед за детской больницей «Охматдыт» пострадал роддом в Киеве, пишут местные СМИ. Здание было сильно повреждено осколками сбитых ракет....
18:00
8 ИЮЛЯ 2024
685
Согласно нескольким недавним опросам, более половины чехов имеют опыт инвестирования. За последнее десятилетие их число примерно удвоилось. В основном они доверяют инвестициям в акции, облигации,...
16:30
8 ИЮЛЯ 2024
1080
Чешские издатели серьезно обеспокоены мнением Европейского совета по защите данных (EDPB), который не приемлет модель «соглашайся или плати» в контексте защиты данных. EDPB утверждает, что выбор...