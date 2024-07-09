В пятницу в Чехию вернутся сильные грозы. Когда же похолодает?

В среду и сегодня ночью в ряде регионов Чешской Республики прошли сильные грозы. Больше всего вызовов было у пожарных в регионах Центральная Богемия, Южная Богемия и Усти-над-Лабем. Сегодняшний день, по словам метеорологов, будет более спокойным: количество осадков и облачность постепенно уменьшатся. «Хотя ливни и грозы будут местами, они не будут такими сильными и разрушительными, как вчерашние (в среду) днем, вечером и сегодня ночью», — написали они в Facebook. Температура воздуха сегодня поднимется до 26-30 градусов, а в Южной Моравии — до 32 градусов Цельсия.



В пятницу днем и вечером с юго-запада будет усиливаться облачность с ливнями и местами очень сильными грозами. Ночью температура не опустится ниже 16 градусов тепла, а днем достигнет 27-31 градуса, но будут большие региональные различия — если в западной Чехии будет максимум 25 градусов, то в Южной Моравии может быть почти на 10 градусов теплее.



В субботу дожди пройдут лишь местами, а температура будет колебаться от 23 до 27 градусов, чуть выше 20 градусов на западе, и снова устремится к жарким 30-м градусам на юге Моравии. Метеорологи ожидают похожих температур и в воскресенье, когда дождей будет меньше.