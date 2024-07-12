Эва не замужем, у нее трое детей и ипотека на дом. Как же она выживает на зарплату госслужащей?

Финансы семьи из четырех человек

Семья Эвы состоит из четырех человек — она и трое детей (два подростка 13 и один 16 лет). Эве 44 года, она работает государственным служащим. Она оплачивает свои расходы из своей зарплаты в 39 000 крон и получает алименты в размере 7 000 крон. Таким образом, все вместе они живут на 46 000, что выглядит неплохо. Но из этой суммы нужно вычесть 11 000 за ипотеку, 7 600 крон за электричество, 1 000 крон за воду, 700 крон за страхование дома. Но на этом все не заканчивается, потому что еще 5 350 уйдет на страхование — жизни, трудовой ответственности, автомобиля, пенсии и страхование детей от несчастного случая.



Расходы на посещение школы тоже не маленькие и составляют 5 800 крон: это стоимость проживания в школьном пансионе, школьные обеды для всех детей и дорожные расходы. За мобильные тарифы и интернет приходится платить 2 250 крон. Еще 1 000 Эва отправляет в качестве погашения долга своей матери, которая помогала ей, когда нужно было обеспечить дом.



На еду и продукты она тратит около 7 000 в месяц, сюда же входят любые лекарства, одежда и обувь. «Когда нужно совершить крупную покупку, это становится проблемой», — признается Эва. Ее старшая дочь уже работает неполный рабочий день, поэтому она сама оплачивает свою одежду, обувь и поездки в школу. «Она также платит за уроки танцев, и мне ужасно жаль, потому что я должна платить за это, мне стыдно. К счастью, она очень рассудительная и все понимает. Сейчас она копит деньги на обучение вождению», — говорит Эва.



Рост цен сильно повлиял

Повышение цен сильно затронуло эту семью, главным образом потому, что у них большие расходы, а из-за ипотеки остается совсем немного. Они никогда не были в отпуске, тем более за границей. Несмотря на то, что они живут в горах и вокруг есть лыжные трассы, они не могут позволить себе лыжное снаряжение. Дети даже не участвуют в поездках и мероприятиях в школе, бросили кружки и не ходят в кино или куда-либо еще всей семьей.



«В последнюю неделю перед днем зарплаты наш рацион ограничивается выпечкой, и мы пытаемся выжить до следующей зарплаты. Я хотела бы найти подработку, но я работаю в нерегулярные смены, так что это невозможно, а предлагаемая на дому работа — это, как правило, мошенничество, где с меня сразу же требуют деньги», — комментирует Эва, которая забросила свои хобби — танцы и спорт. Единственное, что у нее осталось, — это ее собаки. «Они обходятся примерно в 2 000 в месяц, но они — моя последняя отрада», — говорит она.



Она беспокоится о том, что будет дальше, потому что в июле заканчивается срок фиксации электричества, а через два года — ипотеки. Больше всего она боится потерять крышу над головой. «Я знаю, что некоторым живется еще хуже, но мне грустно, что я честно работала всю свою жизнь, а мы все равно живем как нищие», — заканчивает она свой рассказ.





АНКЕТА: СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ

ЭВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ, С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ



Какую сумму получают все вместе: 46 000 крон (зарплата + алименты)



Сколько мы должны тратить на жилье: 20 300 крон (ипотека 11 000, электричество 7 600, вода 1 000, страхование жилья 700)



Сколько нужно платить за еду: Приблизительно 6 000



За одежду: «Мы покупаем одежду только при необходимости, конечно, не каждый месяц».



Сколько платят за предметы гигиены и т.д.: Около 1000



Что пришлось сократить или покупать меньше: «Мы сократили количество фруктов и овощей, йогуртов и всего, что нам не нужно».



Сколько сэкономили: «Раньше я откладывала, но в последнее время я так часто прибегаю к сбережениям, что у меня остались последние 10 000 крон на экстренный случай, например, если сломается холодильник».



Как дети прочувствовали необходимость экономить: «Они это очень остро чувствуют, потому что мы никуда не ездим, и они даже не могут посещать кружки после уроков, они не участвуют во многих школьных мероприятиях, я не могу купить им новый велосипед, у них нет компьютеров, игровых приставок. Им это не нужно для жизни, но, конечно, они завидуют своим друзьям».



Сколько можно вкладывать в праздники и впечатления: «Нисколько».



Страхи, связанные с ростом цен: «Я беспокоюсь и чувствую себя все более измученной, думая о том, что будет дальше, не потеряем ли мы жилье из-за повышения ипотеки, куда мы денемся, где я возьму деньги на более высокие платежи за электричество и т.д. В общем, я постоянно прикидываю, где я возьму деньги, я устала от такого образа жизни, никакой радости уже не получаю.



Плохая финансовая привычка: «У меня нет плохих привычек. Я стараюсь бережно относиться к своим деньгам».



Финансовые страхи: «Я боюсь, что у меня нет никакого финансового резерва и что произойдет, если что-то случится. Меня пугает последняя неделя перед днем зарплаты, когда на банковском счете почти ноль, и мы пытаемся выжить».



Мои финансовые цели (надежды): «Я бы хотела создать какой-то финансовый резерв. Найти дополнительный заработок».



Общая оценка финансового положения семьи: «Я думаю, что последние три года мы больше выживали, чем жили».



Попросите помощи и найдите источники средств, советует эксперт

«Заботиться о семье в качестве родителя-одиночки, совмещая все свои обязанности, очень непросто, особенно в наше время, когда стоимость жизни постоянно растет. Хотя доход от работы Эвы неплох, его, к сожалению, недостаточно, чтобы покрыть все необходимые расходы семьи», — сказал Йиржи Хлухи, основатель финтех-стартапа Frenkee. Он также добавил несколько рекомендаций:



«Я бы посоветовал поискать работу, которая предложит лучшие финансовые возможности, или попытаться устроиться на более высокооплачиваемую должность на своей нынешней работе. Это могло бы также предложить такой график работы, при котором Эва могла бы со временем найти дополнительный доход. Как государственный служащий, она должна иметь право на некоторые льготы, например, на пособие по пенсионным накоплениям, о чем не мешало бы проконсультироваться с начальством.



Несмотря на все неудобства, Эве удается следить за своими расходами, что является хорошим началом. Тем не менее, я бы рекомендовал более подробно расписать все ее ежемесячные расходы и поискать области, где можно сэкономить. Я бы сосредоточился на поставщиках электроэнергии (иногда бывает полезно сменить поставщика и заплатить штраф), тарифах на мобильную связь и Интернет или страховании. Вполне возможно, что, изучив рынок, Эва найдет лучшие предложения, которые помогут ей сэкономить, возможно, несколько тысяч.



Некоторые полисы можно объединить или получить лучшие условия у другого провайдера. Я бы заново проанализировал, какие полисы необходимы, а какие можно временно сократить или заменить более дешевыми альтернативами.



Я бы выяснил, имеет ли Эва право на какие-либо другие формы государственной поддержки или социальные пособия. Например, пособие на жилье, пособие на ребенка или школьные пособия могут существенно облегчить семейный бюджет. Кроме того, поищите организации, которые могли бы помочь с расходами на кружки или школьные обеды.



Предприняв эти шаги, Эва сможет не только сэкономить деньги, но и увеличить свой ежемесячный доход. Дополнительные деньги она могла бы использовать для того, чтобы брать детей в поездки или, в конце концов, в хороший отпуск. В то же время, это открыло бы возможность не только регулярно откладывать большую сумму в сбережения, создавая таким образом финансовую подушку безопасности для своей семьи, но и возможность инвестировать, тем самым заставляя свои финансы работать. Я рекомендую регулярные платежи, которые могут составлять всего 500 крон в месяц. Выбрав подходящие инвестиционные платформы, которые помогут начать инвестировать, Эва сможет стать на шаг ближе к своим финансовым целям и побаловать себя хобби и отдыхом».