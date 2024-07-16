Был на больничном и подрабатывал на складе. Охранника в Чехии приговорили к условному сроку за мошенничество
19 июля 2024
12:00
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Охранник Борской тюрьмы Петр Хелле (55 лет) во время больничного подрабатывал на складе в сетевом магазине, и ему выплачивали больничные и пособия по болезни в размере десятков тысяч крон. В понедельник Пльзеньский окружной суд наказал его за мошенничество.
Обвиняемый был приговорен к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Он также должен выплатить 142 000 крон в качестве компенсации ущерба тюремной службе, тсообщила пресс-секретарь суда Люция Женишкова.
Первоначально прокурор подозревал, что Хелле симулировал проблемы со здоровьем и специально оформил больничный лист. Однако это не было доказано.
Согласно материалам дела, это был один месяц в 2020 году и два месяца в 2022 году. За это время Хелле отработал на складе в общей сложности 53 смены по 7,5 часа каждая. Суд пришел к выводу, что ответчик не соблюдал медицинский режим и поэтому не имеет права на оплату больничного листа. Хелле также не имел разрешения на работу за пределами тюремной службы.
Начальник склада работал в качестве временного сотрудника через агентство. При этом он также нарушил закон о службе, который гласит, что заниматься другой оплачиваемой работой он может только с согласия должностного лица службы.
«Такого разрешения у него не было», — подтвердил Драгослав Червинка, начальник тюрьмы в Боре.
Хелле признал в суде, что работал на складе нелегально и без ведома своего работодателя. «Я не попросил разрешения, мне стыдно за это. И это ошибка. Но не секрет, что три четверти парней в тюрьме имеют подработку, и не всем это разрешено», — сказал Хелле.
Он признался, что обычно выходил на работу на склад, когда был на больничном. «Это была восьмичасовая смена, в основном ночная. Я не выполнял физически тяжелую работу. За смену я проходил около семи-восьми километров. Моя спина выдерживала, я накачивал себя обезболивающими. Никто этого не проверял», — сказал Хелле.
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