Мечта о сказочном богатстве исчезла. Мужчина в Чехии потерял миллион крон
22 июля 2024
11:30
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Супербизнес? 30-летний мужчина поверил, что разбогатеет. Все, что ему было нужно, — это объявление в интернете, которое привело его к инвестированию в криптовалюты. Чем это обернулось? Как и в сотнях других случаев, начинавшихся с аналогичных объявлений. Единственное, что меняется, — это размер ущерба.
В данном случае мужчина потерял не менее миллиона крон. Только поначалу это выглядело привлекательно. Месяц деятельности принес ему интересную прибыль. Он решил перевести часть выгоды на счет друга, говорит представитель полиции Богумил Малашек.
Но в этот момент бизнес застопорился. Платеж не поступил на указанный счет. Тогда он связался с представителем торговца, и тот предложил выход.
Мошенник попросил жертву разрешить ему удаленно управлять компьютером, и вместе они договорились перевести средства в другую, более безопасную криптовалюту, рассказал представитель полиции.
Мужчина охотно сотрудничал и, следуя указаниям мнимого специалиста, перевел биткоины на новый счет. Все выглядело прекрасно. «Вскоре после подтверждения транзакции трейдер сделал паузу, и жертва обнаружила, что в результате перевода получила практически ничего не стоящую валюту. За короткий промежуток времени мужчина потерял не менее миллиона крон», — добавил пресс-секретарь.
Оставалось только обратиться в полицию в надежде, что они в конце концов разыщут виртуального эксперта. Таким образом, мужчина пополнил список жертв, которых обманули мошенники, соблазнив перспективой быстрой и бесплатной наживы.
357 миллионов крон и 21 000 жертв
Полицейская статистика все чаще пополняется случаями, когда кибермошенники под разными предлогами обманывают пользователей. Данные Чешской банковской ассоциации свидетельствуют, что кибермошенники атакуют все чаще и чаще.
За первые три месяца этого года атакам подверглись почти 21 000 клиентов чешских банков, что на 5% больше, чем в прошлом году. Общий ущерб меньше, чем в прошлом году, но все равно цифра поражает воображение. В первом квартале этого года мошенники заработали более 357 миллионов крон. Однако за тот же период прошлого года кибермошенники нанесли еще больший ущерб — на 18 миллионов крон больше.
В начале этого года полиция предупредила, что киберпреступность в Чешской Республике растет. В 2023 году полиция зарегистрировала 19 592 преступления, совершенных в интернет-среде. Это на 1 000 преступлений больше, чем в 2022 году, сказал Ондржей Пенц из отдела профилактики президиума чешской полиции.
Количество преступных действий в киберпространстве растет с каждым годом и уже составляет почти 11% от общего количества зарегистрированных преступлений в Чехии, добавил Пенц.
Разумеется, в эти цифры входит и мошенничество, направленное на вымогательство денежных средств. Мошенники могут атаковать не только через электронную почту и SMS, но и через рекламу в социальных сетях или телефонные звонки.
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